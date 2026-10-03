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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मजेदार और लाजवाब...', अजय देवगन-जयदीप अहलावत की एक्टिंग के मुरीद हुए करण जौहर, किया 'दृश्यम 3' का रिव्यू

'मजेदार और लाजवाब...', अजय देवगन-जयदीप अहलावत की एक्टिंग के मुरीद हुए करण जौहर, किया 'दृश्यम 3' का रिव्यू

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. अब फिल्ममेकर करण जौहर ने भी फिल्म का रिव्यू शेयर किया है. उन्होंने अजय देवगन और जयदीप अहलावत की एक्टिंग की जमकर तारीफ की.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 11:52 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' आखिरकार 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है. आम दर्शकों से लेकर जानी-मानी हस्तियां तक फिल्म की तारीफ कर रही हैं. अब फिल्ममेकर करण जौहर ने भी 'दृश्यम 3' का रिव्यू किया है.

करण जौहर ने हाल ही में अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' देखी और सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर किया. उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक पाठक के साथ-साथ अजय देवगन और जयदीप अहलावत की एक्टिंग की भी जमकर तारीफ की. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. 

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करण जौहर ने क्या कहा?

करण जौहर ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का पोस्टर शेयर किया. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'मजेदार! लाजवाब! अजय देवगन और जयदीप अहलावत आउटस्टैंडिंग हैं. अभिषेक पाठक एक शानदार डायरेक्टर हैं. पूरी कास्ट और क्रू को बधाई.' करण जौहर का ये रिएक्शन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें फिल्म काफी पसंद आई है. 'दृश्यम 3' को दर्शकों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

मजेदार और लाजवाब...', अजय देवगन-जयदीप अहलावत की एक्टिंग के मुरीद हुए करण जौहर, किया 'दृश्यम 3' का रिव्यू

बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' की धूम

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'दृश्यम 3' ने रिलीज के पहले दिन 66.75 करोड़ रुपये की ओपनिंग की है. फिल्म ने पहले दिन देशभर में 15,759 शोज किए. अब तक फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन 80.10 करोड़ रुपये हो चुका है. ये अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है. इतना ही नहीं, फिल्म ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड की 5वीं फिल्म भी बन गई है. 

मजेदार और लाजवाब...', अजय देवगन-जयदीप अहलावत की एक्टिंग के मुरीद हुए करण जौहर, किया 'दृश्यम 3' का रिव्यू

फिल्म में नजर आ रहे हैं ये सितारे

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन और जयदीप अहलावत के साथ तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और रजत कपूर जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. कुमार मंगत पाठक, अभिषेक पाठक, अजीत अंधारे और आलोक जैन फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. ये ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' की तीसरी और आखिरी फिल्म है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Oct 2026 11:52 AM (IST)
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Karan Johar Drishyam 3
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