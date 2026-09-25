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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधर्मेंद्र के गांव से है नाता, अमिताभ बच्चन के कारण फिल्मों में आईं, कहानी दिव्या दत्ता की

धर्मेंद्र के गांव से है नाता, अमिताभ बच्चन के कारण फिल्मों में आईं, कहानी दिव्या दत्ता की

आज 49 साल की हो चुकीं जानी-मानी एक्ट्रेस दिव्या दत्ता 32 सालों से बॉलीवुड में काम कर रही हैं. उन्होंने अपने शानदार अभिनय से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Sep 2026 07:54 AM (IST)
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अपने संजीदा अभिनय से लाखों लोगों के दिलों को जीत चुकी जानी-मानी एक्ट्रेस दिव्या दत्ता आज अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं. उम्र के पांच दशक पूरे करने के नजदीक खड़ी दिव्या दत्ता को बॉलीवुड में काम करते हुए तीन दशक से ज्यादा का वक्त हो गया है. 90 के दशक में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की थी और ये सफर आज तक जारी है.

दिव्या दत्ता ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर काम किया है, बल्कि वो अपने दमदार अभिनय का जादू छोटे पर्दे और वेब सीरीज के जरिए ओटीटी पर भी बिखेर चुकी हैं. आइए आज उनके जन्मदिन के खास मौके पर आपको दिव्या दत्ता की लाइफ से जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं. दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के गांव से ताल्लुक रखने वाली ये एक्ट्रेस 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन के कारण फिल्मों में आई थीं

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धर्मेंद्र के गांव से है दिव्या दत्ता का नाता

दिव्या दत्ता का जन्म 25 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था. उनका ताल्लुक लुधियाना के एक गांव से है. अभिनेत्रीने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जिस गांव से धर्मेंद्र जी है, मैं भी उसी गांव से हूं. एक्ट्रेस के मुताबिक उनका बचपन उसी गांव में बीता है. वो अपनी पढ़ाई के लिए गांव से लुधियाना शहर आती थीं. जिसमें उन्हें आधे घंटे का वक्त लग जाता था.

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जब किडनैप होने वाली थीं दिव्या दत्ता

दिव्या दत्ता ने एक बार अपने बचन से जुड़ी एक मजेदार घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि एक बार उन्हें किसी ने किडनैप करने का प्लान बनाया था. उन्होंने बताया था कि तब लोग आतंकवाद का फायदा उठाकर लोगों को लेटर भेजकर डराते-धमकाते थे और पैसे की मांग करते थे.

दिव्या के मुताबिक एक बार उनके घर पर उन्हें किडनैप करने को लेकर एक लेटर आया था. इससे उनकी मां डर गई थीं और एक्ट्रेस को उनकी मौसी के घर भेज दिया था. उनकी मां ने इस मामले में पुलिस और मोहल्ले वालों को सूचना दी. पैसे मांगने वाले से थोड़ा वक्त मांगा गया और उसे चतुराई के साथ पकड़ लिया गया था. 

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1994 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

दिव्या दत्ता ने 17 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी. उनकी पहली फिल्म थी 'इश्क में जीना इश्क में मरना'. साल 1999 में रिलीज हुई ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी. फिल्म में उनके साथ रवि सागर, ब्रजेंद्र गोपाल, दिलीप ताहिल, कुलदीप मलिक और भरत कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे. 

ऋषि कपूर संग काम करने का सपना किया साकार

दिया दत्ता ने अपने लंबे करियर में कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है. वो ऋषि कपूर, शाहरुख खान, इरफान खान, अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं. दिव्या ने बताया था कि ऋषि कपूर जैसे एक्टर के साथ काम करने का उनका सपना था और उनका ये सपना पूरा भी हुआ.

धर्मेंद्र के गांव से है नाता, अमिताभ बच्चन के कारण फिल्मों में आईं, कहानी दिव्या दत्ता की

दिव्या दत्ता ने ऋषि कपूर के साथ पहली बार स्क्रीन साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल्ली 6' के जरिए शेयर की थी. इसमें लीड रोल में अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर नजर आए थे. फिल्म की शूटिंग के एक दिव्या का पहला सीन था तो वो अपने सामने ऋषि कपूर को देखकर घबरा गई थीं. हालांकि उस सीन को दिव्या ने इस कदर पूरा किया था कि ऋषि कपूर ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई थीं.

अमिताभ बच्चन के कारण फिल्मों में आईं

दिव्या दत्ता ने खुद के फिल्मों में आने का कारण अमिताभ बच्च को बताया था. अमिताभ बच्चन संग 'बागबान' (2003) जैसी चर्चित फिल्म में काम कर चुकी दिव्या ने कहा था कि वो शुरू से ही बच्चन साहब की बड़ी फैन रही है. एक बार छोटी उम्र में उन्होंने फिल्म देखते वक्त 'खई के पान बनारस वाला' गाने पर पड़ोसियों के बच्चों के सामने डांस किया था और उन्हें तारीफें मिली थीं. धीरे-धीरे उनका फिल्मी दुनिया की ओर झुकाव बढ़ता गया. 

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49 की उम्र में भी हैं कुंवारी

32 साल के बॉलीवुड करियर में दिव्या दत्ता 'छावा', 'भाग मिल्खा भाग', 'स्पेशल 26', 'उमराव जान', 'लुटेरा', 'ब्‍लैकमेल', 'वीर-जारा', 'इरादा', 'मंटो', 'फन्ने खां' सहित कई फिल्मों का हिस्सा रही हैं. दिव्या दत्ता ने साल 2018 में फिल्म इरादा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया था. उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने अभी तक शादी नहीं की है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 07:54 AM (IST)
Tags :
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