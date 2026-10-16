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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमामहा-ब्लॉकबस्टर है 'जेलर 2', रितेश देशमुख हुए फैन, कहा- यह फिल्म जरूर देखिए

महा-ब्लॉकबस्टर है 'जेलर 2', रितेश देशमुख हुए फैन, कहा- यह फिल्म जरूर देखिए

Jailer 2 Review: रितेश देशमुख ने फिल्म 'जेलर 2' का रिव्यू दिया है. उन्होंने रजनीकांत की फिल्म की तारीफ की है और बताया कि वो इसके फैन हो गए हैं. चलिए बताते हैं क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Oct 2026 06:59 PM (IST)
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रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. इसकी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसे अच्छे रिव्यू दिए, जिसका फायदा फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहा है. वहीं, रितेश देशमुख ने भी पॉजिटिव रिव्यू दिया है. वो रजनीकांत की ये फिल्म देखने के बाद इसके फैन हो गए हैं. वो खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए.

दरअसल, 'जेलर 2' की रिलीज के बीच रितेश देशमुख ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है और जानकारी दी कि उन्होंने भी रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' देखी और इसे देखने के बाद वो इसके फैन हो गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, जिसमें एक्टर ने फिल्म को 'महा ब्लॉकबस्टर' बता दिया है.

रितेश देशमुख ने एक्स पर शेयर की पोस्ट

रितेश देशमुख ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का रिव्यू एक्स पर दिया है. उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स पेज से पोस्ट शेयर की और लिखा, 'जेलर 2 देख रहा हूं. अभी इंटरवल है. महा-ब्लॉकबस्टर...रजनी सर का ऑरा तो अलग ही लेवल पर है. नेलसन की टीम ने तो कमाल ही कर दिया है. आपका एक फेवर चाहिए. आप इस फिल्म को जरूर देखिए क्योंकि ये हुकुम है- टाइगर का हुकुम है.'

'जेलर 2' ने ओपनिंग डे पर की बंपर कमाई

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार शुरुआत की. फिल्म ने पहले दिन ही 50 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 59.70 करोड़ का बिजनेस किया था. जबकि वर्ल्डवाइड 127 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. रजनीकांत के करियर की ये दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग डे पर कलेक्शन करने वाली फिल्म भी बन चुकी है. 

यह भी पढ़ें: 'जेलर 2' की बॉक्स ऑफिस पर तबाही, ओपनिंग डे पर बनाए 5 बड़े रिकॉर्ड्स

'जेलर 2' के बारे में

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के बारे में बात की जाए तो ये 2023 में आई फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार ने किया है. रजनीकांत ने इसमें मुथुवेल का रोल प्ले किया है. फिल्म अपनी मजबूत स्टार कास्ट और कैमियो रोल को लेकर भी काफी चर्चा में बनी हुई है. इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और ऋतिक रोशन ने कैमियो रोल भी किया है. वहीं, नोरा फतेही का आइटम नंबर भी है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 16 Oct 2026 06:59 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Jailer 2
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