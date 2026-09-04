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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसमय रैना संग डेटिंग रूमर्स के बीच 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंचीं मेधा शंकर, वीडियो वायरल

समय रैना संग डेटिंग रूमर्स के बीच 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंचीं मेधा शंकर, वीडियो वायरल

समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में इस बार मेधा शंकर नजर आने वाली हैं. उनके साथ वरुण धवन और शेरॉन वर्मा भी शो में दिखाई देंगे. मेकर्स ने शो का प्रोमो रिलीज कर दिया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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कॉमेडियन समय रैना का पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है. शो के हर नए एपिसोड का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. अब 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के अपकमिंग एपिसोड में नजर आने वाले गेस्ट का भी खुलासा हो गया है. शो के अपकमिंग एपिसोड में बॉलीवुड एक्ट्रेस मेधा शंकर नजर आने वाली हैं. उनके साथ वरुण धवन और शेरॉन वर्मा भी शो का हिस्सा होंगे.

क्या एक-दूजे को डेट कर रहे मेधा शंकर और समय रैना?
मेधा शंकर 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में ऐसे समय पहुंची हैं, जब उनका नाम समय रैना के साथ जोड़ा जा रहा है. पिछले कुछ समय से दोनों की डेटिंग की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में दोनों को एक फ्लाइट में साथ देखा गया था. इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर भी दोनों साथ नजर आए. दोनों की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर कयास लगाए जाने लगे. 

समय रैना संग डेटिंग रूमर्स के बीच 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में पहुंचीं मेधा शंकर, वीडियो वायरल

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कई बार साथ दिखे मेधा शंकर-समय रैना
इससे पहले जुलाई 2026 में भी मेधा और समय को कुछ इवेंट्स में साथ देखा गया था. दोनों के बार-बार साथ नजर आने के बाद फैंस उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं. हालांकि, समय रैना और मेधा शंकर ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. 

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का प्रोमो रिलीज
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' का प्रोमो सामने आ चुका है, जिसमें मेधा शंकर समय रैना के बराबर में बैठी नजर आ रही हैं. प्रोमो में शो के बाकी गेस्ट भी दिखाई दे रहे हैं. खास बात ये है कि ये एपिसोड नेटफ्लिक्स और समय रैना के यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम किया जाएगा.

 
 
 
 
 
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रूमर्ड कपल का क्या होगा रिएक्शन?
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के इस एपिसोड में भी अगर दोनों के रिश्ते को लेकर कोई सवाल या मजेदार कमेंट किया जाता है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि समय और मेधा इस पर किस तरह का रिएक्शन देते हैं. क्या दोनों डेटिंग की खबरों पर कुछ खुलासा करते हैं या फिर सवाल को मजाक में टाल देते हैं, इस पर फैंस की नजर रहेगी. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Sep 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Medha Shankr Samay Raina India's Got Latent 2
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