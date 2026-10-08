क्या है नाना पाटेकर का असली नाम, लोग क्यों कहते थे नाना?

भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार, 8 अक्टूबर की सुबह 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. गोवा स्थित उनके घर पर उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था. अस्पताल में उन्हें सुबह करीब 5:20 बजे मृत घोषित किया गया. नाना पाटेकर के निधन की खबर से हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

दशकों तक अपने दमदार अभिनय, बुलंद आवाज और अलग अंदाज से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर ने पर्दे पर कई यादगार किरदार निभाए. लेकिन उनके निधन के बाद उनके नाम से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी चर्चा में है. असल में कई लोगों को नहीं पता कि उनका असली नाम नाना नहीं है.

विश्वनाथ था नाना पाटेकर का असली नाम

फिल्मी दुनिया में जिस अभिनेता को सभी नाना पाटेकर के नाम से जानते थे, उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. उनके कई पुराने परिचित लोग उन्हें प्यार से विशू नाम से भी जानते थे. खुद नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में अपने नाम से जुड़ी यह कहानी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि बचपन में उनकी मां की एक करीबी सहेली, जो उनके लिए बहन जैसी थीं, उन्हें प्यार से नाना कहकर बुलाया करती थीं. धीरे-धीरे परिवार और आसपास के लोग भी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे. आगे चलकर नाना नाम से उन्हें बड़ी पहचान मिल गई.

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नाना नाम से मिली पहचान

नाना पाटेकर ने बताया था कि जब कोई उन्हें विश्वनाथ या विशू कहकर बुलाता था तो उन्हें तुरंत अंदाजा हो जाता था कि सामने वाला उनके स्कूल या पुराने दौर का व्यक्ति है. बाकी दुनिया के लिए वह नाना ही थे. समय के साथ नाना नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि अभिनेता ने खुद भी इसे अपनी आधिकारिक पहचान बना लिया. उन्होंने बताया था कि उनके पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों पर भी नाना पाटेकर नाम दर्ज है.

थिएटर से बॉलीवुड तक का सफर

नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था. उन्होनें अपने अभिनय सफर की शुरुआत थिएटर से की और 1978 में फिल्म गमन के जरिए सिनेमा में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने अंगार, तिरंगा, क्रांतिवीर और राजनिती जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया. वहीं 2007 में आई फिल्म वेलकम के उनके किरदार उदय शेट्टी ने लोगों को खुब हंसाया. नाना पाटेकर को उनके अभिनय के लिए तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले. वर्ष 2013 में उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया.

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