जब UPI चार्ज हटाने से SC ने किया इनकार, तो RBI और सरकार को क्यों जारी किया नोटिस

देश में डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े माध्यम यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है. 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. आइए जानें कि RBI और सरकार को नोटिस क्यों जारी किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने से इनकार करने के बाद भी संबंधित निकायों को नोटिस भेजने के पीछे कई महत्वपूर्ण कानूनी वजहें हैं. अदालत सबसे पहले इस लागू किए जा रहे शुल्क की कानूनी स्थिति और हैसियत की जांच करना चाहती है. याचिका में सवाल उठाया गया है कि यदि यह शुल्क न तो किसी टैक्स की श्रेणी में आता है और न ही इसे आधिकारिक फीस माना जा रहा है, तो फिर इसे लागू करने का वैधानिक अधिकार किस आधार पर दिया गया है.

पारदर्शिता और छोटे कारोबारियों पर असर

अदालत को नोटिस जारी करने का दूसरा बड़ा कारण इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का होना है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कोई सार्वजनिक विचार-विमर्श या हितधारकों से राय नहीं ली गई. इसके साथ ही अदालत इस बात का भी आकलन करना चाहती है कि इस फैसले से एमएसएमई और देश के छोटे दुकानदारों पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा. इसी वजह से चार हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया गया है.

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नियम लागू होने की तारीख और राहत की सीमा

अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन. वेंकटरमन ने पूरी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह नया शुल्क नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा. राहत की बात यह है कि देश भर में होने वाले कुल यूपीआई लेन-देन में से 96 प्रतिशत ट्रांजैक्शन पर इस चार्ज का कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा अस्पताल, बिजली-पानी बिल जैसी जरूरी सेवाओं के लिए अधिकतम चार्ज की सीमा 5 रुपये तय की गई है.

ग्राहकों और पी2पी पेमेंट पर कोई असर नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आम जनता को आश्वस्त करते हुए साफ किया है कि आम ग्राहकों के लिए यूपीआई पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा. व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) किए जाने वाले भुगतानों पर ट्रांजैक्शन की रकम चाहे कितनी भी हो, कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा. इसके अलावा यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए महीने में 1 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि 2,000 रुपये से कम के 95 प्रतिशत मर्चेंट पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेंगे.

डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाने का तर्क

आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने इस फैसले का बचाव करते हुए इसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मजबूती से जोड़ा है. सरकार के मुताबिक ज्यादा वैल्यू वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन से मिलने वाले इस छोटे से शुल्क का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और टियर-3 से टियर-6 शहरों व ग्रामीण इलाकों में छोटे व्यापारियों को सुविधाएं देने में किया जाएगा. रिजर्व बैंक का मानना है कि यूपीआई इकोसिस्टम को लंबे समय तक बिना रुकावट चलाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है.

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