बॉलीवुड अभिनेता राजेश खट्टर ने कई फिल्मों में काम किया है. वो छोटे पर्दे पर भी कई शोज में नजर आ चुके हैं. हालांकि अपनी एक्टिंग से ज्यादा अभिनेता ने पहचान अपनी आवाज के जरिए बनाई है. वहीं इसके अलावा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहे हैं. राजेश ने एक नहीं, बल्कि 2 शादी की है. आइए राजेश के प्रोफेशनल करियर और उनकी पर्सनल लाइफ पर एक नजर डालते हैं.

1992 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

राजेश खट्टर का जन्म 24 सितंबर 1966 को दिल्ली में हुआ था. आज राजेश अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. लाइफ के 6 दशक पूरे कर चुके राजेश ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत साल 1992 में की थी. सबसे पहले अभिनेता फिल्म 'नागिन और लुटेरे' में नजर आए थे. 34 साल पुरानी इस मूवी का हिस्सा शक्ति कपूर, कादर खान, अनुपम खेर जैसे दिग्गज एक्टर्स भी थे.

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इन फिल्मों-शोज में किया काम

राजेश खट्टर, शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार संग काम कर चुके हैं. उन्होंने शाहरुख खान के साथ 'डॉन' और अक्षय कुमार के साथ 'खिलाड़ी 786' में काम किया था. इसके अलावा 'एक्शन जैक्शन', 'आईना' 'रेस 2', 'एक मैं और एक तू', 'डॉन 2' जैसी फिल्मों का भी वो हिस्सा रहे.

वहीं राजेश खट्टर छोटे पर्दे पर 'बेपनाह', 'कुमकुम: एक प्यारा सा बंधन', 'आहट', 'जुनून', 'फिर वही तलाश', 'क्या कुसूर है अमला का, 'बेहद' सहित कई टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं. राजेश फ्रेंच टीवी सीरीज 'Fais pas ci, Fais pas ça' में भी दिखाई दिए हैं.

'आयरमैन' की बन चुके हैं आवाज

राजेश खन्ना की पहचान वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में भी हैं. वो हॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म 'आयरन मैन' में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के किरदार को हिंदी में डब करने के अलावा 'पाइरेट्स ऑफ द कैरेबियन' में जॉनी डेप के कैरेक्टर को भी हिंदी आवाज दे चुके हैं. जबकि 'पुष्पा 2' फिल्म में फहाद फाजिल के रोल एसपी भंवर सिंह शेखावत को भी डब किया था.

राजेश खट्टर की पर्सनल लाइफ

राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस नीलिमा अजीम से साल 1990 में शादी की थी. दोनों ने एक बेटे ईशान का वेलकम किया था. हालांकि 2001 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद राजेश ने दूसरी शादी साल 2008 में वंदना सजनानी से रचाई थी. दोनों ने 2019 में बेटे युवान वनराज खट्टर का स्वागत किया था.

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