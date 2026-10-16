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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'पापा के जाने के बाद दुनिया थम गई थी...', नाना पाटेकर के निधन के बाद बेटे मल्हार का छलका दर्द

'पापा के जाने के बाद दुनिया थम गई थी...', नाना पाटेकर के निधन के बाद बेटे मल्हार का छलका दर्द

नाना पाटेकर के निधन से परिवार और फैंस को बड़ा झटका लगा है. अब उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने पिता के आखिरी पलों और अपने माता-पिता के रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 12:48 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है. 8 अक्टूबर को गोवा में दिल का दौरा पड़ने से 75 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. उनके जाने के बाद से ही परिवार, दोस्त और फैंस उन्हें याद कर रहे हैं. अब नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर ने पिता के आखिरी पलों को याद किया है.

हाल ही में एक इंटरव्यू में मल्हार पाटेकर ने बताया कि पिता के निधन की खबर मिलने के बाद उनकी दुनिया जैसे थम गई थी. इसके साथ ही मल्हार ने अपने माता-पिता के रिश्ते और परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं पर भी बात की है.

पिता नाना पाटेकर के निधन की खबर सुनकर टूट गए थे मल्हार पाटेकर

हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मल्हार पाटेकर ने कहा, 'मुझे सुबह करीब 5 बजे मां से पिता के निधन की खबर मिली थी. उस समय मैं पुणे में था. उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं. मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास की दुनिया थम गई हो.'

मल्हार ने बताया, 'पापा गोवा में थे. मेरे चचेरे भाई प्रसाद, जो उनके काम से जुड़ी मीटिंग्स देखते थे, उन्हें मुंबई भेज दिया गया था, क्योंकि अगले दिन पापा को माधुरी दीक्षित के साथ 'केबीसी मराठी' की शूटिंग करनी थी. वहीं, मेरे दूसरे भाई अमय भी पापा को घर की ऊपरी मंजिल पर छोड़कर निकले थे. पापा किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे. जब उन्हें बेचैनी महसूस हुई, तो उन्होंने पहले मैसेज किया और कुछ समय बाद फोन किया. हालांकि, जब परिवार के लोग वहां पहुंचे, तब तक काफी देर हो चुकी थी.ट

'पिता कभी अकेले नहीं थे'

मल्हार ने नाना पाटेकर के आखिरी समय को लेकर सामने आ रही खबरों पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, 'वह अकेले नहीं थे, कभी नहीं. वो बीमार भी नहीं थे, क्योंकि हम सब हमेशा उनके साथ थे. हममें से कोई न कोई उनके पास जरूर रहता था. वो आखिरी दिनों तक काफी एक्टिव थे. वो रोज जिम में करीब ढाई घंटे एक्सरसाइज करते थे. उनकी फिटनेस ऐसी थी कि आज के युवा भी इतनी देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाते.'

माता-पिता के रिश्ते पर कही ये बात

इंटरव्यू में मल्हार पाटेकर ने अपने माता-पिता के रिश्ते को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, 'बचपन से ही मुझे अपने माता-पिता से मुश्किल हालात का सामना करने की ताकत मिली है. परिवार के बारे में बाहर के लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए परिवार के लोगों के बीच प्यार और जुड़ाव मायने रखता है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मेरे माता-पिता का रिश्ता करीब 38-39 साल तक रहा. अलग रहने के बाद भी दोनों के बीच अच्छे संबंध थे. हम इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटोज शेयर नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच प्यार नहीं है.'

कब हुआ नाना पाटेकर का निधन?

नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री और फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई. कई सेलेब्स, फैंस और राजनेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. वहीं, 14 अक्टूबर को मुंबई के प्रभादेवी में पीएल देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी कॉम्प्लेक्स में एक्टर की प्रेयर मीट का आयोजन किया गया. इसे 'आठवनिल्या नाना' (स्वर्गीय नाना पाटेकर की यादें ताज़ा करना) नाम दिया. जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई स्टार्स ने शिरकत की.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Oct 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Malhar Patekar
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