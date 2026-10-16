क्या केंद्र सरकार की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते सीएम? जानें नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पंजाब CM मान की फ्रांस यात्रा को केंद्र ने रोका।

पंजाब ने इस मंजूरी अस्वीकृति को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

केंद्र ने कथित तौर पर सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया।

मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा को केंद्रीय मंत्रालयों से मंजूरी चाहिए।

Chief Minister Foreign Travel: पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की फ्रांस की नियोजित आधिकारिक यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी देने से केंद्र सरकार के इनकार को चुनौती दी है. इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना था लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बिना कोई कारण बताए मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है. पंजाब ने इस फैसले को मनमाना बताया है और मामले को हाई कोर्ट में ले गया है.

कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय के नियमों के मुताबिक मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों को आधिकारिक या फिर निजी विदेश यात्रा के लिए पूर्व केंद्रीय मंजूरी प्राप्त करने की जरूरत होती है.

विदेश यात्रा के लिए तीन मंजूरी

एक मुख्यमंत्री को आमतौर पर तीन मंजूरियों की जरूरत होती है. विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी पहली मंजूरी है. दूसरी मंजूरी को विदेशी अंशदान अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय से एफसीआरए मंजूरी के रूप में बताया गया है. इसका उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करके स्वीकार किए जाने वाले विदेशी आतिथ्य या फिर धन को रोकना है.

तीसरा आर्थिक मामलों के विभाग से मंजूरी है. यह वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है. बताई गई प्रक्रिया में आर्थिक मामलों के विभाग और संबंधित मंत्रालय को किसी आवेदन पर तभी विचार करने की जरूरत होती है जब उसके साथ विदेशी मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी हो. उस मंजूरी के बिना आपूर्ति किए गए नियमों में कहा गया है कि एक लोक सेवक विदेश यात्रा नहीं कर सकता.





नियम आधिकारिक और निजी यात्राओं को कवर करते हैं

जरूरत सरकारी प्रतिनिधिमंडलों या फिर आधिकारिक दौरों तक ही सीमित नहीं है. 6 मई 2015 के कैबिनेट सचिवालय परिपत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री को कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय दोनों को पहले से सूचित करना होगा. फिर भले ही प्रस्तावित यात्रा आधिकारिक हो या फिर निजी.





क्लीयरेंस क्यों रोका जा सकता है?

विदेश मंत्रालय ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा करता है और राजनीतिक मंजूरी देने का फैसला लेने से पहले कई वजहों पर विचार कर सकता है. एक है सुरक्षा. अधिकारी इस बात का आकलन करते हैं कि विदेश में रहने के दौरान मुख्यमंत्री को जान का खतरा हो सकता है, जिसमें कोई संगठन या फिर समूह से संभावित खतरा शामिल है.

एक और वजह भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर संभावित प्रभाव है. अधिकारी इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या प्रस्तावित यात्रा मेजबान देश या फिर किसी दूसरे राज्य के साथ राजनयिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है. आयोजन की प्रकृति और स्तर भी मायने रखता है. इसमें आयोजन का चरित्र और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: इमरान खान के पास है OCI कार्ड, जानें इसमें मिलते हैं क्या-क्या अधिकार?

पंजाब मामले के मुख्य बातें?

भगवंत मान की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा ने अनुमोदन प्रक्रिया को फोकस में ला दिया है. पंजाब का ऐसा कहना है कि यात्रा का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना था और राजनीतिक मंजूरी से इनकार को चुनौती देना था. केंद्र सरकार की कथित स्थिति यह थी कि सुरक्षा चिंताओं की वजह से मंजूरी को रोकना उचित है.

मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों को विदेश यात्रा, भले ही वह आधिकारिक हो या फिर निजी, के लिए पहले से मंजूरी केंद्रीय है. विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मजबूती को आर्थिक मामलों के विभाग और संबंधित मंत्रालय द्वारा आगे विचार के लिए एक शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है. 2015 के परिपत्र में कैबिनेट सचिवालय और विदेश मंत्रालय को अधिसूचना की भी जरूरत है.

अंत में विवाद राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा की प्रक्रिया और उन आधारों से जुड़ा हुआ है जिन पर केंद्र सरकार मंजूरी देने से इनकार कर सकती है. सूचीबद्ध विचारों में व्यक्तिगत सुरक्षा और घटना की प्रकृति शामिल है. यह प्रक्रिया प्रशासनिक अधिसूचना और वास्तविक समीक्षा को जोड़ती है और साथ ही राजनीतिक मंजूरी आगे के विचार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करती है.

यह भी पढ़ें: जल्लाद का काम कौन करेगा और कौन नहीं, कैसे होता है तय?