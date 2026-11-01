Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यूपी सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए चरित्र सत्यापन सख्त किया।

हिंसक गतिविधियों में शामिल आवेदक सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होंगे।

यह नियम नए आवेदकों पर लागू, सेवारत कर्मचारियों पर नहीं।

केवल राजनीतिक विचारधारा या FIR अयोग्यता का आधार नहीं।

Protest Rules: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कैरक्टर वेरीफिकेशन की जरूरत को सख्त कर दिया है. 29 अक्टूबर 2026 को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से हिंसक गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवारों को सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है. इस नीति ने सेवारत सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और प्रतिबंधों के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर कि क्या वे सरकार के खिलाफ रैली, प्रदर्शन या फिर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं.

भारत में लोक सेवकों का आचरण केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर नियमों द्वारा शासित किया जाता है. इनमें केंद्रीय सिविल सेवा नियम और संबंधित राज्य आचरण नियम शामिल हैं. नियम पहले से ही सरकारी सेवा में काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारियों और नए आवेदकों पर लागू कैरक्टर वेरीफिकेशन के बीच अंतर करते हैं.

सरकारी कर्मचारियों की सेवा के लिए नियम

सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर ऐसे प्रदर्शन, धरनों या फिर हड़तालों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है जो सरकारी नीतियों का विरोध करते हैं या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को रोकते हैं. आचरण नियम के मुताबिक लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों का पालन करते वक्त राजनीतिक तटस्थता को बनाए रखने की जरूरत होती है. वे राजनीतिक दल द्वारा आयोजित रैली या फिर सरकार विरोधी एजेंडा से प्रेरित प्रदर्शन में भाग नहीं ले सकते.

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य इस बात को पक्का करना है कि सरकारी कर्मचारी अपनी आधिकारिक भूमिका में राजनीतिक रूप से न्यूट्रल रहे. प्रतिबंध लगाई गई गतिविधियों में भाग लेना सेवा आचरण का उल्लंघन माना जा सकता है. परिस्थिति और लागू नियम के आधार पर किसी कर्मचारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. संभावित परिणाम में निलंबन, विभागीय जांच या फिर सेवा से बर्खास्तगी शामिल है.





उत्तर प्रदेश की नई चरित्र सत्यापन दिशा निर्देश

उत्तर प्रदेश सरकार के 29 अक्टूबर 2026 के दिशा निर्देश सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के जरिए से आवेदन करने वाले लोगों के लिए कड़ी जांच शुरू करते हैं. नई नीति के तहत मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के इरादे से हिंसक गतिविधि में शामिल पाए जाने वाले उम्मीदवार को सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है.

हिंसा, बर्बरता, आगजनी और सार्वजनिक या फिर निजी संपत्ति का विनाश इन्हीं निर्दिष्ट आचरण में शामिल है. ऐसा तब होता है जब शासन परिवर्तन लाने या फिर मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से किया जा रहा हो. यह नीति सिर्फ सरकार से असहमति व्यक्त करने के बजाय हिंसक गतिविधि में शामिल होने पर केंद्रित है.

दिशा निर्देश सीधी भर्ती के जरिए से सरकारी नौकरी चाहने वाले नए उम्मीदवार पर लागू होते हैं. वे उन लोगों की सेवा स्थिति को नहीं बदलते जो पहले से ही सरकारी पदों पर कार्यरत हैं. मौजूदा कर्मचारी सेवारत लोक सेवकों पर लागू आचरण नियमों द्वारा शासित होते हैं,‌ जबकि नए प्रावधान भर्ती से पहले चरित्र सत्यापन से जुड़े हुए हैं.





अकेले राजनीतिक विचारधारा कोई बाधा नहीं है

उत्तर प्रदेश का आदेश यह भी साफ करता है कि किसी उम्मीदवार को सिर्फ व्यक्तिगत राजनीतिक विचारधारा की वजह से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता. किसी खास राजनीतिक राय को रखना अपने आप में दिशा निर्देशों के तहत अयोग्यता के आधार के रूप में नहीं पहचाना जा सकता.

इसी तरह सिर्फ एफआईआर, या फिर एफआईआर का पंजीकरण किसी आवेदक को अपने आप से अयोग्य नहीं बना देता. एक लंबित जांच भी अपने आप में अयोग्यता का परिणाम नहीं है.

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कर्मचारी और आवेदकों के लिए अलग-अलग नियम

इसके बीच के अंतर को समझना जरूरी है. सेवारत सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अधीन हैं जो सरकारी नीतियों का विरोध करने या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली राजनीतिक रैली, प्रदर्शन और हड़तालों में भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं. उत्तर प्रदेश में आवेदकों को एक अलग कैरक्टर वेरीफिकेशन प्रकिया का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के इरादे से हिंसक काम में शामिल होने से सीधी भर्ती के लिए पात्रता प्रभावित हो सकती है.

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