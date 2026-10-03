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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं मृणाल जाधव? 'दृश्यम 3' में अजय देवगन की छोटी बेटी 'अनु सालगांवकर' बनकर बटोर रहीं सुर्खियां

कौन हैं मृणाल जाधव? 'दृश्यम 3' में अजय देवगन की छोटी बेटी 'अनु सालगांवकर' बनकर बटोर रहीं सुर्खियां

'दृश्यम 3' में एक बार फिर अनु सालगांवकर के किरदार में नजर आईं मृणाल जाधव चर्चा में हैं. फिल्म में उनकी एक्टिंग को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं मृणाल जाधव के बारे में खास बातें.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 02:08 PM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर सस्पेंस-थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' की आखिरी और तीसरी फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर भी ये अच्छा परफॉर्म कर रही है. अजय देवगन यानी विजय सालगांवकर एक बार फिर अपने परिवार के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं.

'दृश्यम 3' रिलीज होते ही चाइल्ड एक्ट्रेस मृणाल जाधव एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. विजय सालगांवकर की छोटी बेटी 'अनु सालगांवकर' के किरदार में उनकी एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही है. फैंस उनकी मासूमियत और एक्टिंग को काफी पसंद कर रहे हैं. चलिए जानते हैं आखिर मृणाल जाधव हैं कौन.

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कौन हैं मृणाल जाधव?

मृणाल जाधव एक जानी-मानी चाइल्ड एक्ट्रेस हैं. वो हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करती हैं. उन्हें सबसे ज्यादा पहचान अजय देवगन स्टारर सस्पेंस-थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' में विजय सालगांवकर की छोटी बेटी अनु के किरदार से मिली. 

कौन हैं मृणाल जाधव? 'दृश्यम 3' में अजय देवगन की छोटी बेटी 'अनु सालगांवकर' बनकर बटोर रहीं सुर्खियां

मृणाल जाधव का जन्म 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ था. उनके पिता रवींद्र जाधव मुंबई पुलिस में अधिकारी हैं, जबकि उनकी मां संगीता जाधव हाउसवाइफ हैं. मृणाल ने महज 4 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया. 

कौन हैं मृणाल जाधव? 'दृश्यम 3' में अजय देवगन की छोटी बेटी 'अनु सालगांवकर' बनकर बटोर रहीं सुर्खियां

मृणाल जाधव ने इन फिल्मों में किया काम

मृणाल ने साल 2012 में मराठी टीवी शो 'राधा ही बावरी' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद साल 2014 में उन्होंने रितेश देशमुख स्टारर मराठी फिल्म 'लय भारी' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया. इसके बाद वो 'ए पेइंग घोस्ट', 'तू ही रे', 'अंद्या चा फुंडा' और 'भयभीत' जैसी मराठी फिल्मों में नजर आईं. 

कौन हैं मृणाल जाधव? 'दृश्यम 3' में अजय देवगन की छोटी बेटी 'अनु सालगांवकर' बनकर बटोर रहीं सुर्खियां

साल 2015 में रिलीज हुई अजय देवगन की 'दृश्यम' ने मृणाल को देशभर में पहचान दिलाई. फिल्म में उन्होंने अनु सालगांवकर का किरदार निभाया था. फिल्म के बाद उनका किरदार और कई सीन दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुए. इसके बाद उन्होंने 'दृश्यम 2' में भी अनु का किरदार निभाया.

काफी ग्लैमरस हो गई हैं मृणाल जाधव

साल 2026 में रिलीज हुई 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में मृणाल एक बार फिर अनु सालगांवकर के किरदार में नजर आई हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान वो अजय देवगन, श्रिया सरन और इशिता दत्ता के साथ 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में भी नजर आईं. इन 11 सालों में मृणाल जाधव काफी बदल चुकी हैं. अब वो काफी ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आती हैं. 

कौन हैं मृणाल जाधव? 'दृश्यम 3' में अजय देवगन की छोटी बेटी 'अनु सालगांवकर' बनकर बटोर रहीं सुर्खियां

'दृश्यम 3' के बारे में जानिए

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने रिलीज के पहले दिन 66.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की है. ये अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. फिल्म में अजय देवगन और जयदीप अहलावत के साथ तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. 

कौन हैं मृणाल जाधव? 'दृश्यम 3' में अजय देवगन की छोटी बेटी 'अनु सालगांवकर' बनकर बटोर रहीं सुर्खियां

फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, अजीत अंधारे और आलोक जैन फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. ये ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' की तीसरी और आखिरी फिल्म है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Oct 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
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