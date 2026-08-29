ओवैसी ने मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निकाला, AIMIM से तुरंत इस्तीफा देने को कहा

तेलंगाना की राजनीति में शनिवार को उस समय अचानक हलचल बढ़ गई, जब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने अपने विधान परिषद सदस्य (MLC) मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से निष्कासित कर दिया. पार्टी ने उन्हें तेलंगाना विधान परिषद की सदस्यता से भी तुरंत इस्तीफा देने का निर्देश दिया है. यह कार्रवाई बेग की ओर से डीपफेक वीडियो और मॉर्फ की गई तस्वीरों के जरिए कथित तौर पर रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराने के कुछ ही समय बाद हुई.

पार्टी ने कार्रवाई की, कारण नहीं बताया

AIMIM ने शनिवार को जारी बयान में मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से बाहर करने की जानकारी दी. साथ ही उन्हें तेलंगाना विधान परिषद से तत्काल इस्तीफा देने का निर्देश दिया गया.

पार्टी के बयान में अनुशासनात्मक कार्रवाई की वजह का कोई उल्लेख नहीं किया गया. इसके बाद राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

बेग ने साइबर अपराध पुलिस में दर्ज कराई थी शिकायत

All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) tweets, "Mirza Rahmath Baig has been expelled from AIMIM with immediate effect. He must immediately submit his resignation to the Chairman of the Legislative Council. S A Hussain Anwar, Joint Secretary AIMIM" pic.twitter.com/pv03menkih — ANI (@ANI) August 28, 2026

मिर्जा रहमत बेग हैदराबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य हैं. उन्होंने गुरुवार को साइबर अपराध पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी.

बेग का आरोप था कि अज्ञात लोग इंटरनेट आधारित कॉल के जरिए उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे. उनकी शिकायत के मुताबिक, कॉल करने वालों ने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पैसे देने पर सहमति नहीं जताई तो उन्हें बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए डीपफेक वीडियो और मॉर्फ की गई तस्वीरें प्रसारित की जाएंगी.

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की पहचान तथा तलाश के लिए जांच शुरू कर दी.

पार्टी सूत्रों ने अनुशासनहीनता का संकेत दिया

हालांकि AIMIM के आधिकारिक बयान में बेग को पार्टी से निकालने की वजह नहीं बताई गई है, लेकिन पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया कि उन्हें अनुशासनहीनता का दोषी पाया गया था. पार्टी नेतृत्व ने इसे गंभीर मामला माना है.

कुछ अन्य रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बेग का निष्कासन कथित वीडियो लीक विवाद से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है और AIMIM नेतृत्व ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है.

शिकायत और निष्कासन के समय को लेकर उठे सवाल

बेग की ओर से साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद AIMIM की कार्रवाई सामने आने से दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंध को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

हालांकि, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि पार्टी का फैसला बेग की शिकायत या कथित डीपफेक विवाद से जुड़ा है. AIMIM नेतृत्व ने इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.

विधान परिषद में सीट पर भी पड़ेगा असर

मिर्जा रहमत बेग को पार्टी से हटाने और उनसे विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा मांगने के फैसले का राजनीतिक और विधायी असर भी हो सकता है. यदि बेग इस्तीफा देते हैं तो विधान परिषद में एक सीट रिक्त हो सकती है.

इस घटनाक्रम से तेलंगाना की राजनीति में भी हलचल बढ़ने की संभावना है. विपक्षी दल इस पूरे मामले और AIMIM की अचानक की गई कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

2023 में चुने गए थे MLC

मिर्जा रहमत बेग को वर्ष 2023 में तेलंगाना विधान परिषद के लिए चुना गया था. फिलहाल उन्होंने AIMIM के निर्देश पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही इस पूरे मामले को लेकर अपनी ओर से कोई बयान जारी किया है.