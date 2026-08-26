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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल में ईशा फाउंडेशन के 77 लोग लापता, सदगुरु ने साझा किया वीडियो

नेपाल में ईशा फाउंडेशन के 77 लोग लापता, सदगुरु ने साझा किया वीडियो

नेपाल की बाढ़ की चपेट में ईशा फाउंडेशन के 77 लोग लापता हो गए हैं. इसका एक वीडियो शेयर करते हुए सदगुरु ने जानकारी साझा की है. यह टीम कैलाश मानसरोवर से लौटते समय इमिग्रेशन ऑफिस पर थी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Aug 2026 09:19 PM (IST)
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नेपाल में आई बाढ़ की वजह से ईशा फाउंडेशन के 77 लोग लापता हो गए हैं. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. सदगुरु ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि टीम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर से लौटते समय इमिग्रेशन ऑफिस पर थी. 

सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने पोस्ट करते हुए बताया कि तिब्बत में गियिरोंग (Gyirong) में अचानक भयानक बाढ़ आ गई है और हमारा एक कैलाश यात्रा ग्रुप इसकी चपेट में आ गया है. जब बाढ़ आई, तो वे लौटते समय इमिग्रेशन ऑफिस में थे. ऐसा लगता है कि बिल्डिंग और शहर का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है. इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद लोगों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. हम अधिकारियों के साथ मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं और किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना बचाव कार्यों में मदद के लिए तैयार हैं.

उन्होंने बताया, 'हमारी यात्रा में शामिल 21 ग्रुप्स में से 495 लोग सुरक्षित लौट चुके हैं. अभी 743 लोग तिब्बत में हैं. 148 लोग नेपाल में हैं. 77 लोग इमिग्रेशन सेंटर पर थे और 3 वॉलंटियर नेपाल के तिमुरे (Timure) में हैं.'

बता दें,  तिब्बत से सटे रासुवा जिले में बाढ़ से 95 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ ने आसपास के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है. पुल और घर बह गए हैं. 

फिलहाल इमिग्रेशन में मौजूद लोगों की कोई जानकारी नहीं
आध्यत्मिक गुरु ने अफसोस जताते हुए कहा, 'इमिग्रेशन में मौजूद लोगों के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. उनके वॉलंटियर और सपोर्ट टीमें बहुत परेशान हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, 'हम अधिकारियों से मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं. रेस्क्यू कार्यों में मदद के लिए तैयार हैं. इसमें कितना भी जोखिम क्यों न हो.' 

माना जा रहा है कि इमिग्रेशन ऑफिस में मौजूद 77 लोग उन 105 भारतीय कैलाश यात्रियों में शामिल हैं. इनके लापता होने की सूचना नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने दी थी.  इसके अलावा एक बयान में बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाके में कम से कम 384 यात्री संपर्क से बाहर हो गए थे. इनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं. 

सदगुरु ने कहा, 'हमारे ग्रुप के लोगों और इस इलाके में प्रबावित हुए सैकड़ों अन्य लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ मेरी संवेदना है. इस बेहद मुश्किल समय में हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं. मैं खुद उस इलाके मे मौजूद हूं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके, कि मौजूदा हालात में जो सबसे अच्छा हो सकता है. वह किया जाए.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 26 Aug 2026 09:19 PM (IST)
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