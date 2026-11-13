बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों 'रामायण' का बोलबाला देखने के लिए मिल रहा है. इसने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इसी के साथ ही ये रणबीर कपूर से लेकर रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह समेत साई पल्लवी तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने बॉक्स ऑफिस पर 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

'रामायण' के 900 करोड़ के क्लब में एंट्री के बाद अब साई पल्लवी साउथ की 2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन गई हैं. नितेश तिवारी की फिल्म दुनियाभर में 1000 करोड़ के क्लब में जल्द ही एंट्री करने वाली है. ऐसे में चलिए बताते हैं साई पल्लवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में.

'रामायण' ने सात दिनों में कितना कमाया?

वहीं, 'रामायण' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो नितेश तिवारी की फिल्म को 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी और कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने पहले वेडनेसडे (डे-7वें दिन) को 73.75 करोड़ का बिजनेस किया था. इसी के साथ ही सातवें दिन के बाद फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 527.91 करोड़ रहा. जबकि फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 622.93 करोड़ और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 952.93 करोड़ रहा.

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ममिता बैजू की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' की रिलीज और इसके 900 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने के बाद साई पल्लवी साउथ की 2026 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस बन चुकी हैं. उन्होंने ममिता बैजू को पीछे छोड़ दिया है. कोईमोई के अनुसार, 'रामायण' ने ओपनिंग वीक में ममिता के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ममिता को इस साल चार फिल्मों में बैक टू बैक देखा गया था.

इसमें 'जन नायकन' (327.81 करोड़), 'कारा' (54.82 करोड़), 'विश्वनाथ एंड सन्स' (212.34 करोड़) और 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट' (333.09 करोड़) जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. ऐसे में इन चार फिल्मों से ममिता बैजू ने 2026 में 928.06 करोड़ का वर्ल्डवाइड टोटल कलेक्शन किया था.

साई पल्लवी ने ममिता बैजू को छोड़ा पीछे

इसके साथ ही साई पल्लवी ने 'रामायण' की रिलीज के बाद ममिता बैजू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. कोईमोई के अनुसार, वो इस साल 2026 में दो फिल्मों में नजर आईं. इसमें उनकी पहली फिल्म 'एक दिन' थी, जिसमें वो जुनैद खान के साथ दिखी थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. इसने 5.52 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि 'रामायण पार्ट 1' ने 952.93 करोड़ (7 दिन) का कलेक्शन किया था. ऐसे में अब साई पल्लवी ने दो फिल्मों से 958.45 करोड़ का कारोबार कर लिया है.

गौरतलब है कि 'रामायण' को लेकर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये फिल्म जल्द ही 1500 करोड़ के क्लब में एंट्री भी मार लेगी, जिस तरीके से ये बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है माना ये भी जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब फिल्म 2000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर लेगी.