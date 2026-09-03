प्रियंका चोपड़ा ने कब दिया था निक जोनस को अपना नंबर? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा ने कब दिया था निक जोनस को अपना नंबर? एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा

प्रियंका चोपड़ा ने कब दिया था निक जोनस को अपना नंबर? एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा

प्रियंका चोपड़ा ने 2017 के समर को याद किया, जब उन्होंने निक जोनस को नंबर दिया था. दोनों की लव स्टोरी 2016 में शुरू हुई और 2018 में शादी के बाद 2022 में बेटी मालती का स्वागत किया.

Written By : आईएएनएस, आईएएनएस |  Updated at : 03 Sep 2026 02:12 PM (IST)
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अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उन्होंने अपने निजी जिंदगी के बारे में दिलचस्प बात शेयर की है. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उस समर को याद किया, जब उन्होंने पति निक जोनस को अपना नंबर दिया था.

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक मोंटाज वीडियो पोस्ट किया, जिसमें पति निक जोनस के शुरुआती दिन, यात्राएं और पारिवारिक यादें शामिल हैं. अभिनेत्री ने लिखा, "ओह हां! मुझे याद है वो गर्मी, जब मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया था.. लगभग: गर्मी 2017 साउंड ऑन न्यू सॉन्ग आउट नाउ."

2017 के समर की याद
प्रियंका ने यह पोस्ट जोन्स ब्रदर्स के नए गाने ' लिसन व्हेन सैड ' के रिलीज के मौके पर शेयर की , जिसमें 2017 की गर्मियों में उनके और निक के रिश्ते की शुरुआत की यादों को जोड़ा गया है.

 
 
 
 
 
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अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के वीडियो में गोवा में फैमिली हॉलिडे की एक तस्वीर भी शामिल थी, जिसमें अभिनेत्री की छोटी बहन और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा, भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और परिवार के दूसरे सदस्य एक साथ पोज दे रहे हैं. परिणीति ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "वाह, वह गोवा ट्रिप बहुत ही खास थी."

ऐसे शुरू हुई प्रियंका और निक की लव स्टोरी

प्रियंका और निक की लव स्टोरी की बात करें तो, कपल की पहली मुलाकात फरवरी 2017 में वैनिटी फेयर ऑस्कर की आफ्टर पार्टी में हुई थी, लेकिन निक महीनों पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डीएम पर मैसेज किया था.

दोनों न्यूयॉर्क में ड्रिंक्स के लिए मिले और बाद में राल्फ लॉरेन ने उन्हें 2017 मेट गाला में साथ आने के लिए इनवाइट किया था.

प्रपोजल से शादी तक
निक जोनस ने 19 जुलाई 2018 को प्रियंका चोपड़ा को प्रपोज किया था. इसके लिए उन्होंने लंदन में टिफनी एंड कंपनी का पूरा स्टोर बंद कराकर उनके लिए परफेक्ट इंगेजमेंट रिंग चुनी थी. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया और दिसंबर 2018 में जोधपुर में कई दिनों तक चले भव्य समारोह में शादी रचाई. उनकी शादी ईसाई और हिंदू रीति-रिवाजों से संपन्न हुई थी.

मालती  का परिवार में स्वागत

जनवरी 2022 में प्रियंका और निक ने सरोगेसी के जरिए अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का स्वागत किया. हाल ही में प्रियंका 'द जोनस ब्रदर्स पॉडकास्ट' में नजर आई थीं. इस दौरान उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर कई प्यारी बातें साझा कीं.

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Published at : 03 Sep 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
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