ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?

कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?

Uttarakhand Earthquake Siren: उत्तराखंड में भूकंप की चेतावनी को लेकर नई प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि भूकंप की तीव्रता कैसे मापी जाती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 08 Oct 2026 12:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • उत्तराखंड भूकंप चेतावनी प्रणाली परीक्षण कर जन जागरूकता बढ़ा रहा है।
  • सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर भूकंप का पता लगाकर रिकॉर्ड करते हैं।
  • रिक्टर स्केल परिमाण, मर्कल्ली स्केल तीव्रता मापता है।
  • भूकंप की तीव्रता स्थान अनुसार भिन्न हो सकती है।

Uttarakhand Earthquake Siren: उत्तराखंड अपनी भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली का लगातार परीक्षण करके भूकंप के बारे में जन जागरूकता को मजबूत कर रहा है. सेंसर और सायरन का परीक्षण करने और लोगों को चेतावनी प्रणाली के बारे में बताने के लिए हर महीने की 9 तारीख को सुबह 11:00 बजे पूरे राज्य में भूकंप सायरन बजाया जाएगा. सायरन वास्तविक भूकंप का संकेत नहीं देगा.

इसी बीच आइए जानते हैं कि जब भी भूकंप असलियत में आते हैं तो उन्हें कैसे मापा जाता है. इसी के साथ उनकी ताकत और प्रभाव को समझने के लिए किन उपकरणों और पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?
क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?
जनरल नॉलेज
शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?
शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?
जनरल नॉलेज
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
जनरल नॉलेज
अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी
अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी

सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर

भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्राथमिक उपकरण सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर हैं. इन उपकरण का इस्तेमाल पृथ्वी की सतह के नीचे ऊर्जा जारी होने पर पैदा होने वाली जमीनी गतिविधि और भूकंपीय तरंगों का पता लगाना है. 

आधुनिक सिस्मोमीटर काफी ज्यादा संवेदनशील सेंसर का इस्तेमाल करते हैं जो काफी छोटी जमीनी कंपन का भी पता लगाते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देते हैं. दर्ज की गई जानकारी वैज्ञानिकों को भूकंप की तीव्रता, स्थान और गहराई के साथ-साथ जरूरी विशेषताओं को तय करने में मदद करती है. 


कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?

सिस्मोग्राम क्या है?

सिस्मोग्राफ द्वारा बनाए गए दृश्य रिकॉर्ड को सिस्मोग्राम कहा जाता है. यह वक्त के साथ जमीन की रफ्तार को दर्शाता है क्योंकि भूकंपीय तरंगे किसी क्षेत्र से गुजरती हैं. वैज्ञानिक इन रिकॉर्ड की गई तरंगों को स्टडी करते हैं और भूकंप के बारे में अलग-अलग तय करने के लिए गणितीय गणना का इस्तेमाल करते हैं. कई भूकंपीय स्टेशनों का डेटा भी भूकंप के केंद्र का पता लगाने में मदद कर सकता है. 

परिमाण बनाम तीव्रता 

भूकंप को आमतौर पर दो अलग-अलग मापों के जरिए बताया जाता है. परिमाण और तीव्रता. परिमाण का मतलब होता है भूकंप द्वारा उसके स्रोत पर जारी ऊर्जा की मात्रा. इसी के साथ तीव्रता बताती है कि किसी खास स्थान पर भूकंप कितनी तेजी से महसूस किया गया है और इससे कितना नुकसान हुआ है. 


कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, किन उपकरणों का होता है इस्तेमाल?

रिक्टर स्केल परिमाण मापता है 

रिक्टर स्केल को उपकरणों द्वारा दर्ज की गई भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए विकसित किया गया था. यह लघुगणक है. जिसका मतलब होता है कि एक परिमाण की वृद्धि तरंग आयाम में 10 गुना वृद्धि और लगभग 32 गुना ज्यादा ऊर्जा रिलीज को दर्शाती है. 

उदाहरण के लिए 6 तीव्रता का भूकंप 5 तीव्रता के भूकंप की तुलना में लगभग 32 गुना ज्यादा ऊर्जा पैदा करता है. रिक्टर स्केल को आमतौर पर 0 से 10 तक बताया जाता है लेकिन भूकंप किसी निश्चित ऊपरी सीमा तक सीमित नहीं होता.

बड़े भूकंप के लिए वैज्ञानिक आज आमतौर पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का इस्तेमाल करते हैं. यह बड़े भूकंपों द्वारा जारी कुल ऊर्जा का ज्यादा विश्वसनीय माप देता है. 

मॉडिफाइड मर्कल्ली स्केल तीव्रता मापता है 

मॉडिफाइड मर्कल्ली स्केल तीव्रता के बजाय भूकंप की तीव्रता को मापता है. यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि लोग सतह पर क्या महसूस करते हैं और इमारत, बुनियादी ढांचे और आसपास के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है. पैमाना I से XII तक है. निचले स्तर के झटकों के बारे में बता सकते हैं जिन पर काफी कम ध्यान दिया जाता है. इसी के साथ उच्चतम स्तर गंभीर विनाश को बताते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?

तीव्रता एक जगह से दूसरी जगह पर अलग क्यों होती है? 

भूकंप का मैग्नीट्यूड चाहे कहीं भी मापा जाए वही रहता है. लेकिन अलग-अलग जगह पर इसकी इंटेंसिटी अलग-अलग हो सकती है. भूकंप के केंद्र से दूरी, स्थानीय भू विज्ञान, भूकंप की गहराई और निर्माण की गुणवत्ता सभी झटकों और नुकसान के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं.

यही वजह है कि दो शहर एक ही भूकंप का अलग-अलग अनुभव कर सकते हैं. एक जगह पर तेज झटकों और काफी ज्यादा नुकसान का अनुभव हो सकता है जबकि दूसरी जगह पर सिर्फ हल्की कंपन महसूस हो सकती है. इस वजह से भूकंप की जानकारी को बताते समय परिमाण और तीव्रता के बीच अंतर को समझना काफी जरूरी है. सिस्मोमीटर जैसे उपकरण वैज्ञानिक डेटा देते हैं जबकि परिमाण और तीव्रता के पैमाने भूकंप की ताकत और लोगों और संरचनाओं पर इसके प्रभाव को समझने में मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है Flag of Convenience, क्यों जहाज पर पनामा का झंडा लगाते हैं भारतीय?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 08 Oct 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Earthquake Siren Earthquake Early Warning System Earthquake Intensity
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?
क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?
जनरल नॉलेज
शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?
शिमला में पहाड़ों पर बने घर कितने सुरक्षित, कितनी होती है इनकी उम्र?
जनरल नॉलेज
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
कितने बीघा खेत का मालिक था अकबर, अब कहां हैं वे खेत?
जनरल नॉलेज
अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी
अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
झारखंड
CM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार
CM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
क्रिकेट
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
इंडिया
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिल्ली पुलिस ने की FIR, क्या है आरोप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget