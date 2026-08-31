Xप्लेन: 10 लाख भारतीय लाइन में, अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए 179 साल तक का इंतज़ार

नेशनल फ़ाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (NFAP) के हालिया विश्लेषण के अनुसार, 2026 में अमेरिका में रोजगार-आधारित (Employment-Based) ग्रीन कार्ड की कतार में शामिल होने वाले भारतीय पेशेवरों को EB-2 कैटेगरी के तहत स्थायी निवास पाने के लिए 179 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है. यह आंकड़ा अमेरिकी इमिग्रेशन प्रणाली में जारी उस गंभीर बैकलॉग के विशाल पैमाने को उजागर करता है, जिसके कारण वर्तमान में लगभग दस लाख भारतीय नागरिक अनिश्चितता के माहौल में अमेरिका में दिन बिताने को मजबूर हैं.

यह विश्लेषण मुख्य रूप से दिसंबर 2025 तक के बैकलॉग डेटा और अमेरिकी वीज़ा की वर्तमान उपलब्धता की दरों पर आधारित है. आंकड़ों के मुताबिक, पहली तीन रोज़गार-आधारित श्रेणियों (EB-1, EB-2, और EB-3) के तहत कुल 12.6 लाख से अधिक लोग कतार में हैं, जिनमें से लगभग 79 प्रतिशत आवेदक केवल भारत के हैं.

कैटेगरी के आधार पर इंतजार का समय और बैकलॉग की स्थिति

NFAP के विश्लेषण के अनुसार, यदि किसी भारतीय नागरिक की रोजगार-आधारित याचिका (I-140) या लेबर सर्टिफ़िकेशन (PERM) एप्लीकेशन जनवरी 2026 या उसके बाद फ़ाइल की गई है, तो उनके लिए विभिन्न श्रेणियों में अनुमानित इंतज़ार का समय कुछ इस प्रकार है:

EB-2 श्रेणी (एडवांस्ड डिग्री धारक): इस वर्ग के नए आवेदकों के लिए इंतज़ार की अवधि 179 साल तक पहुंच सकती है.

EB-3 श्रेणी (कुशल और पेशेवर श्रमिक): इस श्रेणी में शामिल आवेदकों को लगभग 38 साल तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है.

EB-1 श्रेणी (असाधारण क्षमता वाले पेशेवर): हालांकि EB-1 श्रेणी में इंतज़ार का समय अपेक्षाकृत कम है, लेकिन इसमें भी भारतीय आवेदकों की एक लंबी कतार बनी हुई है.

इमिग्रेशन श्रेणी लक्षित वर्ग / योग्यता बैकलॉग में भारतीयों की संख्या (अनुमानित) नए आवेदकों के लिए संभावित इंतज़ार EB-1 असाधारण प्रतिभा, शोधकर्ता और मल्टीनेशनल एग्जीक्यूटिव 51,619 अन्य श्रेणियों की तुलना में कम, लेकिन निरंतर बढ़ता EB-2 मास्टर डिग्री / एडवांस्ड डिग्री या असाधारण योग्यता 731,566 179 साल तक EB-3 बैचलर डिग्री धारक, कुशल और अन्य पेशेवर 213,414 38 साल तक कुल बैकलॉग तीनों प्राथमिक रोज़गार-आधारित श्रेणियां 996,599 (लगभग 10 लाख) औसतन हर 5 में से 4 आवेदक भारतीय

इन आंकड़ों से साफ़ जाहिर होता है कि रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड की कतार में खड़े लगभग 12,64,495 कुल लोगों में से 80 प्रतिशत के करीब केवल भारतीय नागरिक हैं. हालांकि, NFAP ने यह स्पष्ट किया है कि ये आंकड़े किसी व्यक्ति के वास्तविक इंतज़ार के समय की पूर्ण गारंटी नहीं हैं. भविष्य में वीज़ा की उपलब्धता, आवेदकों के कतार से हटने, या अमेरिकी कांग्रेस द्वारा इमिग्रेशन कानूनों में किए जाने वाले संशोधनों के आधार पर इस समय-सीमा में बदलाव आ सकता है.

