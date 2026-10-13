आज, 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी आवाज और गाने एक बार फिर याद आ रहे हैं. अपनी शानदार गायकी और अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले किशोर दा से जुड़े कई किस्से आज भी दिलचस्प लगते हैं.

एक बार को किशोर कुमार ने खुद ही अपनी आवाज में फीमेल और मेल, दोनों के पार्ट गाकर एक गाने को हमेशा के लिए यादगार बना दिया. आइए जानते हैं इस गाने के पीछे की दिलचस्प कहानी.

किशोर दा ने खुद निकाली फीमेल आवाज

ये दिलचस्प किस्सा साल 1962 का है, जब फिल्म 'हाफ टिकट' के गाने 'आके सीधे लगी दिल पे जैसी' की रिकॉर्डिंग होनी थी. इस गाने में मेल और फीमेल, दोनों आवाजों की जरूरत थी. मेल वर्जन किशोर कुमार को गाना था, जबकि फीमेल वर्जन के लिए लता मंगेशकर को चुना गया था. लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त लता मंगेशकर किसी कारण मौजूद नहीं थी. ऐसे में किशोर कुमार ने खुद ही दोनों पार्ट्स को अपनी आवाज दी. खास बात ये रही कि उन्होंने फीमेल वर्जन भी इतने अनोखे अंदाज में गाया कि गाना आज तक लोगों को याद है.

किशोर कुमार का करियर

किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खांडवा में हुआ था. वो इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक महान गायक, एक्टर, संगीतकार और निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं. साल 1946 में आई फिल्म 'शिकारी' से उन्होंने बतौर एक्टर फिल्मी दुनिया में कदम रखा.

आज भी दिलों में जिंदा उनके ये पॉपुलर गाने

किशोर कुमार ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन गाने दिए. उन्होंने ने 'मेरे सपनों की रानी', 'रूप तेरा मस्ताना', 'पल पल दिल के पास', 'ये शाम मस्तानी', 'जिंदगी का सफर', 'आने वाला पर जाने वाला है', और 'ओ मेरे दिल के चैन' जैसे कई गानों में अपनी आवाज दी. उनके गाने आज भी लोगों के बीच पॉपुलर हैं.

बता दें, उन्होंने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए 8 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स जीते थे. 13 अक्टूबर, साल 1987 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.