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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअकबरुद्दीन का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, कहा- 'अल्पसंख्यकों की...'

अकबरुद्दीन का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप, कहा- 'अल्पसंख्यकों की...'

चंद्रायनगुट्टा से AIMIM विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों की स्कॉलरशिप को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मजलिस यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ेगी कि मुस्लिम छात्रों को उनका हक मिले.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 10 Oct 2026 01:24 PM (IST)
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AIMIM के नेता और चंद्रायनगुट्टा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों की स्कॉलरशिप को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने केंद्र पर पिछले 5 सालों से अल्पसंख्यक छात्रों की स्कॉलरशिप जानबूझकर रोकने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप रोक दी हैं, जो पहले मुस्लिम छात्रों को मिलती थी. 

अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्कॉलरशिप बंद कर दी है, जबकि SC, ST और BC छात्रों को ये मिलती रहती है. उन्होंने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से तेलंगाना में इसी तरह की स्कॉलरशिप योजना शुरू करने की मांग की है और कहा कि AIMIM यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ेगी कि मुस्लिम छात्रों को उनका हक मिले.

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अकबरुद्दीन ओवैसी ने लिया श्रेय
अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप योजना दिवंगत मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, जब मजलिस ने सरकार पर दबाव डाला था कि अन्य समुदायों को मिलने वाले लाभ मुसलमानों को भी दिए जाएं. उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में तर्क दिया था कि अगर सरकार का दावा है कि हिंदू और मुसलमान बराबर हैं, तो किसी एक समुदाय को स्कॉलरशिप से वंचित नहीं किया जा सकता. 

उन्होंने मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट दिलाने के लिए सरकार को मजबूर करने का श्रेय मजलिस को दिया, जिससे सैंकड़ों छात्र डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बन सके. अकबरुद्दीन ने उस सरकारी आदेश (GO) के बारे में भी बात की जो इंदिराम्मा हाउस और टू-बेडरूम फ्लैट जैसी हाउसिंग योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनका हिस्सा दिलाने के लिए जारी किया गया था. 

क्या बोले अकबरुद्दीन 
उन्होंने कहा कि मजलिस लगातार अल्पसंख्यकों, SC, ST और BC के अधिकारों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में लड़ रही है. उन्होंने JNNURM और VAMBAY जैसी योजनाओं के तहत चंद्रायनगुट्टा में गरीबों के लिए हजारों घर बनाने का जिक्र किया और कहा कि इसमें मजदूरों, विधवाओं और तलाकशुदा अकेली माताओं को प्राथमिकता दी गई थी.

ओवैसी ने कहा कि 'शादी मुबारक' और 'कल्याणा लक्ष्मी' योजना उनके कहने पर शुरू की गई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि कई सम्मानित परिवारों को सामूहिक विवाह समारोहों में शामिल होने में शर्मिंदगी महसूस होती है. उन्होंने कहा कि BRS सरकार के समय चेक के जरिए शुरू की गई इस योजना की राशि कांग्रेस सरकार ने बढ़ा तो दी है, लेकिन वादा किया गया एक तोला सोना अभी तक नहीं दिया गया है. 

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Published at : 10 Oct 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Akbaruddin Owaisi Scholarship AIMIM
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