इंतज़ार के इतने लंबे होने के मुख्य कारण

अमेरिकी इमिग्रेशन प्रणाली में इस ऐतिहासिक बैकलॉग का मुख्य कारण दशकों पुराने कानून और कड़े कोटा नियम हैं, जो वर्तमान समय की तकनीकी और आर्थिक ज़रूरतों से मेल नहीं खाते:

वार्षिक 140,000 वीज़ा की कानूनी सीमा: अमेरिकी कांग्रेस ने 1990 में रोज़गार-आधारित इमिग्रेंट वीज़ा की कुल वार्षिक सीमा 140,000 तय की थी. पिछले 35 से अधिक वर्षों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था और तकनीकी क्षेत्र का दायरा कई गुना बढ़ा है, लेकिन यह संख्या स्थिर बनी हुई है. परिवार के सदस्यों की गिनती: इस 140,000 की वार्षिक सीमा में केवल मुख्य कर्मचारी ही शामिल नहीं होते, बल्कि उनके जीवनसाथी (Spouse) और बच्चों की गिनती भी इसी वीज़ा कोटे के तहत की जाती है. इसके परिणामस्वरूप वास्तविक पेशेवरों को मिलने वाले ग्रीन कार्ड की संख्या घटकर आधी से भी कम रह जाती है. 7 प्रतिशत प्रति-देश सीमा (Per-Country Limit): अमेरिकी कानून के अनुसार, किसी भी एक देश के नागरिकों को कुल रोज़गार-आधारित वीज़ा का 7 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं दिया जा सकता. भारत जैसे 1.4 अरब की आबादी वाले देश, जहां से अमेरिका को सबसे अधिक कुशल आईटी और वैज्ञानिक पेशेवर मिलते हैं, पर भी वही सीमा लागू होती है जो बहुत कम आबादी वाले देशों पर लागू होती है. अस्थायी वीज़ा की तुलना में अपर्याप्त वृद्धि: वित्त वर्ष 2020 और 2024 के बीच अमेरिका ने लगभग 980,460 रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड जारी किए, जो सामान्य 5-वर्षीय कोटे (700,000) से लगभग 280,000 अधिक थे. इसके बावजूद, वर्षों से जमा यह बैकलॉग इतना विशाल है कि ये अतिरिक्त वीज़ा भी समस्या का समाधान नहीं कर सके.

भारतीय पेशेवरों पर प्रभाव और PERM की प्रक्रियात्मक चुनौतियां

इस लंबी प्रतीक्षा सूची का सीधा असर अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों के जीवन पर पड़ रहा है. इनमें से अधिकांश पेशेवर H-1B कार्य वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे हैं और दशकों से अपनी प्रायोरिटी डेट (Priority Date) के चालू होने की राह देख रहे हैं.

इंतज़ार की यह अवधि फॉर्मल रूप से वीज़ा कतार में शामिल होने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है. नियोक्ता द्वारा श्रम विभाग से लेबर सर्टिफ़िकेशन (PERM) प्राप्त करने की प्रक्रिया में ही वर्षों लग रहे हैं. लेबर डिपार्टमेंट के अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार:

एनालिस्ट रिव्यू: PERM प्रोसेसिंग में औसतन 403 दिन का समय केवल शुरुआती समीक्षा के लिए लग रहा है.

ऑडिट रिव्यू: यदि आवेदन को ऑडिट रिव्यू के लिए चुना जाता है, तो उसमें अतिरिक्त 290 दिनों का समय लग जाता है.

NFAP के कार्यकारी निदेशक स्टुअर्ट एंडरसन का कहना है कि इतने लंबे इंतज़ार के कारण आवेदकों को मानसिक तनाव, करियर में रुकावट, और बच्चों की उम्र 21 वर्ष पार होने पर उनके निर्वासन जैसे गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही, यह स्थिति अमेरिकी कंपनियों की दुनिया भर से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है.

यदि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा इमिग्रेशन कानूनों में सुधार नहीं किया गया, प्रति-देश 7% की सीमा को समाप्त नहीं किया गया, या वार्षिक ग्रीन कार्ड कोटे में वृद्धि नहीं की गई, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है. NFAP का अनुमान है कि नीतिगत बदलावों के बिना वर्ष 2040 तक रोज़गार-आधारित ग्रीन कार्ड का यह बैकलॉग 20 लाख (2 मिलियन) के आंकड़े को पार कर जाएगा.