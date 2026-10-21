क्या US में जन्मे भारतीय बच्चों को भी मिलेंगे SpaceX के शेयर? जानें नियम

दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति और स्पेसएक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क ने एक ऐसा ऐतिहासिक ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए घोषणा की है कि वह अगले साल अमेरिका के प्रत्येक बच्चे को अपनी निजी रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स का एक-एक शेयर मुफ्त में उपहार स्वरूप देंगे. इस बड़ी घोषणा के सामने आने के बाद से ही अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीयों और विशेष तौर पर भारतीय मूल के उन माता-पिता के मन में यह सवाल उमड़ रहा है कि क्या इस योजना का लाभ उनके बच्चों को भी मिल पाएगा.

अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का अधिकार

इस योजना के दायरे को समझने के लिए सबसे पहले अमेरिकी कानून की उस व्यवस्था को जानना जरूरी है जिसके तहत बच्चों को नागरिकता मिलती है. अमेरिकी संविधान के नियमों के अनुसार जन्मजात नागरिकता का प्रावधान है, जिसका मतलब यह है कि यदि कोई भी बच्चा अमेरिकी धरती पर जन्म लेता है, तो वह स्वतः ही अमेरिका का वैध नागरिक बन जाता है. इस नियम से यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे के माता-पिता भारत या किसी अन्य देश के नागरिक हैं. ऐसे में यदि एलन मस्क यह तोहफा अमेरिका के सभी बच्चों को देने जा रहे हैं, तो कागजी तौर पर अमेरिकी नागरिक होने के नाते भारतीय मूल के वे बच्चे भी इस दायरे में आ सकते हैं.

ट्रंप अकाउंट्स और सोशल सिक्योरिटी नंबर की भूमिका

एलन मस्क के इस बड़े उपहार को लेकर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे अमेरिकी सरकार की 'ट्रंप अकाउंट्स' योजना के साथ जोड़ा जा सकता है. इस सरकारी पहल के अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के उन सभी बच्चों के नाम पर खाते स्वतः खुल जाते हैं जिनके पास वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर मौजूद होता है. स्पेसएक्स की शीर्ष अधिकारी ग्विन शॉटवेल द्वारा पहले भी इस तरह के सरकारी और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को शेयर देने की बात कही जा चुकी है. इसलिए यह माना जा रहा है कि जिन भारतीय बच्चों के पास वैध दस्तावेज और नंबर हैं, उन्हें इस सिस्टम के जरिए शेयर मिलने में आसानी हो सकती है.

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भारत में रहने वाले बच्चों के लिए क्या है स्थिति?

इस पूरे ऐलान के बीच भारतीय नागरिकों के लिए यह स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि मस्क की यह योजना केवल अमेरिकी क्षेत्र और वहां के बच्चों तक ही सीमित है. भारत के घरेलू इलाकों में स्थायी रूप से रह रहे बच्चों या जिन परिवारों के पास अमेरिकी नागरिकता या वैध पहचान पत्र नहीं हैं, उनके लिए इस तरह की किसी भी घोषणा को आधिकारिक रूप से साझा नहीं किया गया है. मस्क का यह ऑफर पूरी तरह से अमेरिका की भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले और वहां की नागरिकता प्राप्त युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए भारत में बैठे बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होगा.

वे कौन से नियम हैं जिन पर स्पष्टता आना बाकी?

भले ही एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान कर दिया हो, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के कई तकनीकी और कानूनी पहलू ऐसे हैं जिन पर अभी तस्वीर साफ होना बाकी है. उदाहरण के लिए, इस योजना के लिए बच्चों की न्यूनतम या अधिकतम उम्र की सीमा क्या तय की जाएगी, इस पर अभी कोई मुहर नहीं लगी है. इसके अलावा, नाबालिग बच्चों के नाम पर मिलने वाले शेयर सीधे उनके खातों में जाएंगे या उनके माता-पिता के कस्टोडियल अकाउंट में सुरक्षित रखे जाएंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा. साथ ही, क्या इन शेयरों पर किसी तरह का लॉक-इन पीरियड लागू होगा ताकि बच्चे के वयस्क होने पर ही उसे इसका फायदा मिल सके, इन सभी सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं.

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