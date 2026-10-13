Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: मंडे को 'दृश्यम 3' निकली सबसे आगे, 'द वन' और 'द पैराडाइज' का खेल हुआ खत्म, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी

Box Office: मंडे को 'दृश्यम 3' निकली सबसे आगे, 'द वन' और 'द पैराडाइज' का खेल हुआ खत्म, 'हनुमान अंश' का कमाल जारी

Monday Box Office Collection 12th October: मंडे को बॉक्स ऑफिस के हालात काफी ठंडे दिखे. हालांकि सभी फिल्मों में 'दृश्यम 3' ने ही सबसे ज्यादा कलेक्शन किया. वहीं हनुमान अंश ने भी कमाल किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 13 Oct 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

सोमवार, 12 अक्टूबर को बॉक्स ऑफ़िस पर एक बार फिर सुस्ती दिखी 'दृश्यम 3' ने यूं तो सबसे ज्यादा कमाई की लेकिन इसके कलेक्श में भी मंदी दिखी. वहीं 'हनुमान अंश' से लेकर  'वन: फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट' सहित अन्य फिल्मों कारोबार भी चौपट नजर आया. यहां मंडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जान सकते हैं.

'दृश्यम 3' ने दूसरे मंडे कितनी की कमाई?
अजय देवगन की दृश्यम 3 ने रिलीज के दूसरे वीकेंड जबरदस्त कमाई की. इसने जहां 9वें दिन 26 करोड कमाए तो वहीं 10वें दिन यानी दूसरे संडे को इसका कलेक्शन 22.50 करोड़ रुपये रहा.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दृश्यम 3' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को 6.25 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 11दिनों की नेट कमाई अब 315.25 करोड़ रुपये हो गई है.

'द वन' ने तीसरे मंडे कितना किया कलेक्शन?
सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की द वन ने तीसरे वीकेंड थोड़ी तेजी दिखाई थी. इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 16वें दिन यान तीसरे शनिवार को 1 करोड़ कमाए थे. वहीं तीसरे संडे भी इसने 1 करोड़ की ही कमाई की.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द वन' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे मंडे को 35 लाख कमाए हैं.
  • इसी के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा की इस फिल्म की भारत में 18 दिनों की नेट कमाई अब 68.70 करोड़ रुपये हो गई है.

द पैराडाइज ने तीसरे मंडे कितना कमाया?
नानी की द पैराडाइज ने बॉक्स ऑफिस पर अब दम तोड़ दिया है. इस फिल्म ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे को भी महज 34 लाख की कमाई की थी.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक द पैराडाइज ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंडे को 24 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 19 दिनों की कुल नेट कमाई अब 120.27 करोड़ रुपये हो गई है.

हनुमान अंश ने 10वें मंडे कितना किया कलेक्शन?
हनुमान अंश तो बॉक्स ऑफिस पर हर दिन इतिहास रच रही है. रिलीज के 10वें हफ्ते में भी पहुंचने के बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों छाप रही है. बता दें कि रिलीज के 66वें दिन यानी 10वें संडे को इस फिल्म ने 2.80 करोड़ कमाए थे.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान अंश ने रिलीज के 10वें मंडे को यानी 67वें दिन 1.25 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 67 दिनों की कुल नेट कमाई अब 335.73 करोड़ रुपये हो गई है.

Published at : 13 Oct 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Monday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Koffee With Karan के लास्ट सीजन में नजर आएंगे सलमान खान, सामने आया पहला वीडियो
Koffee With Karan के लास्ट सीजन में नजर आएंगे सलमान खान, सामने आया पहला वीडियो
बॉलीवुड
घर में सजाकर रखी थीं असली खोपड़ियां और हड्डियां! किशोर कुमार के इस चौंकाने वाले शौक के बारे में जानते हैं आप?
घर में सजाकर रखी थीं असली खोपड़ियां और हड्डियां! किशोर कुमार के बेटे ने किया था खुलासा
बॉलीवुड
हेमा मालिनी ने 77 की उम्र में स्टेज पर किया धमाकेदार डांस, नवरात्रि पर 'दुर्गा' बैले से जीता दिल, देखें तस्वीरें
77 की उम्र में हेमा मालिनी का जलवा बरकरार, नवरात्रि पर मां दुर्गा बनकर स्टेज पर बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
'ब्रेकिंग बैड' स्टार आरजे मिट्टे का निधन, 34 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
नहीं रहे 'ब्रेकिंग बैड' स्टार आरजे मिट्टे, 34 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Advertisement

वीडियोज

सगाई के बाद... किडनैपिंग का प्लान !
विपक्षी मार्च..'शिव बारात' या 'अराजक जमात'?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi अब क्या करेंगे?
CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन आज करेगा बड़ा ऐलान, राहुल संग चाय पर चर्चा के बाद पीसी, जानें प्लान
इंडिया गठबंधन आज करेगा बड़ा ऐलान, राहुल संग चाय पर चर्चा के बाद पीसी, जानें प्लान
बिहार
तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'
तेजस्वी यादव का बड़ा सवाल, 'अगर ज्ञानेश कुमार सही थे तो…'
विश्व
'वे सहमत हुए, क्योंकि मैंने...' रूस-यूक्रेन पीस डील को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा
'वे सहमत हुए क्योंकि मैंने कहा...' रूस-यूक्रेन पीस डील पर बोले ट्रंप
बॉलीवुड
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, 'धुरंधर 2' बनी नंबर 1, जानें- 'दृश्यम 3' को टॉप 10 लिस्ट में मिली कौन सी जगह ?
नॉर्थ अमेरिका में बॉलीवुड फिल्मों की धूम, जानें- टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट
क्रिकेट
इंग्लैंड को झटका, लंबे समय तक बाहर रहेंगे जोस बटलर? हॉस्पिटल से शेयर की तस्वीर
इंग्लैंड को झटका, लंबे समय तक बाहर रहेंगे जोस बटलर? हॉस्पिटल से शेयर की तस्वीर
विश्व
एक महल से दूसरे महल क्यों भागे फिर रहे सऊदी क्राउन प्रिंस? खालिद एयरपोर्ट बंद
एक महल से दूसरे महल क्यों भागे फिर रहे सऊदी क्राउन प्रिंस? खालिद एयरपोर्ट बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget