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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी

अकबर था जोरू का गुलाम? इस बेगम से थी जबरदस्त दीवानगी

मुगल इतिहास का अनसुना पन्ना, जानिए सम्राट अकबर और उनकी सबसे खास बेगम के बीच की जबरदस्त दीवानगी का सच, जिसने बदल दी थी सल्तनत की राजनीति और जिसे लेकर आज भी इतिहासकार हैरान हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 08 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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मुगल साम्राज्य के इतिहास में बादशाहों की शादियों, उनके हरम और बेगमों के साथ उनके रिश्तों की कई कहानियां मशहूर हैं. जब बात तीसरे मुगल शासक अकबर की आती है, तो उन्हें एक सख्त और शक्तिशाली राजा के रूप में देखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करने वाला यह शहंशाह भी अपनी एक खास बेगम के सामने बिल्कुल लाचार हो जाता था. इतिहास में अक्सर यह सवाल चर्चा में रहता है कि क्या अकबर सचमुच जोरू का गुलाम था. आइए जानते हैं मुगल काल के इस दिलचस्प और अनसुने इतिहास को. 

इस बेगम से थी अकबर को जबरदस्त दीवानगी

इतिहासकारों और उस दौर के दस्तावेजों के अनुसार, अकबर की कई बेगमों में से जिससे उन्हें सबसे ज्यादा लगाव था, वह थीं मरियम-उज-जमानी. आम बोलचाल और आज की फिल्मों में लोग उन्हें जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं. वह आमेर के राजा भारमल की बेटी और एक राजपूत राजकुमारी थीं. साल 1562 में अकबर और उनका विवाह एक राजनीतिक समझौते के तहत हुआ था, लेकिन धारे-धीरे मरियम-उज-जमानी अकबर के दिल की रानी बन गईं. 

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आखिर क्यों उठते हैं 'जोरू का गुलाम' होने के सवाल?

अकबर को जोरू का गुलाम कहने के पीछे कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मरियम-उज-जमानी को दरबार में मिली असीमित ताकत और अधिकार थे. मुगलकाल में महिलाओं को बहुत कम अधिकार दिए जाते थे, लेकिन अकबर ने अपनी इस पसंदीदा बेगम को ऐसे अधिकार दे रखे थे जो किसी अन्य महिलाओं को कभी नहीं मिले. 

मरियम-उज-जमानी मुगल साम्राज्य की उन बेहद चुनिंदा महिलाओं में से थीं, जिन्हें अपने नाम से स्वतंत्र रूप से शाही फरमान जारी करने का अधिकार था. साथ ही, अकबर ने शादी के बाद भी अपनी इस बेगम पर कभी इस्लाम अपनाने का दबाव नहीं डाला. उन्होंने महल के अंदर ही अपनी बेगम के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया था, जहां वे खुलकर हिंदू रीति-रिवाजों से पूजा-पाठ करती थीं. 

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व्यापार में भी था बेगम का बड़ा सिक्का

अकबर अपनी बेगम की समझदारी और व्यापारिक बुद्धि के इतने दीवाने थे कि उन्होंने देश के बड़े व्यापारिक फैसलों में भी उन्हें शामिल किया. मरियम-उज-जमानी अपने समय की सबसे अमीर महिलाओं में से एक थीं. वे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संभालती थीं और उनके पास खुद के विशाल जहाज थे, जो विदेशों में सिल्क और मसालों का व्यापार करते थे. उनके सबसे बड़े समुद्री जहाज का नाम रहीमी था, जिससे हज यात्री भी यात्रा करते थे. बेगम के इस व्यापार में अकबर खुद भी उनकी पूरी मदद और सुरक्षा करते थे.

गुलामी नहीं, यह था सच्चा सम्मान

अकबर-बीरबल की लोक कथाओं में मनोरंजन के लिए भले ही अकबर को बीवियों से डरने वाला या जोरू का गुलाम कहकर मजाक बनाया गया हो, लेकिन वास्तविक इतिहास इससे बिल्कुल अलग है. अकबर कोई कमजोर राजा नहीं थे जो अपनी पत्नी के दबाव में काम करते. असल में, मरियम-उज-जमानी के प्रति उनका यह व्यवहार उनकी गहरी मोहब्बत, बेगम की काबिलियत और उनके प्रति सच्चे सम्मान को दिखाता था. 

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 08 Oct 2026 10:13 AM (IST)
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