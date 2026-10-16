'कच्चा बादाम' गाने से सोशल मीडिया पर मशहूर हुईं अंजलि अरोड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कानपुर में आयोजित डांडिया इवेंट के दौरान नाराज होती नजर आ रही हैं. दरअसल, गुरुवार रात 15 अक्टूबर को वो कानपुर के मोतीझील स्थित लाजपत भवन में आयोजित 'नगाड़ा नाइट डांडिया' कार्यक्रम में पहुंची थीं, जहां वो डीजे पर 'कच्चा बादाम' गाना बजते ही भड़क उठीं. उन्होंने अचानक डांस रोक दिया और कार्यक्रम के इंतजामों पर नाराजगी जताते हुए बीच में ही इवेंट छोड़ दिया.

अंजलि अरोड़ा को देखने पहुंचे फैंस

15 अक्टूबर को हुए इस कार्यक्रम में अंजलि अरोड़ा की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे. कार्यक्रम शाम 7:30 बजे शुरू हुआ, लेकिन अंजलि रात करीब 9:52 बजे मंच पर पहुंचीं. उनके आने से पहले वहां मौजूद लोग फिल्मी गानों पर डांडिया करते नजर आए. मंच पर पहुंचने के बाद अंजलि ने सबसे पहले वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और पूछा, 'कानपुर वाले कैसे हैं?' इसके बाद उन्होंने 'नगाड़ा संग ढोल बाजे' गाने पर लोगों के साथ डांस किया.

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ऑडियंस की हालत देखकर भी जताई नाराजगी

कार्यक्रम के दौरान अंजलि ने वहां मौजूद लोगों की परेशानी की ओर भी ध्यान दिलाया. एक पंजाबी गाने के दौरान उन्होंने माइक संभाला और ऑडियंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'ये कैसा इंतजाम है? यहां तो ऑडियंस को देखा नहीं जा रहा है. एक ऑडियंस के कुछ लग गया है, इसका ख्याल रखिए.'

इसके बाद उन्होंने दोबारा डांस करना शुरू कर दिया. हालांकि, कुछ ही देर बाद डीजे ने 'कच्चा बादाम' गाना बजा दिया. गाना सुनते ही अंजलि ने डांस रोक दिया. गाना बंद होने के बाद उन्होंने फिर माइक उठाया और कार्यक्रम के इंतजामों पर नाराजगी जाहिर की.

'इस तरह से कानपुर में कोई आर्टिस्ट नहीं आएगा'

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अंजलि ने इवेंट के इंतजामों पर सवाल उठाते हुए कहा, 'कैसा इंतजाम है? इस तरह से कानपुर में कोई आर्टिस्ट नहीं आएगा.' इसके बाद वो डीजे के पास पहुंचीं और वहां मौजूद लोगों से नाराजगी जताते हुए कहा, 'क्या आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है? बुलाइए ऑर्गनाइजर को. कहां है मैनेजमेंट?'

अंजलि अरोड़ा ने छोड़ा प्रोग्राम

अंजलि ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से माफी भी मांगी. उन्होंने कहा कि वो अब यहां नहीं रुक सकतीं. साथ ही उन्होंने कहा, 'हर चीज की एक गाइडलाइन होती है.' उन्होंने ये भी बताया कि लोग घंटों से गर्मी में इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में कार्यक्रम के इंतजाम ठीक होने चाहिए. करीब 12 मिनट तक प्रोग्राम में रूकने के बाद वो स्टेज से चली गईं.

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'महाकाव्य श्री रामायण कथा' हुई फ्लॉप

वर्क फ्रंट की बात करें तो अंजलि अरोड़ा फिल्म 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में नजर आई थीं. इस फिल्म में उन्होंने माता सीता का किरदार निभाया था. हालांकि, इस रोल के लिए उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई.