महा-ब्लॉकबस्टर है 'जेलर 2', रितेश देशमुख हुए फैन, कहा- यह फिल्म जरूर देखिए

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसे अच्छे रिव्यू दिए, जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है. वहीं, रितेश देशमुख ने भी पॉजिटिव रिव्यू दिया है. वो रजनीकांत की ये फिल्म देखने के बाद इसके फैन हो गए हैं. वो खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए.

दरअसल, 'जेलर 2' की रिलीज के बीच रितेश देशमुख ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है और जानकारी दी कि उन्होंने भी रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' देखी और इसे देखने के बाद वो इसके फैन हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, जिसमें एक्टर ने फिल्म को 'महा ब्लॉकबस्टर' बता दिया है.

रितेश देशमुख ने एक्स पर शेयर की पोस्ट

रितेश देशमुख ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का रिव्यू एक्स पर दिया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स पेज से पोस्ट शेयर की और लिखा, 'जेलर 2 देख रहा हूं. अभी इंटरवल है. महा-ब्लॉकबस्टर...रजनी सर का ऑरा तो अलग ही लेवल पर है. नेलसन की टीम ने तो कमाल ही कर दिया है. आपका एक फेवर चाहिए. आप इस फिल्म को जरूर देखिए क्योंकि ये हुकुम है- टाइगर का हुकुम है.'

Watching Jailor 2 - its interval now - Maha Blockbuster ….. Rajni Sir’s aura is on another level- Dir Nelson & the team - take a bow !!!!! Do yourselves a favour -watch the film- coz It’s HUKUM -TIGER KA HUKUM. — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 16, 2026

'जेलर 2' ने ओपनिंग डे पर की बंपर कमाई

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार शुरुआत की. फिल्म ने पहले दिन ही 50 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 59.70 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि वर्ल्डवाइड 127 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. रजनीकांत के करियर की ये दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग डे पर कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बन चुकी है.

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'जेलर 2' के बारे में

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के बारे में बात की जाए तो ये 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार ने किया है. रजनीकांत ने इसमें मुथुवेल का रोल प्ले किया है. फिल्म अपनी मजबूत स्टार कास्ट और कैमियो रोल को लेकर भी काफी चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और ऋतिक रोशन ने कैमियो रोल भी किया है. वहीं, नोरा फतेही का आइटम नंबर भी है.