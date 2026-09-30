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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन-से मुस्लिम अपने नाम में लिखते हैं मुल्ला, क्या है इसका मतलब?

कौन-से मुस्लिम अपने नाम में लिखते हैं मुल्ला, क्या है इसका मतलब?

मुल्ला शब्द अरबी भाषा से बना एक सम्मानजनक संबोधन है, जो पहले धार्मिक ज्ञान रखने वाले विद्वानों को मिलता था. आइए जानें कि इसका मतलब क्या होता है और यह आखिर कौन लोग इस्तेमाल करते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 30 Sep 2026 03:19 PM (IST)
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संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुल्ला अफरोज पर लगे NSA को रद्द करने और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के बाद से 'मुल्ला' शब्द अचानक देश भर में चर्चा में आ गया है. इसके साथ ही यह नाम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि आखिर मुस्लिम समाज में कौन से लोग अपने नाम के साथ ‘मुल्ला’ लगाते हैं, इस शब्द का असल अर्थ क्या है और इसका ऐतिहासिक व सामाजिक महत्व क्या रहा है.

‘मुल्ला’ शब्द की उत्पत्ति और उसका मतलब 

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भाषा विज्ञान और इतिहास के अनुसार 'मुल्ला' शब्द की जड़ें फारसी और अरबी भाषा के प्राचीन साहित्य से जुड़ी हुई हैं. माना जाता है कि यह शब्द मूल रूप से अरबी के 'मौला' शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ मालिक, संरक्षक, आदरणीय व्यक्ति या गुरु होता है. इस्लामी परंपरा में इसका इस्तेमाल हमेशा से एक सम्मानजनक संबोधन के रूप में किया जाता रहा है. पुराने दौर में समाज में जिस व्यक्ति की छवि एक ज्ञानी और संरक्षक की होती थी, उसे लोग आदर से इस नाम से पुकारते थे.

कौन करता है ‘मुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल?

इस्लामी समाज में ऐतिहासिक तौर पर 'मुल्ला' शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है जो धर्मशास्त्र, शरीअत, हदीस और पवित्र कुरान का गहरा ज्ञान रखते थे. यह किसी सामान्य नागरिक के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षा देने वाले उस्तादों, मदरसे के अध्यापकों और स्थानीय मस्जिदों में नमाज अदा कराने वाले इमामों के लिए एक आदरसूचक उपाधि हुआ करती थी. इस शब्द का सीधा संबंध इंसान की शैक्षणिक योग्यता और धार्मिक प्रतिष्ठा से माना जाता था.

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कौन-से मुस्लिम अपने नाम में लिखते हैं मुल्ला, क्या है इसका मतलब?

उपाधि से कैसे बना पारिवारिक सरनेम?

समय बीतने के साथ यह धार्मिक उपाधि एक स्थायी पारिवारिक सरनेम में बदल गई. जिन परिवारों के पूर्वज इतिहास में धार्मिक अध्यापन, इस्लामी कानून के न्याय या समाज को मार्गदर्शन देने के कार्य से जुड़े रहे, उनके वंशज सम्मान के तौर पर अपने नाम के आगे या पीछे 'मुल्ला' लगाने लगे. पीढ़ी-दर-पीढ़ी यह परंपरा चलती रही और बाद में यह एक पारिवारिक पहचान बन गया. भारत के विभिन्न हिस्सों, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में रहने वाले कई मुस्लिम समुदाय इसे अपने सरनेम के रूप में इस्तेमाल करते हैं.

पंडित शब्द की तरह ‘मुल्ला’ की सामाजिक पहचान 

इस व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय समाज की दूसरी व्यवस्थाओं से तुलना की जा सकती है. जिस तरह हिंदू समाज में 'पंडित' शब्द शुरुआत में केवल वेद-पुराण के ज्ञाताओं और विद्वानों के लिए इस्तेमाल होता था और कालांतर में वह कई परिवारों का स्थायी सरनेम बन गया, ठीक उसी तरह मुस्लिम समाज में भी 'मुल्ला' शब्द की यात्रा रही. विद्वत्ता के लिए मिलने वाली यह उपाधि धीरे-धीरे वंशानुगत पहचान में तब्दील हो गई और आज कई परिवार इसे अपनी पारिवारिक विरासत मानकर अपने नाम में शामिल करते हैं.

क्या कोई सरकारी उपाधि है ‘मुल्ला’?

यह स्पष्ट करना बेहद जरूरी है कि 'मुल्ला' कोई कानूनी या सरकारी उपाधि नहीं है. इसे प्राप्त करने के लिए कोई आधिकारिक कागजी दस्तावेज या प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है. समाज में इसे एक सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यता प्राप्त है. मुस्लिम समुदाय के भीतर सुन्नी और बोहरा मुसलमानों में इस सरनेम का प्रयोग काफी व्यापक स्तर पर देखा जाता है. बोहरा समाज में धार्मिक पदानुक्रम और सम्मानजनक पदों से जुड़े लोगों के नाम के साथ भी यह शब्द प्रमुखता से जोड़ा जाता है.


कौन-से मुस्लिम अपने नाम में लिखते हैं मुल्ला, क्या है इसका मतलब?

कहां-कहां अपने नाम में ‘मुल्ला’ जोड़ते हैं लोग?

भारत में यह उपनाम केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है. गुजरात, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो अपने नाम में 'मुल्ला' लिखते हैं. अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और यमन जैसे इस्लामिक देशों में भी यह नाम काफी प्रचलित है. इन देशों में आज भी धार्मिक मामलों के जानकारों और न्यायशास्त्रियों के नाम के आगे यह शब्द आदरपूर्वक जोड़ा जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 03:19 PM (IST)
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