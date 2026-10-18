दुनिया की सबसे नशीली शराब कौन सी, उसमें कितने % होता है अल्कोहल?

जब शराब की सबसे ज्यादा नशीली किस्म की बात होती है तो आमतौर पर इसका मतलब शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा से होता है. बाजार में मिलने वाली ज्यादातर बीयर में करीब 4-8 प्रतिशत और वाइन में लगभग 10-15 प्रतिशत अल्कोहल होता है, जबकि व्हिस्की, रम और वोडका जैसी स्पिरिट्स में यह मात्रा आम तौर पर 35-45 प्रतिशत के आसपास रहती है. हालांकि, दुनिया में कुछ ऐसी हाई-प्रूफ स्पिरिट्स भी हैं, जिनमें अल्कोहल की मात्रा सामान्य शराब से बहुत ज्यादा होती है.

इन्हीं बेहद मजबूत कमर्शियल स्पिरिट्स में Spirytus Rektyfikowany का नाम सबसे ऊपर आता है. पोलैंड में बनने वाली इस स्पिरिट में करीब 96 प्रतिशत Alcohol by Volume (ABV) होता है, यानी 100 मिलीलीटर तरल में लगभग 96 मिलीलीटर एथेनॉल होता है. इसे करीब 192 proof के रूप में भी जाना जाता है.

96 प्रतिशत अल्कोहल यानी कितना तेज?

Spirytus Rektyfikowany को आम तौर पर 192 proof के रूप में भी जाना जाता है. यानी इसमें 100 मिलीलीटर तरल में करीब 96 मिलीलीटर मात्रा एथेनॉल की होती है. इसके मुकाबले आम वोडका या व्हिस्की लगभग 40प्रतिशत ABV के आसपास होती है. इसी वजह से इसे सामान्य शराब की तरह सीधे पीने वाला पेय नहीं माना जाता. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से लिकर, फलों की शराब, इन्फ्यूजन और अन्य तैयारियों के लिए किया जाता है. इस शराब के निर्माता भी इसे इन्हीं तरह के उपयोग करने की सलाह देते हैं.

दूसरे नंबर पर कौन?

दुनिया की सबसे मजबूत कमर्शियल स्पिरिट्स की सूची में अमेरिका का Everclear 190 भी प्रमुख नाम है. इसमें 95 प्रतिशत ABV यानी 190 proof अल्कोहल होता है. 96 प्रतिशत वाले Spirytus से यह सिर्फ एक प्रतिशत कम है. इसके अलावा Golden Grain 190 भी लगभग 95 प्रतिशत ABV की श्रेणी में आता है. इनके बाद कुछ बेहद मजबूत स्पिरिट्स में 90 प्रतिशत के आसपास अल्कोहल वाली किस्में शामिल हैं.

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अल्कोहल बनती कैसे है?

शराब बनाने के दौरान एथेनॉल और पानी को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन किया जाता है. सामान्य परिस्थितियों में एथेनॉल-पानी का मिश्रण लगभग 96 प्रतिशत एथेनॉल के आसपास एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां साधारण डिस्टिलेशन से और अधिक शुद्धता हासिल करना मुश्किल हो जाता है. इसे एथेनॉल-वॉटर azeotrope से जोड़ा जाता है. यही कारण है कि बाजार में मिलने वाली सबसे हाई-प्रूफ ड्रिंक्स आम तौर पर 95-96 प्रतिशत ABV के आसपास दिखाई देती हैं, न कि 100 प्रतिशत.

क्या 96 प्रतिशत वाली शराब सीधे पी सकते हैं?

कुछ जगहों पर इसे पीने योग्य स्पिरिट के रूप में बेचा जाता है, लेकिन 96 प्रतिशत ABV वाली शराब को सीधे पीना बेहद हानिकारक भरा हो सकता है. यह बहुत तेजी से शरीर में बड़ी मात्रा में एथेनॉल पहुंचा सकती है और गंभीर अल्कोहल टॉक्सिटी का खतरा बढ़ा सकती है. इसी कारण ऐसी स्पिरिट्स को आम तौर पर बहुत कम मात्रा में और उपयुक्त रूप से डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जाता है.

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