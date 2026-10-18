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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: चश्मदीद गवाह ने बताया- 'लगा पटाखा फोड़ रहा है...'
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में नया मोड़ आया है. इसकी चश्मदीद गवाह ने आंखों देखा हाल बताया है. उन्होंने कहा कि एक गंदा सा लड़का आया और उसके हाथ में गन थी. सबको लगा कि वो पटाखा फोड़ रहा है. फायरिंग करने के बाद वो वहां से भाग गया.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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