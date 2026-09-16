UPI या Cash, किससे ज्यादा होती है पैसों की बचत?

भारतीय डिजिटल इकोनॉमी में इन दिनों UPI को लेकर एक नई बहस और विवाद छिड़ गया है. केंद्र सरकार और NPCI द्वारा 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने के नए नोटिफिकेशन ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है. भले ही सरकार ने साफ किया है कि आम ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और यह फीस केवल दुकानदारों पर लागू होगी, लेकिन विपक्ष और आम जनता के बीच इसे लेकर भारी कन्फ्यूजन बना हुआ है.

इस बड़े विवाद के बीच अब लोगों के मन में एक बुनियादी सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार जेब के बजट के लिहाज से हमारे लिए क्या बेस्ट है? डिजिटल UPI या हमारी जेब में रहने वाला कैश, दोनों में से किससे इंसान असल में ज्यादा पैसों की बचत कर पाता है?

डिजिटल पेमेंट में दिखता है पैसों पर कंट्रोल

UPI से पेमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड बन जाता है. ऐप में पेमेंट हिस्ट्री देखकर यह आसानी से पता चल जाता है कि पैसा कहां-कहां खर्च हुआ, जबकि कैश से पेमेंट करने पर छोटे-छोटे खर्च का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है. कई बार लोग जेब में मौजूद कैश की वजह से बिना सोचे-समझे खर्च कर देते हैं, क्योंकि नोट हाथ से निकलने का एहसास खर्च को असल में महसूस कराता है, जबकि UPI में सिर्फ एक क्लिक में पैसा चला जाता है और यही आदत ओवरस्पेंडिंग की वजह भी बन सकती है.

कैश से होती है बचत

बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कैश में पेमेंट करने से बचत की आदत बेहतर बनती है, क्योंकि हाथ में मौजूद नोट खत्म होते देखकर दिमाग अपने आप खर्च कम करने की कोशिश करता है. इसे कैश एनवेलप बजटिंग तरीका भी कहा जाता है, जिसमें हर महीने अलग-अलग खर्च के लिए तय रकम अलग रख दी जाती है और उतने ही पैसों में गुजारा करना होता है. इस तरीके से इम्पल्स बाइंग यानी बिना जरूरत के खरीदारी करने की आदत पर लगाम लगती है, जो यूपीआई के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से हो सकती है.

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छोटे और बड़े लेन-देन में अलग है फायदा

रोजमर्रा के छोटे खर्चों जैसे सब्जी, ऑटो किराया या चाय-नाश्ते के लिए UPI काफी सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें छुट्टे पैसों की झंझट नहीं होती और सही अमाउंट सीधे ट्रांसफर हो जाता है. वहीं बड़ी खरीदारी या महीने के बजट को कंट्रोल करने के लिए कैश आधारित बजटिंग ज्यादा कारगर मानी जाती है, क्योंकि इसमें खर्च की एक सीमा पहले से तय होती है. यानी बचत के लिहाज से दोनों तरीकों का अपना-अपना फायदा है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह के खर्च को कंट्रोल करना चाहता है.

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