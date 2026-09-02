नेपाल में हो गई किसी अपने की डेथ तो कैसे ला सकते हैं शव? जानें नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आपदा में पहचान मुश्किल, डीएनए मिलान से मिलती मदद।

Nepal Floods: नेपाल इस वक्त बाढ़ की मार से जूझ रहा है. इस दौरान वहां कई भारतीय भी फंसे हुए हैं. लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर नेपाल में किसी भारतीय नागरिक की मौत हो जाती है तो उनके शव को भारत वापस कैसे लाया जाता है. दरअसल शव को भारत वापस लाने के लिए स्थानीय अधिकारी, भारतीय दूतावास और मृतक के परिवार के बीच तालमेल की जरूरत होती है. दुर्घटना, बाढ़, भूस्खलन या फिर दूसरी आपदा के मामले में यह प्रक्रिया और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि पहचान करने में समय लग सकता है. ऐसी स्थिति में शव सौंपने से पहले अधिकारी तस्वीर, सरकारी रिकॉर्ड और डीएनए मैचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

मृतक की पहचान कैसे की जाती है?

पहला और सबसे जरूरी कदम मृतक की पहचान करना है. आपदा की स्थिति में परिवार नेपाल पुलिस द्वारा जारी तस्वीर और पहचान से जुड़ी जानकारी के जरिए अपने प्रियजन की पहचान कर सकते हैं. जब परिवार पहचान की पुष्टि कर देता है तो काठमांडू में भारतीय दूतावास आगे की प्रक्रिया और शव सौंपने के लिए नेपाल के संबंधित अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा सकता है.

अगर तस्वीरों से पहचान नहीं हो पाती तो अधिकारी डीएनए मैचिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. अज्ञात शवों के डीएनए प्रोफाइल तैयार किया जा सकते हैं. इसी के साथ माता-पिता, भाई-बहन या बच्चों जैसे करीबी रिश्तेदार तुलना के लिए सैंपल दे सकते हैं. इससे अधिकारियों को वैज्ञानिक तरीके से पहचान करने में मदद मिलती है.





कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

मृतक की पहचान होने के बाद शव को नेपाल भारत सीमा के पार या फिर हवाई रास्ते से ले जाने के लिए आमतौर पर कई दस्तावेजों की जरूरत हो सकती है. संबंधित अस्पताल या फिर स्थानीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया असली डेथ सर्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज है. दुर्घटना या फिर आपदा के मामलों में पुलिस रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है.

शव को ले जाते समय शव को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया का प्रमाण पत्र जरूरी हो सकता है. यह इस बात की पुष्टि करता है कि शव को किसी अधिकृत सुविधा केंद्र में जरूरी संरक्षण प्रक्रिया से गुजारा गया है. लागू नियम के तहत किसी संक्रमण या फिर क्वॉरेंटाइन से जुड़ी बीमारी के न होने की पुष्टि करने वाले हेल्थ सर्टिफिकेट की भी जरूरत हो सकती है.

दूतावास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत

नेपाल से भारत तक किसी भारतीय नागरिक के शरीर को ले जाने के लिए परिवार को भारतीय दूतावास से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की मंजूरी की भी जरूरत पड़ सकती है. दूतावास नेपाल के अधिकारियों के साथ तालमेल बिताते हैं और शव को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद करते हैं.

सत्यापन, कैंसिलेशन और सरकारी रिकॉर्ड रखने के लिए मृतक का पासपोर्ट या फिर पहचान का कोई दूसरा दस्तावेज जैसे की नागरिकता का दस्तावेज भी जरूरी हो सकता है. क्योंकि मौत की परिस्थिती और शव को लाने के तरीके के आधार पर जरूरी कागजात अलग-अलग हो सकते हैं.





रास्ते को चुन्ना

भारत नेपाल सीमा दोनों देशों के बीच आवाजाही के लिए खुली हैं और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आमतौर पर शव को सड़क मार्ग से लाया जा सकता है. हालांकि खुली सीमा का मतलब यह नहीं होता कि परिवार बिना कागजात के आसानी से सीमा पार कर सकता है. शव को लाने से पहले मौत, पुलिस, मेडिकल और दूतावास से जुड़े जरूरी कागजात पूरे करने होंगे.

इसी के साथ हवाई परिवहन में कुछ अतिरिक्त जरूरतें होती हैं. आमतौर पर शव को ठीक से सील किए गए ताबूत में रखना होता है. परिवारों को एयरलाइन के साथ पहले से तालमेल बिठाना चाहिए क्योंकि शव को खास कार्गो के तौर पर ले जाया जाता है और इसके लिए सही कागजात, पैकेजिंग और कार्गो इंतजाम की जरूरत होती है.

आपदा की स्थिति में क्या होता है?

प्राकृतिक आपदा से शव को वापस लाने की प्रक्रिया काफी मुश्किल हो सकती है. बाढ़ या फिर दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई लोगों की मौत हो सकती है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है और शव की पहचान नहीं हो पाती. इस वजह से पहचान की प्रक्रिया पूरी होने तक अधिकारी अस्थायी रूप से शव को रख सकते हैं या फिर दफना सकते हैं.

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