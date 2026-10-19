हमले के बाद सामने आई टाइगर श्रॉफ की पहली तस्वीर: शरीर पर दिखे चोट के निशान, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जाना हाल
रविवार शाम मुंबई में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमला हुआ. जुहू इलाके में उन पर पांच राउंड फायरिंग हुई. हॉस्पिटल से घर लौटने के बाद टाइगर श्रॉफ की तस्वीरें और वीडियो देखने को मिली हैं.
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुए जानलेवा हमले के बाद अब उनकी पहली तस्वीरें और वीडियो सामने आई है. विजुअल्स में एक्टर शर्टलेस नजर आ रहे हैं और उनके शरीर पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं. यह तस्वीरें उस दौरान की हैं जब महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और घटना की पूरी जानकारी ली.
इन तस्वीरों में टाइगर श्रॉफ के शरीर पर लगे बैंडेज साफ देखे जा सकते हैं. उनके दाहिने हाथ पर कोहनी से लेकर कलाई तक क्रेप बैंडेज बंधी हुई है, जबकि दाहिने कंधे और सीने पर भी ड्रेसिंग लगी दिखाई दे रही है.
VIDEO | Mumbai: Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde (@mieknathshinde) meets actor Tiger Shroff at his residence following the firing incident by unidentified persons on the actor in Juhu on Sunday evening. (Source: DCM Office) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
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