पर्चा बनवाने से लेकर ट्रीटमेंट तक, AIIMS में इलाज के लिए कितनी वेटिंग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तन्वी की मौत ने एम्स की लंबी प्रतीक्षा सूची पर सवाल उठाए।

ओपीडी पंजीकरण व डायग्नोस्टिक टेस्ट में घंटों से महीनों लगते हैं।

हृदय-मस्तिष्क सर्जरी में दो साल, कैंसर में तीन माह तक इंतजार।

आपातकालीन मामलों को प्राथमिकता मिलती है, तय सर्जरी में अधिक समय।

AIIMS Waiting Period: राजस्थान के कोटा की रहने वाली 15 साल की तन्वी की दुखद मौत ने एक बार फिर से बड़े अस्पतालों में इंतजार के समय पर सवाल खड़े कर दिए हैं. तन्वी बचपन से ही दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और सर्जरी की उम्मीद में कई सालों से अपने परिवार के साथ AIIMS दिल्ली जा रही थी. लगभग 13 साल के इलाज और सलाह मशविरे के बाद हार्ट लंग ट्रांसप्लांट की तैयारी के दौरान ही उसकी मौत हो गई. उसके मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. AIIMS में मरीज को असल में कितना इंतजार करना पड़ता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

रजिस्ट्रेशन और ओपीडी कंसल्टेशन

इंतजार का पहला दौर रजिस्ट्रेशन से शुरू होता है. जो मरीज बिना अपॉइंटमेंट के ओपीडी जाते हैं उन्हें लंबी लाइनों का सामना करना पड़ सकता है. खासकर सुबह के व्यस्त समय में. संसद में सरकार द्वारा दी गई जानकारी और आरटीआई रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉक इन रजिस्ट्रेशन में लगभग 2 से 4 घंटे लग सकते हैं.

जो मरीज ORS पोर्टल या फिर AIIMS की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वे शुरुआती रजिस्ट्रेशन लाइन से बच सकते हैं. हालांकि कुछ विभागों में सीमित स्लॉट और ज्यादा मांग की वजह से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलने में ही एक से तीन हफ्ते लग सकते हैं.





डायग्नोस्टिक टेस्ट का इंतजार

एक बार जब मरीज डॉक्टर से सलाह ले लेता है तो रिटर्न जांच जैसे की ब्लड और यूरिन टेस्ट आमतौर पर उसी दिन या फिर अगले दिन पूरे हो जाते हैं. सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जांच के लिए मरीजों को 1 से 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट तारीख मिल सकती है. एमआरआई स्कैन के लिए काफी ज्यादा मांग की वजह से और भी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. कुछ मामलों में मरीजों को एमआरआई अपॉइंटमेंट के लिए 6 महीने से 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

दिल और दिमाग की सर्जरी में सबसे ज्यादा समय लग सकता है

कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी जैसे खास विभागों में काफी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं. पहले से तय नॉन इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए इंतजार का समय काफी बढ़ सकता है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन मरीजों को दिल या फिर दिमाग की सर्जरी की जरूरत होती है उन्हें नॉन इमरजेंसी मामले में 2 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है. असल इंतजार का समय बीमारी की गंभीरता, मेडिकल प्राथमिकता, ऑपरेटिंग स्टॉल की उपलब्धता और मरीज की कुल हालत पर निर्भर करता है.





कैंसर की सर्जरी में कितना समय लगता है?

कैंसर के मरीजों को आमतौर पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि उनकी बीमारी गंभीर हो सकती है. हालांकि बड़े टर्शियरी केयर अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ की वजह से फिर भी देरी हो सकती है. कैंसर की सर्जरी के लिए इंतजार का समय लगभग 3 महीने तक हो सकता है. यह कैंसर के प्रकार, उसकी स्टेज और इलाज करने वाले टीम द्वारा तय की गई जरूरत की गंभीरता पर निर्भर करता है.

जीआई और जनरल सर्जरी के बारे में क्या?

पेट, आंत या फिर लिवर से जुड़ी समस्याओं के लिए बड़े गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑपरेशन की जरूरत वाले मरीजों को तय सर्जरी के लिए लगभग 3 से 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है.

हर्निया या फिर पित्त की थैली से जुड़ी समस्याओं के ऑपरेशन जैसे आम प्रोसीजर के लिए इंतजार का समय आमतौर पर कम होता है. जनरल सर्जरी के लिए इंतजार का समय लगभग 2 महीने हो सकता है.

कुछ विभागों में इंतजार का समय कम होता है

AIIMS के हर विभाग में मरीजों का दबाव एक जैसा नहीं है. ज्यादा दबाव वाले विभागों की तुलना में आंखों का विभाग, कान, नाक और गले का विभाग, पीडियाट्रिक्स, बर्न और प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी और डेंटिस्ट्री जैसे विभागों में डेंटिस्ट्री जैसे विभागों में तय सर्जरी के लिए इंतजार का समय आमतौर पर कम होता है. इन विभागों में मरीजों को सर्जरी की तारीखें अपेक्षाकृत जल्दी मिल सकती हैं, हालांकि सही समय अभी भी मरीज की स्थिति और उपलब्धता पर निर्भर कर सकता है.

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इमरजेंसी वाले मरीज एक ही लाइन में नहीं लगते

सबसे जरूरी फर्क इमरजेंसी और तय इलाज के बीच है. ऊपर बताए गए इंतजार के समय मुख्य रूप से नॉन इमरजेंसी मामलों पर लागू होते हैं. अगर किसी मरीज की हालत गंभीर है और जान को तुरंत खतरा है तो क्लीनिकल प्राथमिकता के आधार पर इमरजेंसी मेडिकल इलाज दिया जाता है. ऐसे मरीजों से इलाज के लिए महीनों या फिर सालों तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जाती है, सिर्फ इसलिए कि अस्पताल में एक तय वेटिंग लिस्ट है.

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