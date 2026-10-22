बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर इन दिनों अपने चैट शो 'कॉफी विद करण 9' को लेकर चर्चा में हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे. दोनों के साथ बातचीत के दौरान करण जौहर ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर ऐसा खुलासा किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया.

हमेशा दूसरे सितारों की लव लाइफ पर सवाल करने वाले करण ने इस बार अपने दिल की बात कही. उन्होंने बताया कि वो अपनी जिंदगी में एक पार्टनर चाहते हैं, जिसके साथ छोटी-बड़ी खुशियां बांट सकें. हालांकि, उन्हें लगता है कि शादी करना शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है.

विजय देवरकोंडा ने करण जौहर से पूछा ये सवाल

'कॉफी विद करण 9' में बातचीत के दौरान विजय देवरकोंडा ने करण जौहर से पूछा कि वो अपनी जिंदगी में किस चीज को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं. इस पर करण ने अपनी ख्वाहिश बताते हुए कहा, 'मैं एक पार्टनर चाहता हूं. मैं किसी के साथ रिश्ते में रहना चाहता हूं. हालांकि, मुझे लगता है कि शादी करना शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं है.'

कैसा पार्टनर चाहते हैं करण जौहर?

करण जौहर ने आगे बताया कि उन्हें ऐसा इंसान चाहिए, जिसके साथ वो रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी-छोटी बातें शेयर कर सकें. उनके लिए रिश्ते का मतलब सिर्फ बड़ी खुशियों में साथ होना नहीं, बल्कि दिनभर की साधारण बातों को भी किसी अपने के साथ बांटना है.

उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा इंसान चाहता हूं, जिसके साथ मैं अपने दिन की छोटी-छोटी बातें शेयर कर सकूं और जिंदगी की बड़ी खुशियां मना सकूं. मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हो, जो मेरे जुड़वां बच्चों की परवरिश में बराबर का साथ दे. मेरे बच्चे अब 10 साल के हैं. मैं किसी ऐसे इंसान को अपना कह सकूं, जिसके साथ मुझे प्यार और इज्जत मिले और जो मेरी जिंदगी को पूरा करे.'

विजय देवरकोंडा ने करण जौहर की ख्वाहिश पूरी होने की मांगी दुआ

करण की ये बातें सुनकर विजय देवरकोंडा ने भी उनका साथ दिया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में करण की ख्वाहिश पूरी होने की दुआ मांगी.

विजय देवरकोंडा ने कहा, 'आइए, पुराने और नए देवताओं, कॉफी के देवताओं और इस काउच के देवताओं से प्रार्थना करें कि आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए.' विजय की बात सुनकर करण जौहर मुस्कुराने लगे. उन्होंने जवाब दिया, 'हां, मुझे लगा कि तुम्हारी ये दुआ सच में दिल से निकली है.'

ये हैं करण जौहर की अपकमिंग फिल्में

वर्कफ्रंट की बात करें तो करण जौहर अपने प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शंस के तहत कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. इन दिनों उनकी फिल्म 'उड़ता तीर' भी चर्चा में है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म 24 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा करण जौहर के पास फिल्म 'नागजिला' भी है, जिसके हीरो कार्तिक आर्यन हैं.