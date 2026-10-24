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कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें भारत किस नंबर पर?

Carbon Emissions: दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है. आइए जानते हैं कि इस मामले में कौन सा देश सबसे आगे है. जानें क्या है भारत की स्थिति.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 24 Oct 2026 07:05 AM (IST)
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  • पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स की आलोचना की।
  • चीन, अमेरिका, भारत शीर्ष कार्बन उत्सर्जक देशों में शामिल हैं।
  • भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है, वृद्धि दर धीमी हुई।
  • भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

Carbon Emissions: कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने गुरुवार को इस्पात उत्पादों पर यूरोपीय संघ के कार्बन टैक्स की आलोचना करते हुए कहा कि यह गुट अपने लिए मुसीबत को आमंत्रित कर रहा है. बर्लिन ग्लोबल डायलॉग में बोलते हुए उन्होंने इस बात का तर्क दिया कि यूरोपीय संघ अपनी सीमाओं को बंद करते हुए लगातार नए नियम और प्रतिबंध लगाकर अपनी आर्थिक संभावनाओं को कमजोर कर रहा है. 

यूरोपीय संघ के उत्सर्जन डाटाबेस फॉर ग्लोबल एटमॉस्फेरिक रिसर्च और विजुअल कैपिटल द्वारा मौजूद कराए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े उत्सर्जकों के बीच उत्सर्जन कैसे बांऊ जाता है.

चीन वैश्विक उत्सर्जन में सबसे आगे 

वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में चीन का हिस्सा लगभग 30.3 प्रतिशत है. यह इसे रैंकिंग में सबसे बड़ा उत्सर्जक बनाता है. इसकी स्थिति बिजली उत्पादन और औद्योगिक गतिविधि के लिए कोयले के व्यापक इस्तेमाल से जुड़ी है. 


कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें भारत किस नंबर पर?

संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर 

संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 11.4% का योगदान देता है. यह इसे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखता है. रिपोर्ट के मुताबिक यह ऐतिहासिक रूप से उच्चतम संचयी उत्सर्जन का रिकॉर्ड भी रखता है. संचयी उत्सर्जन वक्त के साथ जारी कल उत्सर्जन को मापता है जबकि वार्षिक शेयर किसी खास समय के दौरान किसी देश के योगदान के बारे में बताता है. यह अंतर मायने रखता है क्योंकि देश अपने वर्तमान उत्सर्जन और वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस में उनके ऐतिहासिक योगदान में काफी अलग हो सकते हैं. 

भारत तीसरे स्थान पर

वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 8.5% के योगदान के साथ भारत तीसरे स्थान पर आता है. इसके बढ़ते उद्योगों और बड़ी आबादी के साथ-साथ इसकी हिस्सेदारी भी बढ़ी है. हालांकि कुल प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के बारे में पूरी कहानी नहीं बताता है. भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सिर्फ 2.2 टन सालाना बताया गया है. यह राष्ट्रीय कुल को निवासियों के बीच विभाजित करने पर इसकी बड़ी आबादी के प्रभाव को दर्शाता है. यह माप सिर्फ हर देश के पूरे उत्सर्जन पर आधारित रैंकिंग से एक अलग नजरिया देता है. 


कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन सा देश सबसे आगे, जानें भारत किस नंबर पर?

रूस और इंडोनेशिया टॉप 5 में शामिल 

चौथे स्थान पर रूस आता है. यह वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 4.8% का योगदान देता है. भारी उद्योग और तेल और गैस उत्पादन को इसके उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों के रूप में पहचाना जाता है. लगभग 2.1 प्रतिशत के साथ इंडोनेशिया पांचवें स्थान पर है. जंगलों की कटाई और कोयला-आधारित ऊर्जा को इसके प्राथमिक योगदानकर्ता के रूप में बताया गया है. इसी के साथ आंकड़े बताते हैं कि देशों के उत्सर्जन प्रोफाइल औद्योगिक गतिविधि, जीवाश्म-ईंधन के इस्तेमाल और भूमि कवर में परिवर्तन के अलग-अलग संयोजनों को दर्शा सकते हैं.

भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम बना हुआ है 

कुल उत्सर्जन में तीसरे स्थान पर होने के बावजूद भी भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.2 टन सालाना है. यह वैश्विक औसत लगभग 6.6 टन के एक तिहाई से कम है. आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में दूसरे स्थान पर है. कुल उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अलग-अलग सवालों के जवाब देते हैं. एक देश के पूरे योगदान को मापता है जबकि दूसरा हर व्यक्ति से जुड़े औसत उत्सर्जन को मापता है.

उत्सर्जन वृद्धि धीमी हो रही 

रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की उत्सर्जन वृद्धि भी दर के हिसाब से काफी धीमी हो गई है. रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर और विंड ऊर्जा के विस्तार को एक जरूरी कारक के रूप में पहचाना जाता है. अनुकूल मानसून की स्थिति को भी मंदी में योगदान के रूप में बताया गया है.

यह भी पढ़ें: सोनिया गांधी से लालकृष्ण आडवाणी तक, विवादों में रह चुकी है इन नेताओं की किताबें

भारत की नेट जीरो कमिटमेंट 

COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है. लक्ष्य देश की जलवायु नीति के लिए दीर्घकालिक दिशा तय करता है क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों का विकास जारी है. भारत कुल मिलाकर एक प्रमुख उत्सर्जक है लेकिन इसके बावजूद भी इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तुलनात्मक रूप से कम है. रिन्यूएबल एनर्जी पर इसकी प्रगति और भविष्य में उत्सर्जन वृद्धि की रफ्तार उस व्यापक तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा होगी.

यह भी पढ़ें: किसने रखे महासागरों के नाम, क्या इन्हें बदला जा सकता है?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 24 Oct 2026 07:05 AM (IST)
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