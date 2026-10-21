गोल्डन टेंपल में फूट-फूटकर रोईं एक्ट्रेस सारा अली खान, वायरल हुआ वीडियो

बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस सारा अली खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर चर्चा में हैं. वो अपने को-स्टार आयुष्मान खुराना के साथ फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई हैं. इसी सिलसिले में दोनों हाल ही में अमृतसर के गोल्डन टेंपल पहुंचे, जहां मत्था टेकते हुए सारा भावुक हो गईं.

सारा अली खान का आंखों से छलके आंसू

सारा अली खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अमृतसर के गोल्डन टेंपल में मत्था टेकते हुए फूट-फूटकर रोती नजर आ रही हैं. वीडियो में सारा हाथ जोड़कर अरदास करती दिख रही हैं. इस दौरान उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. सारा व्हाइट सूट पहने नजर आईं, वहीं आयुष्मान खुराना भी उनके साथ मौजूद थे.

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मां को याद कर रोईं सारा अली खान

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गोल्डन टेंपल में अरदास करते समय सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह को याद कर भावुक हो गईं. सारा वीडियो कॉल के जरिए अपनी मां को गोल्डन टेंपल के दर्शन करवाना चाहती थीं.

'उड़ता तीर' के बारे में जानिए

'उड़ता तीर' के जरिए राइटर आकाश ए. कौशिक निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे हैं. ये स्पाई कॉमेडी फिल्म 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में दिवंगत एक्टर मुकुल देव के अलावा गुलशन ग्रोवर, राम कपूर, रघुबीर यादव, सुप्रिया पिलगांवकर, स्मिता तांबे, बृजेंद्र काला और संदीप आनंद भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी 'उड़ता तीर'?

फिल्म को करण जौहर और गुनीत मोंगा कपूर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसे धर्मा प्रोडक्शंस और सिख्या एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया है. 'उड़ता तीर' 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. पहले ये फिल्म 9 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है.