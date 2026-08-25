3 साल बाद चांदनी बेंज से अलग हुए ईशान खट्टर, इस वजह से हुआ ब्रेकअप!

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड3 साल बाद गर्लफ्रेंड चांदनी बेंज से अलग हुए ईशान खट्टर, इस वजह से हुआ ब्रेकअप!

3 साल बाद गर्लफ्रेंड चांदनी बेंज से अलग हुए ईशान खट्टर, इस वजह से हुआ ब्रेकअप!

ईशान खट्टर और चांदनी बेंज ने अपनी राहें अलग कर ली हैं. बताया जा रहा है कि करीब तीन साल की डेटिंग के बाद ईशान और चांदनी ने आपसी सहमति से ब्रेअकप कर लिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Aug 2026 12:06 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता ईशान खट्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा कदम उठाया है. कथित तौर पर उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड चांदनी बेंज से ब्रेकअप कर लिया है. बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को करीब तीन साल से डेट कर रहे थे और तीन साल बाद उन्होंने अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया है. दोनों के ब्रेअकप की वजह का भी खुलासा हो चुका है.

3 साल बाद अलग हुईं ईशान-चांदनी की राहें

हिन्दुतान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईशान खट्टर और चांदनी बेंज अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं. दोनों को लेकर पिछले एक साल से डेटिंग की खबरें थीं. दोनों को कई मौकों पर एक दूसरे के साथ देखा गया था. इसके बाद उनके अफेयर की खबरें भी आने लगी थीं. बताया जा रहा है कि ये रिश्ता तीन साल का था. हालांकि दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई थी.

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क्यों हुआ ईशान और चांदनी का ब्रेअकप?

हिंदुस्तान टाइम्स को एक सूत्र ने दोनों के ब्रेअकप की वजह के बारे में भी बताया है. सूत्र के मुताबिक ये ब्रेअकप ईशान और चांदनी की आपसी सहमति से हुआ है. दोनों ने शांति से अलग होकर अपनी-अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लिया. 

3 साल बाद गर्लफ्रेंड चांदनी बेंज से अलग हुए ईशान खट्टर, इस वजह से हुआ ब्रेकअप!

कौन हैं चांदनी बेंज?

चांदनी बेंज की उम्र 24 साल है. उनकी पहचान मलेशियाई-पंजाबी फैशन मॉडल और एक्ट्रेस के रूप में हैं. वहीं वो मशहूर सोशल मीडिया पर्सनैलिटी भी हैं. लंबे वक्त से वो फिल्मी गलियारों में ईशान संग अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियां बटोरती रहीं. हालांकि अब दोनों ने इस रिश्ते को यहीं खत्म करने का फैसला ले लिया.

ईशान खट्टर का वर्कफ्रंट

30 वर्षीय ईशान खट्टर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 2005 की फिल्म 'वाह! लाइफ हो तो ऐसी!' से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था. वहीं लीड एक्टर के रूप में उनकी शुरुआत फिल्म 'बियॉन्ड द क्लाउड्स' से हुई थी. ये फिल्म साल 2017 में आई थी. अब अभिनेता 'द रॉयल्स' के सीज़न 2 में नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शूटिंग एक्टर सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं. इसके अलावा उनके पास एक 'जुगाड़ू' नाम का प्रोजेक्ट भी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 11:57 AM (IST)
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