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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजजब UPI चार्ज हटाने से SC ने किया इनकार, तो RBI और सरकार को क्यों जारी किया नोटिस

जब UPI चार्ज हटाने से SC ने किया इनकार, तो RBI और सरकार को क्यों जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट यूपीआई पेमेंट पर 0.4% चार्ज पर रोक लगाने से मना कर दिया है. आइए जानें कि फिर किसलिए केंद्र, आरबीआई और एनपीसीआई से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Sep 2026 04:08 PM (IST)
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देश में डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े माध्यम यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने के मामले ने अब कानूनी रूप ले लिया है. 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस व्यवस्था पर फिलहाल रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. आइए जानें कि RBI और सरकार को नोटिस क्यों जारी किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया?

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने से इनकार करने के बाद भी संबंधित निकायों को नोटिस भेजने के पीछे कई महत्वपूर्ण कानूनी वजहें हैं. अदालत सबसे पहले इस लागू किए जा रहे शुल्क की कानूनी स्थिति और हैसियत की जांच करना चाहती है. याचिका में सवाल उठाया गया है कि यदि यह शुल्क न तो किसी टैक्स की श्रेणी में आता है और न ही इसे आधिकारिक फीस माना जा रहा है, तो फिर इसे लागू करने का वैधानिक अधिकार किस आधार पर दिया गया है.

पारदर्शिता और छोटे कारोबारियों पर असर

अदालत को नोटिस जारी करने का दूसरा बड़ा कारण इस नीति को लागू करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का होना है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कोई सार्वजनिक विचार-विमर्श या हितधारकों से राय नहीं ली गई. इसके साथ ही अदालत इस बात का भी आकलन करना चाहती है कि इस फैसले से एमएसएमई और देश के छोटे दुकानदारों पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा. इसी वजह से चार हफ्तों के भीतर जवाब तलब किया गया है.

यह भी पढ़ें: FIR से कितनी अलग होती है NCR, इसमें कैसे होती है कार्रवाई?


जब UPI चार्ज हटाने से SC ने किया इनकार, तो RBI और सरकार को क्यों जारी किया नोटिस

नियम लागू होने की तारीख और राहत की सीमा

अदालत में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एन. वेंकटरमन ने पूरी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह नया शुल्क नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होगा. राहत की बात यह है कि देश भर में होने वाले कुल यूपीआई लेन-देन में से 96 प्रतिशत ट्रांजैक्शन पर इस चार्ज का कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा अस्पताल, बिजली-पानी बिल जैसी जरूरी सेवाओं के लिए अधिकतम चार्ज की सीमा 5 रुपये तय की गई है.

ग्राहकों और पी2पी पेमेंट पर कोई असर नहीं

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आम जनता को आश्वस्त करते हुए साफ किया है कि आम ग्राहकों के लिए यूपीआई पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा. व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) किए जाने वाले भुगतानों पर ट्रांजैक्शन की रकम चाहे कितनी भी हो, कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा. इसके अलावा यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए महीने में 1 लाख रुपये तक की कमाई करने वाले छोटे व्यापारियों को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि 2,000 रुपये से कम के 95 प्रतिशत मर्चेंट पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेंगे.

डिजिटल सिस्टम को मजबूत बनाने का तर्क

आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने इस फैसले का बचाव करते हुए इसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम की मजबूती से जोड़ा है. सरकार के मुताबिक ज्यादा वैल्यू वाले मर्चेंट ट्रांजैक्शन से मिलने वाले इस छोटे से शुल्क का इस्तेमाल साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और टियर-3 से टियर-6 शहरों व ग्रामीण इलाकों में छोटे व्यापारियों को सुविधाएं देने में किया जाएगा. रिजर्व बैंक का मानना है कि यूपीआई इकोसिस्टम को लंबे समय तक बिना रुकावट चलाने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
SUPREME COURT UPI MDR Charge
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