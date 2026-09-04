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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजबेल्जियम में कितने हो जाते हैं भारत के 100 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?

बेल्जियम में कितने हो जाते हैं भारत के 100 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?

Belgium PM India Visit: बेल्जियम के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि वहां कौन सी करेंसी चलती है और वहां भारत के ₹100 कितने हो जाते हैं. जानें इन से क्या-क्या खरीदा जा सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 04 Sep 2026 04:09 PM (IST)
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  • भारतीय ₹100 बेल्जियम में लगभग 1.10 यूरो के बराबर।
  • ₹100 से दूध, ब्रेड, पानी जैसे कुछ बुनियादी सामान मिलें।
  • मशहूर वैफल, कॉफी, सार्वजनिक परिवहन ₹100 से महंगे।
  • बेल्जियम की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, फ्रैंक बंद हुई।

Belgium PM India Visit: बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम बैठक की. दोनों नेताओं ने भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. इस कूटनीतिक बातचीत के बीच यह समझना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि बेल्जियम में भारतीय मुद्रा की क्या कीमत है और इससे भी जरूरी बात यह है कि कोई व्यक्ति वहां ₹100 में असल में क्या-क्या खरीद सकता है. आइए जानते हैं क्या है इन सवालों के जवाब. 

बेल्जियम में ₹100 

बेल्जियम के आधिकारिक मुद्रा यूरो है और मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से ₹100 लगभग 1.10 यूरो के बराबर हैं.  बेल्जियम में भारतीय रुपये को सीधे कानूनी मुद्रा के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता इस वजह से यात्रियों को खरीदारी करने से पहले अपने पैसे को यूरो में बदलना पड़ेगा. हालांकि भारत में ₹100 एक ठीक-ठाक रकम लग सकती है लेकिन बेल्जियम में इसकी खरीदारी की क्षमता काफी कम है. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां रहने का खर्च काफी ज्यादा है. 


बेल्जियम में कितने हो जाते हैं भारत के 100 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?

₹100 में आप क्या खरीद सकते हैं? 

लगभग 1.10 यूरो में आप बेल्जियम में पूरा खाना खाने या फिर कोई बड़ी खरीदारी करने की उम्मीद नहीं कर सकते. हालांकि सुपरमार्केट में इस बजट में कुछ बुनियादी चीजें मिल सकती हैं. 1 लीटर दूध की कीमत लगभग 1 यूरो या फिर उससे थोड़ी कम हो सकती है. इसका मतलब है कि ₹100 में यह खरीदा जा सकता है. इसी के साथ सुपरमार्केट या फिर किराने की दुकान से ब्रेड का एक छोटा सादा पैकेट भी इस कीमत में मिल सकता है. 

पानी की बोतल भी खरीदी जा सकती है. हालांकि इसकी कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कहां से खरीदा जा रहा है. सुपर मार्केट में इतने ही पैसे में थोड़ी मात्रा में सस्ते फल भी मिल सकते हैं. जैसे दो-तीन केले या फिर एक-दो सेब. 

बेल्जियम अपनी चाकलेट के लिए दुनिया भर में मशहूर है लेकिन खास दुकानों पर बिकने वाली प्रीमियम बेल्जियन चॉकलेट के लिए 1.10 यूरो आमतौर पर काफी नहीं होगा. हालांकि किसी आम सुपर मार्केट में कभी-कभी इस बजट में एक छोटी साधारण चॉकलेट बार मिल सकती है. 


बेल्जियम में कितने हो जाते हैं भारत के 100 रुपये, इससे क्या-क्या खरीद सकते हैं?

क्या नहीं खरीद सकते? 

बेल्जियम के मशहूर वैफल ₹100 से काफी महंगे होते हैं. एक वैफल की कीमत लगभग 2.50 यूरो से 3 यूरो से शुरू हो सकती है. यह लगभग ₹100 की कीमत से दोगुने से भी ज्यादा है. कैफे में एक कप चाय या फिर कॉफी की कीमत भी लगभग 2.50 यूरो से 4 यूरो या फिर उससे ज्यादा हो सकती है. ₹100 की खरीदने की क्षमता की तुलना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा है. बस या फिर ट्राम की एक यात्रा का खर्च कम से कम 2.50 यूरो आता है. 

बेल्जियम की आधिकारिक मुद्रा 

यूरो का बेल्जियम की आधिकारिक मुद्रा माना जाता है. यह देश 1999 में यूरो जोन का हिस्सा बना जबकि इसकी पुरानी मुद्रा बेल्जियन फ्रैंक को 2002 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. भारतीय रुपये की तरह यूरो को भी छोटी इकाइयों में बांटा गया है. एक यूरो में 100 सेंट होते हैं. 

बेल्जियम में यूरो के सिक्के 

बेल्जियम में यूरो के 8 तरह के सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं. इनमें 1,2,5,10,20 और 50 सेंट के सिक्के साथ ही 1 यूरो और 2 यूरो के सिक्के शामिल हैं. यूरो के सिक्कों का एक हिस्सा पूरे यूरो में एक जैसा होता है और दूसरा हिस्सा राष्ट्रीय होता है. यह हर देश में अलग-अलग होता है. बेल्जियम के यूरो सिक्कों के राष्ट्रीय हिस्से पर राजा फिलिप की तस्वीर बनी होती है. यह सिक्के सिर्फ बेल्जियम तक ही सीमित नहीं हैं. यूरो का इस्तेमाल करने वाले सभी देशों में यह कानूनी रूप से मान्य मुद्रा हैं.

यह भी पढ़ेंः 'लोहे के कड़े से सिर पर वार'... स्वतंत्र भारद्वाज पर कौन सी धारा लगेगी?

यूरो के नोट 

यूरो के नोट पूरे यूरो जोन में एक जैसे होते हैं और ये €5,€20,€50,€100 और €200 के मूल्य वर्ग में उपलब्ध हैं. €500 का नोट एक खास मामला है. हालांकि यह अभी भी कानूनी रूप से मान्य मुद्रा है लेकिन 2019 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया था. ऐसा मुख्य रूप से नकली नोट बनाने और गैर कानूनी वित्तीय गतिविधि से जुड़ी चिंता की वजह से किया गया था.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 04:09 PM (IST)
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