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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबांग्लादेश ने PM मोदी के जन्मदिन पर दी बधाई, स्वास्थ्य-मनोबल के लिए कामना

बांग्लादेश ने PM मोदी के जन्मदिन पर दी बधाई, स्वास्थ्य-मनोबल के लिए कामना

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने PM मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और उच्च मनोबल की कामना की.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 17 Sep 2026 11:32 PM (IST)
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बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और ऊंचे मनोबल की कामना की. तारिक रहमान ने अपने संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि भारत के लोगों के प्रति उनकी सेवा जारी रहे. उन्होंने पीएम मोदी के स्वस्थ और उत्साहपूर्ण जीवन की भी कामना की. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर उनकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं. उन्होंने भारत की जनता के लिए पीएम मोदी की समर्पित सेवा का भी उल्लेख किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर दुनिया के कई बड़े नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई देशों के नेताओं और राजनयिकों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके नेतृत्व और भारत के साथ अपने देशों के संबंधों का जिक्र किया. अमेरिकी दूतावास ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दीं. दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी और ट्रंप की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

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पुतिन ने मोदी के नेतृत्व और भारत-रूस संबंधों की सराहना की

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर बधाई देते हुए भारत और रूस के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना की. नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया पर पुतिन के संदेश को साझा किया. पुतिन ने मैसेज में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को भारत के लोगों का सम्मान हासिल है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनका प्रभाव है. उन्होंने भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में मोदी के योगदान को महत्वपूर्ण बताया. पुतिन ने सितंबर में भारत दौरे के दौरान मिले आतिथ्य के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया. दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई थी. पुतिन ने बातचीत को उपयोगी और सार्थक बताया तथा दोनों देशों के बीच सहयोग आगे भी जारी रखने की बात कही.

भारत और इटली की दोस्ती और मजबूत हो रही- मेलोनी 

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना की. मेलोनी ने भारत और इटली के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ती लगातार मजबूत हो रही है. उन्होंने दोनों देशों के लिए सहयोग और विकास का भविष्य बनाने की दिशा में साथ काम करने की बात कही.

नेतन्याहू ने भारत को वैश्विक ताकत बनाने में नेतृत्व की बात कही

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने दोनों नेताओं की एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए मोदी के नेतृत्व की तारीफ की.नेतन्याहू ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है. उन्होंने भारत और इजरायल के बीच मजबूत होते संबंधों का भी उल्लेख किया और कहा कि दोनों देश अपनी साझेदारी को आगे और मजबूत करेंगे.

जापान और ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी शुभकामनाएं

जापान के राजदूत ओनो केइची ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने भारत की विकास यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी का नेतृत्व ‘विकसित भारत’ की दिशा में देश की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है. जापानी राजदूत ने भारत-जापान संबंधों की आगामी 75वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया और उम्मीद जताई कि दोनों देशों की साझेदारी आने वाले समय में और मजबूत होगी.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 17 Sep 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
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