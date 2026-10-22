हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगस्टर तक कैसे पहुंचते हैं मोबाइल, वहां से कैसे ऑपरेट होता है गैंग?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भ्रष्ट कर्मचारी रिश्वत लेकर जेल में फोन पहुंचाते हैं।

ड्रोन, दीवार और गुप्त रास्तों से फोन जेल पहुँचते हैं।

कैदी इंटरनेट ऐप और वॉयस कॉल से बाहरी संपर्क करते हैं।

बाहरी हैंडलर जेल से गिरोहों का समन्वय और संचालन करते हैं।

Lawrence Bishnoi Gang: टाइगर श्रॉफ की जान लेने की कथित कोशिश के मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से सामने आया है. हालांकि बिश्नोई अहमदाबाद की हाई सिक्योरिटी वाली साबरमती जेल में कैद है लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वह जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क चला रहा है. मामला इस बात पर सवाल उठता है कि आखिर कैसे मोबाइल फोन कड़ी सुरक्षा वाली सुविधाओं में जेल के अंदर चले जाते हैं और कैसे कैदी उनका इस्तेमाल बाहरी अपराधिक सिंडिकेट को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं.

हाई सिक्योरिटी वाली जिलों में फोन की मौजूदगी भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है. आइए जानते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क कैसे चला रहा है.





फोन जेल में कैसे जाते हैं?

इसके पीछे भ्रष्ट कर्मचारियों का हाथ होता है. कुछ सुरक्षा कर्मी या फिर जेल कर्मचारी कथित चित्र तौर पर मोबाइल फोन और सिम कार्ड को चेक से गुजरने में मदद करने के लिए रिश्वत ले सकते हैं. कभी-कभी यह रिश्वत लाखों रुपये की हो सकती है. इसे जेल सुविधाओं में उपकरणों की तस्करी के लिए एक बड़े चैनल के रूप में बताया जाता है.

एक और तरीका बाहर के सहयोगियों द्वारा जेल की दीवार या फिर बाड़ पर फेके गए पैकेज हैं. कथित तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल जेल परिसर के अंदर खास बैरक या फिर खुले क्षेत्र में फोन गिराने के लिए किया जाता है. इस तरह के तरीके सामान्य प्रवेश बिंदु को बाईपास कर सकते हैं और निगरानी के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के लिए नई चुनौती पैदा कर सकते हैं.

फोन को दूसरी जरूरी चीजों में भी छुपाया जा सकता है. राशन, सब्जी, दवाइयां या फिर दूसरी सामग्री ले जाने वाले कंटेनर को कथित तौर पर नकली तली या छिपे हुए डिब्बों के साथ अंदर भेजा जा सकता है. यह आने वाली डिलीवरी के निरीक्षण को जेल सुरक्षा का एक जरूरी हिस्सा बनाता है.

रिपोर्ट्स में अदालत में पेशी या फिर अस्पताल दौरे के दौरान कैदियों को दिए जाने वाले उपकरणों का भी जिक्र किया गया है. छोटे कीपैड फोन के अंदर काफी कम धातु होती है और स्क्रीनिंग से बचने के लिए किसी व्यक्ति से छिपाए जा सकते हैं.





गिरोहों को अंदर से कैसे कंट्रोल किया जाता है?

एक बार जब एक कैदी के पास फोन पहुंच जाता है तो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन बाहर के लोगों से संपर्क की अनुमति दे सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम और इंटरनेट आधारित वॉइस कॉलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. इन्हें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर वीओआईपी के रूप में जाना जाता है. इन सेवाओं का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है क्योंकि अपराधियों को डर होता है कि सामान्य कॉल को ट्रैक किया जा सकता है.

जैमर और सिग्नल कवरेज एक और बड़ी चुनौती पेश करते हैं. काफी ज्यादा सुरक्षा वाली जेल जमीन उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रिपोर्ट बताते हैं कि कैदी छायादार क्षेत्र की तलाश कर सकते हैं जहां पर सिग्नल प्रभावी रूप से ब्लॉक नहीं होते. इसमें इस बात का भी जिक्र है कि जहां जैमर 4G या 5G सिग्नल को कवर नहीं करते वहां कैदी इस अंतर का फायदा उठा सकते हैं.

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बाहरी संचालक और गिरोह कोऑर्डिनेशन

जेल में बंद गिरोह का लीडर किसी अपराध में शामिल हर व्यक्ति से सीधे संपर्क नहीं कर सकता. इसके बजाय जेल के बाहर एक प्रमुख हैंडलर को निर्देश दिए जा सकते हैं जो शूटर या फिर दूसरे सहयोगियों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है और जबरन वसूली के पैसे की निगरानी करता है. लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में बाहरी हैंडलर के उदाहरण के तौर पर गोल्डी बराड़ का नाम बताया जाता है.

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