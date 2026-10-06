दुनिया में कब-कब तबाही मचा चुका प्लेग, कितने लोगों ने गंवाई थी जान?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जस्टिनियन प्लेग ने 541 ईस्वी में लाखों लोगों की जान ली।

1347 में काली मौत ने यूरोप में करोड़ों जानें लीं।

1855 की तीसरी महामारी ने करोड़ों जानें लीं।

Plague History: रूस के साइबेरिया क्षेत्र में गंभीर निमोनिया प्लेग से एक महिला प्रयोगशाला कर्मचारी की मौत के बाद प्लेग फैलने के चिंता बढ़ गई है. हालांकि ना तो रूस और ना ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी पुष्टि की है कि उसकी मृत्यु प्लेग की वजह से हुई थी.

लेकिन इस मामले में काफी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि महिला एक ऐसे संस्थान में काम करती थी जहां पर प्लेग के लिए जिम्मेदार जीवाणु येर्सिनिया पेस्टिस पर शोध किया जाता है. इसी बीच आइए जानते हैं कि इतिहास में प्लेग कब-कब तबाही मचा चुका है और कितने लोगों ने इसमें जान गंवाई थी.

जस्टिनियन का प्लेग

जस्टिनियन का प्लेग 541 ईस्वी में शुरू हुआ था और भूमध्यसागरीय व्यापार मार्गों के जरिए से बीजान्टिन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल से फैल गया. ऐसा माना जाता है कि मिस्र से अनाज ले जाने वाले जहाज पर चूहे और पिस्सू ने इस बीमारी को फैलाया.

अपने चरम पर कॉन्स्टेंटिनोपल में हर दिन हजारों लोग मर रहे थे. ऐसा अनुमान है कि इसकी अलग-अलग लहरों में महामारी ने 25 मिलियन से 100 मिलियन लोगों की जान ली. जनसंख्या की भारी हानि ने बीजान्टिन साम्राज्य के अर्थव्यवस्था और सेना को कमजोर कर दिया और इसके विस्तार की दिशा को बदल दिया.





काली मौत

ब्लैक डेथ ने 1347 और 1353 के बीच यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व पर हमला किया. यह बीमारी यूरोपीय बंदरगाहों तक पहुंचने से पहले प्रमुख व्यापार मार्ग से फैल गई और तेजी से घनी आबादी वाले शहरों में पहुंची. ऐसा कहा जाता है कि 50 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए थे. यूरोप ने अपनी लगभग 30% से 60% आबादी खो दी थी. इसके बाद कई शहर और गांव तबाह हो गए थे.





तीसरी प्लेग महामारी

तीसरी प्लेग महामारी 1855 में चीन के युन्नान प्रांत में शुरू हुई. बढ़ते अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार ने इस बीमारी को चीन से हांगकांग और फिर भारत, अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बंदरगाहों तक फैलने दिया.

दुनिया भर में 15 मिलियन से ज्यादा लोग मारे गए. इसी के साथ भारत में 10 मिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई. बॉम्बे, कलकत्ता और पुणे पर सबसे ज्यादा असर पड़ा. एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता 1894 में मिली. उस वक्त वैज्ञानिकों ने येर्सिनिया पेस्टिस को प्लेग के लिए जिम्मेदार जीवाणु के रूप में पहचाना और चूहों और पिस्सू के साथ इसका संबंध जोड़ा.

यह भी पढ़ें: नोबेल प्राइज विनर को कितना कैश मिलता है, कहां से आता है यह पैसा?

लंदन का प्लेग

1665 में लंदन का प्लेग सबसे विनाशकारी क्षेत्रीय प्रकोपों में से एक था. 1 साल के अंदर लगभग 68000 से 100000 लोग मारे गए. यह लंदन की आबादी के पांचवें हिस्से से ज्यादा को दर्शाता है. अमीर निवासी शहर को छोड़कर भाग गए और गरीब समुदाय इस बीमारी के संपर्क में आ गया. अधिकारियों ने इसे फैलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए.

1666 में लंदन में काफी भयंकर आग लगी और इस दौरान इसका प्रकोप कम हुआ. हालांकि आग इसके गायब होने का एकमात्र कारण नहीं थी. यह प्रकोप प्लेग के बड़े ऐतिहासिक प्रभाव को दर्शाता है. सदियों से इस बीमारी ने अर्थव्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक संरचना को बाधित करते हुए लाखों लोगों की मौत का कारण बनी है.

आधुनिक स्वच्छता, एंटीबायोटिक्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों ने प्लेग को काफी ज्यादा प्रबंधनीय बना दिया है. लेकिन इसका इतिहास बताता है कि संदिग्ध मामलों पर गंभीरता से ध्यान क्यों दिया जाता है. एंटीबायोटिक, साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ में तरक्की के बावजूद प्लेग पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है. यह बीमारी अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में अब भी मौजूद है.‌ खासकर उन इलाकों में जहां चूहे और पिस्सू इस बीमारी के बैक्टीरिया को फैलाते हैं. आधुनिक चिकित्सा ने शुरुआती दौर में पता चलने पर प्लेग का इलाज मुमकिन बना दिया है. इसके इतिहास से यह पता चलता है कि जब निगरानी, हेल्थ केयर सिस्टम और बचाव के उपाय ठीक नहीं होते तो संक्रामक बीमारी कितनी तेजी से फैल सकती है.

यह भी पढ़ें: कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं हवाई जहाज, कितना नीचे आने पर क्रैश का खतरा?