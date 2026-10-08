क्या है राज्यसभा का फॉर्मूला, कैसे होती है इसकी वोटिंग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपी की सभी 10 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुनाव होगा।

भाजपा ने आठ, समाजवादी पार्टी ने दो उम्मीदवार मैदान में उतारे।

सामान्यतः, विधायक वरीयता मतों से सांसदों का चुनाव करते हैं।

UP Rajya Sabha election 2026: राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अलग होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जनता सीधे राज्यसभा सांसदों के लिए वोट नहीं देती. इसके बजाय संबंधित राज्य के चुने हुए विधायक ऊपरी सदन के सदस्यों को चुनने के लिए वोट करते हैं.

उत्तर प्रदेश में अब सभी 10 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध चुनाव होना तय है. इसमें बीजेपी ने आठ और समाजवादी पार्टी ने दो उम्मीदवार उतारे हैं. इस वजह से राज्यसभा चुनाव के पीछे के वोटिंग फॉर्मूले, प्राथमिकता प्रणाली और गणित को समझना काफी ज्यादा जरूरी है.

राज्यसभा सांसद कैसे चुने जाते हैं?

राज्यसभा चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए कराए जाते हैं. विधायक सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट देने के बजाय उम्मीदवारों के बीच अपनी प्राथमिकता बताते हुए वोट डालते हैं. जीतने के लिए जरूरी वोटो की संख्या राज्य में विधायकों की कुल संख्या और चुनाव वाले राज्यसभा सीटों की संख्या पर निर्भर होती है.





राज्यसभा चुनाव का फार्मूला क्या है?

कोटा= विधायकों की कुल संख्या ÷ (सीटों की संख्या + 1) + 1

उदाहरण के लिए ऐसा मानें की किसी राज्य में 200 विधायक हैं और तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. इसके लिए 200 ÷ (3 +1) +1 = 51 का फार्मूला लगेगा. यानी एक सीट जीतने के लिए उम्मीदवार को 51 वोट की जरूरत होगी.

प्राथमिकता वोटिंग कैसे काम करती है?

विधायकों को ईवीएम के बजाय बैलट पेपर मिलते हैं. वह 1,2,3 वगैरह जैसे नंबरों का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों के सामने अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं. सबसे पहले पहली प्राथमिकता की गिनती होती है. अगर किसी उम्मीदवार को जरूरी कोटा मिल जाता है तो उसे चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है. अगर किसी उम्मीदवार को कोटे से ज्यादा वोट मिलते हैं तो अतिरिक्त वोट संबंधित बैलट पेपर पर बताई गई प्राथमिकता के मुताबिक ट्रांसफर कर दिए जाते हैं.

अगर कोई उम्मीदवार कोटे तक नहीं पहुंच पाता तो क्या होता है?

अगर पहली प्राथमिकता वाले वोटों की गिनती के बाद भी सभी सीट नहीं भरती हैं तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है. इसके बाद उस उम्मीदवार के बैलेट पेपर पर बताई गई दूसरी प्राथमिकता बाकी उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दी जाती है.

अतिरिक्त वोटों को ट्रांसफर करने और सबसे कम रैंक वाले उम्मीदवार को हटाने की यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक की राज्यसभा की सभी उपलब्ध सीटें भर नहीं जातीं.

ओपन बैलेट क्या है?

राज्यसभा चुनाव में ओपन बैलट सिस्टम का इस्तेमाल होता है. अपना बैलेट मार्क करने के बाद एमएलए को इसे अपनी पॉलीटिकल पार्टी के अधिकृत पोलिंग एजेंट को दिखाना होता है.

एक एमएलए किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे सकता है और वह वोट मान्य भी रहेगा. हालांकि क्रॉस वोटिंग करने पर एमएलए की पॉलिटिकल पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है.

उत्तर प्रदेश में फॉर्मूला कैसे काम करेगा?

मौजूदा उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव में 10 सीटों के लिए मुकाबला हो रहा है. आंकड़ों के आधार पर एक सीट जीतने के लिए पहली पसंद के 37 वोटों की जरूरत है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 103 एमएलए हैं. इनमें समाजवादी पार्टी के 101 और कांग्रेस के दो एमएलए शामिल हैं. इसलिए दो उम्मीदवारों के लिए 37×2=74 वोट की जरूरत होगी. 103 एमएलए के साथ गठबंधन के पास दो सीटों के लिए जरूरी वोटों से 29 वोट ज्यादा हैं.





समाजवादी पार्टी ने तीसरा उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा?

37 वोटों के हिसाब से समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के लिए लगभग 111 वोटों की जरूरत होती है. 103 एमएलए होने की वजह से गठबंधन को आठ वोटों की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

क्रॉस वोटिंग की संभावना और कुछ विधायकों के समर्थन को लेकर अनिश्चितता की वजह से तीसरी सीट का मुकाबला जोखिम भरा हो सकता है. इस वजह से समाजवादी पार्टी ने सिर्फ दो उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया है.

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उत्तर प्रदेश का चुनाव निर्विरोध क्यों होगा?

भाजपा के आठ और समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार उतारने के बाद उम्मीदवारों की कुल संख्या उत्तर प्रदेश में मौजूद 10 राज्यसभा सीटों के बराबर हो गई है. यही वजह है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों के बीच कोई मुकाबला नहीं है और सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे.

इसका मतलब यह भी है कि उत्तर प्रदेश की इन सीटों के लिए विस्तृत प्राथमिकता वोटिंग और वोट ट्रांसफर प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि मान्य उम्मीदवार की संख्या मौजूद सीटों की संख्या से ज्यादा नहीं है.

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