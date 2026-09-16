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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUPI या Cash, किससे ज्यादा होती है पैसों की बचत?

UPI या Cash, किससे ज्यादा होती है पैसों की बचत?

रिसर्च के अनुसार, कैश से भुगतान करते समय पैसे जाने का दर्द महसूस होता है जिससे लोग कम खर्च करते हैं, जबकि UPI के आसान डिजिटल फ्लो के कारण फिजूलखर्ची बढ़ती है और बचत कम हो पाती है.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 16 Sep 2026 12:20 PM (IST)
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भारतीय डिजिटल इकोनॉमी में इन दिनों UPI को लेकर एक नई बहस और विवाद छिड़ गया है. केंद्र सरकार और NPCI द्वारा 2000 रुपये से अधिक के मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने के नए नोटिफिकेशन ने हर किसी को चिंता में डाल दिया है. भले ही सरकार ने साफ किया है कि आम ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और यह फीस केवल दुकानदारों पर लागू होगी, लेकिन विपक्ष और आम जनता के बीच इसे लेकर भारी कन्फ्यूजन बना हुआ है.

इस बड़े विवाद के बीच अब लोगों के मन में एक बुनियादी सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार जेब के बजट के लिहाज से हमारे लिए क्या बेस्ट है? डिजिटल UPI या हमारी जेब में रहने वाला कैश, दोनों में से किससे इंसान असल में ज्यादा पैसों की बचत कर पाता है? 

डिजिटल पेमेंट में दिखता है पैसों पर कंट्रोल

UPI से पेमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हर लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड बन जाता है. ऐप में पेमेंट हिस्ट्री देखकर यह आसानी से पता चल जाता है कि पैसा कहां-कहां खर्च हुआ, जबकि कैश से पेमेंट करने पर छोटे-छोटे खर्च का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है. कई बार लोग जेब में मौजूद कैश की वजह से बिना सोचे-समझे खर्च कर देते हैं, क्योंकि नोट हाथ से निकलने का एहसास खर्च को असल में महसूस कराता है, जबकि UPI में सिर्फ एक क्लिक में पैसा चला जाता है और यही आदत ओवरस्पेंडिंग की वजह भी बन सकती है.

कैश से होती है बचत 

बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कैश में पेमेंट करने से बचत की आदत बेहतर बनती है, क्योंकि हाथ में मौजूद नोट खत्म होते देखकर दिमाग अपने आप खर्च कम करने की कोशिश करता है. इसे कैश एनवेलप बजटिंग तरीका भी कहा जाता है, जिसमें हर महीने अलग-अलग खर्च के लिए तय रकम अलग रख दी जाती है और उतने ही पैसों में गुजारा करना होता है. इस तरीके से इम्पल्स बाइंग यानी बिना जरूरत के खरीदारी करने की आदत पर लगाम लगती है, जो यूपीआई के मुकाबले कहीं ज्यादा आसानी से हो सकती है.

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छोटे और बड़े लेन-देन में अलग है फायदा

रोजमर्रा के छोटे खर्चों जैसे सब्जी, ऑटो किराया या चाय-नाश्ते के लिए UPI काफी सुविधाजनक है, क्योंकि इसमें छुट्टे पैसों की झंझट नहीं होती और सही अमाउंट सीधे ट्रांसफर हो जाता है. वहीं बड़ी खरीदारी या महीने के बजट को कंट्रोल करने के लिए कैश आधारित बजटिंग ज्यादा कारगर मानी जाती है, क्योंकि इसमें खर्च की एक सीमा पहले से तय होती है. यानी बचत के लिहाज से दोनों तरीकों का अपना-अपना फायदा है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह के खर्च को कंट्रोल करना चाहता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
UPI Vs Cash
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