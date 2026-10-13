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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडलता मंगेश्कर नहीं कर पाईं रिकॉर्डिंग, तो किशोर दा ने खुद निकाली फीमेल आवाज, जानें 'हाफ टिकट' का दिलचस्प किस्सा

लता मंगेश्कर नहीं कर पाईं रिकॉर्डिंग, तो किशोर दा ने खुद निकाली फीमेल आवाज, जानें 'हाफ टिकट' का दिलचस्प किस्सा

दिग्गद सिंगर किशोर कुमार ने एक बार लता मंगेश्कर की गैरमौजूदगी में खुद ही अपनी आवाज में फीमेल आवाज निकालकर एक गाना रिकॉर्ड किया था. ये गाना फिल्म 'हाफ टिकट' का है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 13 Oct 2026 02:54 PM (IST)
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आज, 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी आवाज और गाने एक बार फिर याद आ रहे हैं. अपनी शानदार गायकी और अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले किशोर दा से जुड़े कई किस्से आज भी दिलचस्प लगते हैं. 

एक बार को किशोर कुमार ने खुद ही अपनी आवाज में फीमेल और मेल, दोनों के पार्ट गाकर एक गाने को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. आइए जानते हैं इस गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी.

किशोर दा ने खुद निकाली फीमेल आवाज
ये दिलचस्प किस्सा साल 1962 का है, जब फिल्म 'हाफ टिकट' के गाने 'आके सीधे लगी दिल पे जैसी' की रिकॉर्डिंग होनी थी. इस गाने में मेल और फीमेल, दोनों आवाजों की जरूरत थी. मेल वर्जन किशोर कुमार को गाना था, जबकि फीमेल वर्जन के लिए लता मंगेशकर को चुना गया था. लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त लता मंगेशकर किसी  कारण मौजूद नहीं थी. ऐसे में किशोर कुमार ने खुद ही दोनों पार्ट्स को अपनी आवाज दी. खास बात ये रही कि उन्होंने फीमेल वर्जन भी इतने अनोखे अंदाज में गाया कि गाना आज तक लोगों को याद है.

किशोर कुमार का करियर
किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खांडवा में हुआ था. वो इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक महान गायक, एक्टर, संगीतकार और निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं. साल 1946 में आई फिल्म 'शिकारी' से उन्होंने बतौर एक्टर फिल्मी दुनिया में कदम रखा.

लता मंगेश्कर नहीं कर पाईं रिकॉर्डिंग, तो किशोर दा ने खुद निकाली फीमेल आवाज, जानें 'हाफ टिकट' का दिलचस्प किस्सा

आज भी दिलों में जिंदा उनके ये पॉपुलर गाने
किशोर कुमार ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन गाने दिए. उन्होंने ने 'मेरे सपनों की रानी', 'रूप तेरा मस्ताना', 'पल पल दिल के पास', 'ये शाम मस्तानी', 'जिंदगी का सफर', 'आने वाला पर जाने वाला है', और 'ओ मेरे दिल के चैन' जैसे कई गानों में अपनी आवाज दी. उनके गाने आज भी लोगों के बीच पॉपुलर हैं.

बता दें, उन्होंने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे. 13 अक्टूबर, साल 1987 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 13 Oct 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Kishore Kumar
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