आ गया 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू, अक्षय कुमार की दमदार एक्टिंग

अक्षय कुमार और सैफ अली खान ‘टशन’ के 18 साल बाद 'हैवान' से एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे. 'हैवान' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया है. ये प्रियदर्शन की 2026 में आई मोहनलाल स्टारर मलयालम थ्रिलर 'ओप्पम' का अडैप्टेशन है.

इस फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. खासतौर पर ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ‘हैवान' का काफी हाईप क्रिएट हो गया है. इन सबके बीच अब इस फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं ये कैसी फिल्म है?

'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू आउट

एक्स पर वायरल हो रही एक पोस् में 'हैवान' का फर्स्ट रिव्यू शेयर किया गया है. पोस्ट के मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूटर्स का मानना ​​है कि प्रियदर्शन ने 'हैवान' के साथ बेहतरीन काम किया है और अक्षय का काम भी लोगों पर छाप छोड़ता है. पोस्ट में लिखा है, "प्रियदर्शन ने हैवान के साथ खुद को ही पीछे छोड़ दिया है,

उन्होंने इसी जॉनर की अपनी पिछली मलयालम फिल्म से बेहतर और अलग फिल्म बनाई है. अश्रय कुमार का सब-प्लॉट फिल्म में कई शानदार पल लाता है और इसे और भी ज्यादा 'मासी' (आम दर्शकों को पसंद आने वाली) बनाता है."

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"#Priyadarshan has outdone himself with #Haiwaan by making a better and different film than his previous Malayalam film in the same genre.#AkshayKumar's subplot brings and several elevation moments makes it massier."



- Distributors pic.twitter.com/dKPyHgIOY7 — Nitesh (@NiteshNaveenAus) September 7, 2026

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'हैवान' सर्टिफिकेशन और रन टाइम

अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर और प्रियदर्शन निर्देशित 'हैवान' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से यूए 16+ सर्टिफ़िकेट मिला है. 'वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सर्टिफिकेट 8 सितंबर को जारी किया गया था. इसका रन टाइम 164 मिनट और 7 सेकंड तय की गई है, यानी 2 घंटे, 44 मिनट और 7 सेकंड है.

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'हैवान' स्टार कास्ट

अक्षय और सैफ के अलावा, 'हैवान' में बोमन ईरानी, ​​श्रिया पिलगांवकर और सैयामी खेर भी अहम किरदारों में हैं. दिलचस्प बात यह है कि 'हैवान' 2026 में प्रियदर्शन के साथ अक्षय का दूसरा प्रोजेक्ट है. फिल्म में सैफ ने एक ब्लाइंड का रोल प्ले किया है वहीं अक्षय ने फिल्म में मेन विलेन का किरदार निभाकर सभी को एक्साइटेड कर दिया है.

'हैवान' कब हो रही रिलीज?

'हैवान' को वेंकट के. नारायण और शैलजा देसाई फेन ने KVN प्रोडक्शंस और थेस्पियन फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 11 सितंबर 2026, शुक्रवार को यानी कल रिलीज हो रही है.

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