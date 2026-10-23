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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिसने रखे महासागरों के नाम, क्या इन्हें बदला जा सकता है?

किसने रखे महासागरों के नाम, क्या इन्हें बदला जा सकता है?

Trump Ocean: हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अटलांटिक महासागर का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या सच में किसी महासागर का नाम बदला जा सकता है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 23 Oct 2026 02:13 PM (IST)
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  • राष्ट्रपति ट्रंप ने अटलांटिक का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा।
  • गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।
  • महासागरों के नाम सदियों के इतिहास से विकसित हुए हैं।
  • अंतरराष्ट्रीय सहमति से ही महासागरों के नाम बदले जाते हैं।

Trump Ocean: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटलांटिक महासागर का नाम बदलकर ट्रंप महासागर रखने का प्रस्ताव दिया है. इसके बाद भौगोलिक नामों को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से गूगल मैप्स पर भी यह नाम अपडेट करने को कहा. हालांकि सुंदर पिचाई ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. 

ट्रंप ने इसे अमेरिकन महासागर कहने पर भी चर्चा की है. इस घटना ने लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता को जगा दिया है कि महासागरों के नाम आखिर कैसे पड़े और क्या कोई सरकार इन्हें बदल सकती है. आइए जानते हैं क्या हैं इन सवालों के जवाब. 

महासागरों के नाम कैसे पड़े?

महासागरों के नाम किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा एक ही बार में तय नहीं किए गए थे. इसके बजाय ये सदियों के इतिहास, प्राचीन मान्यताओं, भूगोल और समुद्री खोजकर्ताओं के अनुभवों के आधार पर धीरे-धीरे विकसित हुए हैं. 


किसने रखे महासागरों के नाम, क्या इन्हें बदला जा सकता है?

प्रशांत महासागर का नाम कैसे पड़ा? 

प्रशांत महासागर का नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन से जुड़ा है. 1520 में एक समुद्री मार्ग से यात्रा करते हुए जब वह एक ऐसे जल क्षेत्र में पहुंचे जो उन्हें काफी शांत लगा तो उन्होंने इसे Mare Pacificum नाम दिया. इसका मतलब होता है शांत समुद्र. पैसिफिक शब्द लैटिन भाषा के शांति या फिर स्थिरता से जुड़े विचार से आया है. यह नाम उस वक्त की स्थिति को दर्शाता है जिसका अनुभव मैगलन ने किया था.

अटलांटिक महासागर और प्राचीन पौराणिक कथाएं 

अटलांटिक महासागर का नाम प्राचीन यूनानी संदर्भ में मिलने वाले सी ऑफ एटलस से जुड़ा है. यह पौराणिक पात्र एटलस के नाम पर रखा गया था. वक्त के साथ यह नाम बदलकर अटलांटिक हो गया. किसी आधुनिक फैसले से रखे गए नाम के उल्ट यह नाम ऐतिहासिक इस्तेमाल और पीढ़ियों तक भाषा के हस्तांतरण के जरिए से अस्तित्व में आया. 


किसने रखे महासागरों के नाम, क्या इन्हें बदला जा सकता है?

हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर क्यों पड़ा? 

 हिंद महासागर इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी खास देश के नाम पर रखा गया है. प्राचीन काल में यह क्षेत्र व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र हुआ करता था. यूनानी और रोमन यात्रियों ने इसके भौगोलिक महत्व को पहचाना और इसे इंडिकोस ओशन या फिर हिंद महासागर कहा. प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी इसे सिंधु महासागर के रूप में बताया गया है. यह नाम इस महासागर के भारतीय उपमहाद्वीप के साथ लंबे वक्त से चले आ रहे संबंधों और समुद्री नेटवर्क में इसके स्थान को दर्शाते हैं. 

आर्कटिक और दक्षिणी महासागर 

आर्कटिक महासागर का नाम यूनानी शब्द आर्कटिकोस से आया है. इसका मतलब होता है भालू के पास. इसका संबंध उत्तरी आकाश में दिखाई देने वाले उर्सा मेजर या ग्रेट बियर तारामंडल से है. इसका इस्तेमाल नाविक दिशा खोजने के लिए किया करते थे. 

दक्षिणी महासागर जिसे आर्कटिक महासागर भी कहा जाता है, का यह नाम पृथ्वी के सबसे दक्षिणी हिस्से के चारों ओर स्थित होने की वजह से पड़ा. इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 में इस पांचवें महासागर के रूप में मान्यता दी थी. इसके बाद 2021 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसायटी ने भी इसे एक अलग महासागर के रूप में मान्यता दी. इस वजह से इसका दर्ज इसकी भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ हाइड्रोग्राफिक संस्थानों के फैसलों को भी दर्शाता है.

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क्या कोई देश किसी महासागर का नाम बदल सकता है? 

कोई सरकार अपने आधिकारिक दस्तावेजों और नक्शों में घरेलू इस्तेमाल के लिए किसी भौगोलिक स्थान का नाम बदल सकती है. हालांकि इस फैसले से दूसरे देश या फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने आप बाध्य नहीं हो जाते. किसी भी देश के प्रमुख द्वारा एक तरफ घोषणा करने से बाकी दुनिया उस नए नाम को अपनाने के लिए मजबूर नहीं हो जाती. 

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी नाम को मंजूर किए जाने के लिए सहमति और मानकीकरण की जरूरत होती है. इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन समुद्री सीमाओं और समुद्री चार्ट को मानकीकृत करने में भूमिका निभाता है. किसी प्रस्तावित नाम को अंतरराष्ट्रीय मान्यता तब दी जाती है जब उसे बड़े स्तर पर स्वीकार किया जाता है, ना कि सिर्फ इस वजह से कि किसी एक सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 02:13 PM (IST)
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