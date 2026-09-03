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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है?

दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है?

Oil Production: क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन सा देश पैदा करता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 03 Sep 2026 03:32 PM (IST)
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  • अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक और उपभोक्ता है।
  • सऊदी अरब सबसे बड़ा निर्यातक, रूस प्रमुख उत्पादक बना हुआ।
  • भारत तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, 80% तेल आयात पर निर्भर है।

Oil Production: कच्चा तेल ग्लोबल इकॉनमी के लिए ऊर्जा के सबसे जरूरी स्रोत में से एक है. यह ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज और रोजमर्रा की अनगिनत गतिविधि को चलाता है. लेकिन जो देश सबसे ज्यादा तेल पैदा करता है जरूरी नहीं कि वह ही सबसे ज्यादा तेल का इस्तेमाल भी करता हो. उदाहरण के लिए अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक और सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता भी है. लेकिन सऊदी अरब और रूस जैसे देश अपनी घरेलू खपत से काफी ज्यादा तेल पैदा करते हैं. जिससे वे इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी सप्लायर बने हुए हैं.

ग्लोबल तेल उत्पादन में अमेरिका सबसे आगे 

अमेरिका अभी ग्लोबल कच्चे तेल के उत्पादन में सबसे ऊपर है. यह दुनिया भर के उत्पादन में लगभग 21 से 22% का योगदान देता है. इसका उत्पादन 13.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है. देश के बड़े पैमाने पर शेल ऑयल इंडस्ट्री, एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी पर बड़े ऊर्जा इन्फ्रास्ट्रक्चर ने इसे अपनी लीडिंग पोजीशन को बनाए रखने में काफी मदद की है. 

सऊदी अरब दूसरे नंबर पर आता है. यह ग्लोबल तेल उत्पादन में लगभग 11% का योगदान देता है. रूस तीसरे नंबर पर है और कनाडा दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में चौथे नंबर पर आता है. यह देश ग्लोबल तेल सप्लाई और कीमतों को तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. 


दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है?

अमेरिका सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता 

अमेरिका के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड है. यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है. इसके बड़े ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल बेस और ज्यादा ऊर्जा की मांग का मतलब है कि देश में पैदा होने वाले तेल का एक बड़ा हिस्सा देश के अंदर ही इस्तेमाल हो जाता है. 

ग्लोबल तेल खपत में चीन दूसरे नंबर पर आता है. इसके तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की भरी मांग में बड़ा योगदान दिया है. भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है. हालांकि अमेरिका के उलट भारत अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर है. भारत के कच्चे तेल की 80% से ज्यादा जरूरत इंटरनेशनल मार्केट से पूरी होती है. इससे ग्लोबल तेल की कीमत और सप्लाई में रुकावट भारतीय इकोनॉमी के लिए खास तौर पर जरूरी हो जाती है. जापान और रूस दुनिया की सबसे बड़े तेल उपभोक्ता में चौथे और पांचवें नंबर पर आते हैं.

सबसे बड़ा उत्पादक सबसे बड़ा निर्यातक क्यों नहीं?

तेल उत्पादन और तेल निर्यात दो अलग-अलग चीजें हैं. कोई देश भारी मात्रा में कच्चा तेल पैदा कर सकता है लेकिन अगर उसकी घरेलू खपत काफी ज्यादा है तो भी वह अपेक्षाकृत कम निर्यात कर सकता है.

इससे अमेरिका और सऊदी अरब के बीच का अंतर समझ में आता है. हालांकि अमेरिका ज्यादा कच्चा तेल पैदा करता है लेकिन वह घरेलू स्तर पर भी भारी मात्रा में इसकी खपत करता है. दूसरी तरफ सऊदी अरब की आबादी काफी कम है. साथ ही इसकी उत्पादन क्षमता के मुकाबले घरेलू तेल के खपत भी कम है. यही वजह है कि वह अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बाजार में देख सकता है. 

तेल निर्यात में सऊदी अरब का दबदबा 

सऊदी अरब को दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक माना जाता है. इसके बड़े भंडार और उत्पादन क्षमता ने इसे अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम बाजार में सबसे प्रभावशाली आपूर्तिकर्ता में से एक बना दिया है. 

रूस एक और बड़ा निर्यातक है. पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और रोक के बावजूद भी रूसी कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार, खासकर एशिया में पहुंचता रहता है. चीन और भारत रूसी तेल के जरूरी खरीदार बनकर उभरे हैं. इराक भी कच्चे तेल का एक बड़ा निर्यातक है. इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात और कनाडा भी अंतरराष्ट्रीय तेल निर्यात में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. 


दुनिया में सबसे ज्यादा तेल कौन निकालता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है?

भारत वैश्विक तेल बाजार पर काफी ज्यादा निर्भर 

भारत की स्थिति खासतौर से जरूरी है क्योंकि यहां काफी ज्यादा खपत के साथ-साथ घरेलू उत्पादन सीमित है. दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता के रूप में भारत को परिवहन, विनिर्माण और आर्थिक गतिविधि को बनाए रखने के लिए कच्चे तेल की लगातार आपूर्ति की जरूरत होती है.

क्योंकि इसकी कच्चे तेल की 80% से ज्यादा जरूरत इंपोर्ट से पूरी होती है इस वजह से अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का भारत के इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशन, ईंधन की कीमत और पूरी आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ेंः GDP से कितनी अलग होती है GNP, देश की ग्रोथ रेट में दोनों की क्या भूमिका?

उत्पादन, खपत और निर्यात अलग-अलग बातें बताते हैं 

जब उत्पादन, खपत और निर्यात पर अलग-अलग विचार किया जाता है तो वैश्विक तेल बाजार को समझना आसान हो जाता है. संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन और खपत में सबसे आगे है और सऊदी अरब निर्यात में हावी है. रूस एक बड़ा उत्पादक और निर्यातक बना हुआ है. साथ ही चीन और भारत दुनिया के सबसे बड़ी उपभोक्ताओं में शामिल हैं. 

यह वितरण इस बात को भी बताता है कि क्यों प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र में भू राजनीतिक घटनाक्रम हजारों किलोमीटर दूर के देशों को प्रभावित कर सकते हैं. आपूर्ति में व्यवधान, उत्पादन स्तर में बदलाव या फिर मांग में अचानक बढ़ोतरी दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकती हैं.

यह भी पढ़ेंः पर्चा बनवाने से लेकर ट्रीटमेंट तक, AIIMS में इलाज के लिए कितनी वेटिंग?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 03 Sep 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Oil Production Oil Consumption
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