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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या है नाना पाटेकर का असली नाम, लोग क्यों कहते थे नाना?

क्या है नाना पाटेकर का असली नाम, लोग क्यों कहते थे नाना?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. ऐसे में क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम नाना नहीं था. दरअसल यह नाम उन्हें बचपन में मिला था.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार, 8 अक्टूबर की सुबह 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. गोवा स्थित उनके घर पर उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था. अस्पताल में उन्हें सुबह करीब 5:20 बजे मृत घोषित किया गया. नाना पाटेकर के निधन की खबर से हिंदी और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है.

दशकों तक अपने दमदार अभिनय, बुलंद आवाज और अलग अंदाज से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर ने पर्दे पर कई यादगार किरदार निभाए. लेकिन उनके निधन के बाद उनके नाम से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी चर्चा में है. असल में कई लोगों को नहीं पता कि उनका असली नाम नाना नहीं है.

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विश्वनाथ था नाना पाटेकर का असली नाम

फिल्मी दुनिया में जिस अभिनेता को सभी नाना पाटेकर के नाम से जानते थे, उनका असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. उनके कई पुराने परिचित लोग उन्हें प्यार से विशू नाम से भी जानते थे. खुद नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में अपने नाम से जुड़ी यह कहानी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि बचपन में उनकी मां की एक करीबी सहेली, जो उनके लिए बहन जैसी थीं, उन्हें प्यार से नाना कहकर बुलाया करती थीं. धीरे-धीरे परिवार और आसपास के लोग भी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे. आगे चलकर नाना नाम से उन्हें बड़ी पहचान मिल गई.

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नाना नाम से मिली पहचान

नाना पाटेकर ने बताया था कि जब कोई उन्हें विश्वनाथ या विशू कहकर बुलाता था तो उन्हें तुरंत अंदाजा हो जाता था कि सामने वाला उनके स्कूल या पुराने दौर का व्यक्ति है. बाकी दुनिया के लिए वह नाना ही थे. समय के साथ नाना नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि अभिनेता ने खुद भी इसे अपनी आधिकारिक पहचान बना लिया. उन्होंने बताया था कि उनके पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों पर भी नाना पाटेकर नाम दर्ज है.

थिएटर से बॉलीवुड तक का सफर

नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था. उन्होनें अपने अभिनय सफर की शुरुआत थिएटर से की और 1978 में फिल्म गमन के जरिए सिनेमा में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने अंगार, तिरंगा, क्रांतिवीर और राजनिती जैसी फिल्मों में अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया. वहीं 2007 में आई फिल्म वेलकम के उनके किरदार उदय शेट्टी ने लोगों को खुब हंसाया. नाना पाटेकर को उनके अभिनय के लिए तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले. वर्ष 2013 में उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Nana Patekar GK NEWS
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