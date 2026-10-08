अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी

मुगल साम्राज्य के इतिहास में बादशाहों की शादियों, उनके हरम और बेगमों के साथ उनके रिश्तों की कई कहानियां मशहूर हैं. जब बात तीसरे मुगल शासक अकबर की आती है, तो उन्हें एक सख्त और शक्तिशाली राजा के रूप में देखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला यह शहंशाह भी अपनी एक खास बेगम के सामने बिल्कुल लाचार हो जाता था. इतिहास में अक्सर यह सवाल चर्चा में रहता है कि क्या अकबर सचमुच जोरू का गुलाम था. आइए जानते हैं मुगल काल के इस दिलचस्प और अनसुने इतिहास को.

इस बेगम से थी अकबर को जबरदस्त दीवानगी

इतिहासकारों और उस दौर के दस्तावेजों के अनुसार, अकबर की कई बेगमों में से जिससे उन्हें सबसे ज्यादा लगाव था, वह थीं मरियम-उज-जमानी. आम बोलचाल और आज की फिल्मों में लोग उन्हें जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं. वह आमेर के राजा भारमल की बेटी और एक राजपूत राजकुमारी थीं. साल 1562 में अकबर और उनका विवाह एक राजनीतिक समझौते के तहत हुआ था, लेकिन धारे-धीरे मरियम-उज-जमानी अकबर के दिल की रानी बन गईं.

आखिर क्यों उठते हैं 'जोरू का गुलाम' होने के सवाल?

अकबर को जोरू का गुलाम कहने के पीछे कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मरियम-उज-जमानी को दरबार में मिली असीमित ताकत और अधिकार थे. मुगलकाल में महिलाओं को बहुत कम अधिकार दिए जाते थे, लेकिन अकबर ने अपनी इस पसंदीदा बेगम को ऐसे अधिकार दे रखे थे जो किसी अन्य महिलाओं को कभी नहीं मिले.

मरियम-उज-जमानी मुगल साम्राज्य की उन बेहद चुनिंदा महिलाओं में से थीं, जिन्हें अपने नाम से स्वतंत्र रूप से शाही फरमान जारी करने का अधिकार था. साथ ही, अकबर ने शादी के बाद भी अपनी इस बेगम पर कभी इस्लाम अपनाने का दबाव नहीं डाला. उन्होंने महल के अंदर ही अपनी बेगम के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया था, जहां वे खुलकर हिंदू रीति-रिवाजों से पूजा-पाठ करती थीं.

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व्यापार में भी था बेगम का बड़ा सिक्का

अकबर अपनी बेगम की समझदारी और व्यापारिक बुद्धि के इतने दीवाने थे कि उन्होंने देश के बड़े व्यापारिक फैसलों में भी उन्हें शामिल किया. मरियम-उज-जमानी अपने समय की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थीं. वे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संभालती थीं और उनके पास खुद के विशाल जहाज थे, जो विदेशों में सिल्क और मसालों का व्यापार करते थे. उनके सबसे बड़े समुद्री जहाज का नाम रहीमी था, जिससे हज यात्री भी यात्रा करते थे. बेगम के इस व्यापार में अकबर खुद भी उनकी पूरी मदद और सुरक्षा करते थे.

गुलामी नहीं, यह था सच्चा सम्मान

अकबर-बीरबल की लोक कथाओं में मनोरंजन के लिए भले ही अकबर को बीवियों से डरने वाला या जोरू का गुलाम कहकर मजाक बनाया गया हो, लेकिन वास्तविक इतिहास इससे बिल्कुल अलग है. अकबर कोई कमजोर राजा नहीं थे जो अपनी पत्नी के दबाव में काम करते. असल में, मरियम-उज-जमानी के प्रति उनका यह व्यवहार उनकी गहरी मोहब्बत, बेगम की काबिलियत और उनके प्रति सच्चे सम्मान को दिखाता था.

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