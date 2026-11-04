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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडवो एक्टर जिसके कारण स्टार बने सलमान खान! 'मैंने प्यार किया' के लिए थे पहली पसंद, फिर क्या हुआ?

वो एक्टर जिसके कारण स्टार बने सलमान खान! 'मैंने प्यार किया' के लिए थे पहली पसंद, फिर क्या हुआ?

फिल्म 'मेहंदी' से सुर्खियां बटोरने वाले अभिनेता फराज खान की आज 6वीं डेथ एनिवर्सरी है. उन्होंने बॉलीवुड के अलावा कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 04 Nov 2026 07:55 AM (IST)
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हिंदी सिनेमा की कई बेहतरीन फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है जिनमें काम करने वाले लीड एक्टर्स उस फिल्म के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे. सलमान खान भी अपनी बतौर एक्टर डेब्यू मूवी 'मैंने प्यार किया' के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे. पहले फिल्म के लिए दिवंगत अभिनेता फराज खान को कास्ट किया गया था. लेकिन, फिर ऐसा क्या हुआ कि फराज के हाथ से निकलकर ये फिल्म सलमान के पास आ गई और वो रातोंरात स्टार बन गए?

फराज की तबीयत बिगड़ने के बाद सलमान को मिली फिल्म

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फराज खान का जन्म 27 मई 1970 को मुंबई में हुआ था. वो अभिनेता युसफ खान के बेटे थे. कम उम्र में ही उन्हें डेब्यू का मौका मिल रहा था. मैंने प्यार किया के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने उन्हें फिल्म के लिए चुना था. फराज के अलावा फिल्म के लिए सलमान खान और दीपक तिजोरी ने भी ऑडिशन दिया.

तीनों एक्टर्स के ऑडिशन के बाद मेकर्स ने फराज खान का नाम फाइनल किया. लेकिन, फिल्म की शूटिंग से ठीक पहले फराज को पीलिया हो गया. ऐसे में बाद में मेकर्स ने सलमान को कास्ट किया. 1989 की ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

वो एक्टर जिसके कारण स्टार बने सलमान खान! 'मैंने प्यार किया' के लिए थे पहली पसंद, फिर क्या हुआ?

फराज ने बॉलीवुड से लेकर टीवी तक में किया काम

फराज 80 के दशक के अंत में बॉलीवुड डेब्यू कर सकते थे, लेकिन फिर उनका डेब्यू कई सालो के बाद 1996 में फिल्म 'फरेब' से हुआ. लेकिन, उन्हें पहचान मिली रानी मुखर्जी के अपोजिट फिल्म 'मेहंदी' से. फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया.

फराज फरेब और मेहंदी के अलावा 'पृथ्वी', 'दुल्हन बनूं मैं तेरी', 'दिल ने फिर याद किया' और 'चांद बुझ गया' जैसी फिल्मों का भी हिस्सा रहे. इसके अलावा उन्होंने छोटे पर्दे पर 'अचानक 37 साल बाद', 'रात होने को है', 'लिपस्टिक', 'सिंदूर तेरे नाम का', 'नीली आंखें' 'और 'श्श्श्श...कोई है' जैसे सीरियल्स में भी एक्टिंग की.

50 साल की उम्र में छोड़ी दुनिया

फराज ने सिर्फ 50 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. एक्टर चेस्ट के इंफेक्शन से जूझ रहे थे. उनका बेंगलुरु के अस्पताल में इलाज चल रहा था, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनका 4 नवंबर 2020 को बेंगलुरु में निधन हुआ.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Faraz Khan
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