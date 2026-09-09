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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड7851% प्रॉफिट से 300 करोड़ क्लब में एंट्री तक, इन डिवोशनल फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर धूम

7851% प्रॉफिट से 300 करोड़ क्लब में एंट्री तक, इन डिवोशनल फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर धूम

बॉक्स ऑफिस पर डिवोशनल फिल्मों की धूम है. 'लालो' से लेकर 'हनुमान अंश' तक ने धमाका मचा दिया. बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Sep 2026 06:08 PM (IST)
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नीम करौली बाबा पर बनी डिवोशनल फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. फिल्म का प्रॉफिट आसमान छू रहा है. 'हनुमान अंश' से पहले भी कई डिवोशनल फिल्में आई हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस धूम मचाई है. आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी नजर डालते हैं.

'हनुमान अंश'
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 33वें दिन 10.75 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 7,778 शोज मिले और 50 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म को 10 लाख की ओपनिंग मिली थी. लेकिन धीरे-धीरे फिल्म ने पकड़ मजबूत की और धमाका कर दिया. पहले हफ्ते में फिल्म ने 1.08 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 40 लाख कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 10.40 करोड़ का बिजनेस किया. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 61 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने टोटल 142.88 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.  वहीं ग्रॉस फिल्म ने 168.85 करोड़ का बिजनेस किया.

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म 1.8 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म ने 7851.67 परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया है. फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही है. हर गुजरते दिन के साथ फिल्म की कमाई बढ़ रही है. इस फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने बनाया है. फिल्म में शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं. शोभिनव असिस्टेंट डायरेक्टर थे. ये उनका एक्टिंग डेब्यू है. 

शोभिनव ने बताया कि उन्हें इस फिल्म के लिए पहले कास्ट नहीं किया गया था. नीम करौली बाबा के रोल के लिए किसी और एक्टर को कास्ट किया गया था. लेकिन वो एक्टर शूटिंग के पहले दिन ही बीमार पड़ गया. इसके बाद ये रोल शोभिनव को मिला. शोभिनव ने ये भी बताया कि वो इस रोल को करने से पहले डरे हुए थे.

 
 
 
 
 
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7851% प्रॉफिट से 300 करोड़ क्लब में एंट्री तक, इन डिवोशनल फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर धूम

ये भी पढ़ें- 'हनुमान अंश' के लिए पहली च्वॉइस नहीं थे शोभिनव सत्या, बताया कैसे बने नीम करौली बाबा

'लालो-कृष्ण सदा सहायते'

ये गुजराती फिल्म है. ये भी छोटे बजट की फिल्म है. लेकिन अपने अच्छे कंटेंट की वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने धूम मचा दी थी. फिल्म ने 97.07 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया. फिल्म ने 114.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया.
वहीं 122.25 करोड़ का दुनियाभर में कलेक्शन किया. ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 15 मिनट है. फिल्म में रीवा रच और श्रुहद गोस्वामी और करण जोशी जैसे स्टार्स दिखे.

'देऊल बंद 2'

ये मराठी फिल्म है. इस फिल्म ने 74.35 करोड़ नेट और 87.11 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में मोहन जोशी, प्रवीण तरडे, महेश मांझरेकर, प्रसाद ओक , स्नेहल तरडे, ओम भुट जैसे स्टार्स नजर आए. इस फिल्म के लिए शाहरुख खान ने भी मदद की थी. दरअसल, फिल्म का डिजिटल सिनेमा पैकेज शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेमेंट के पास था. इसके लिए मेकर्स के पास सिर्फ 12-13 लाख का बजट था. लेकिन ये बढ़कर 43 लाख हो गया. तो जब ये बात शाहरुख खान को पता चली तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि फिल्म कैसी है. तो जब उनकी टीम ने कहा कि फिल्म अच्छी है तो शाहरुख खान ने कहा फीस माफ कर दो.

इस फिल्म का पहला पार्ट 2015 में आया था. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म में गश्मीर महाजनी, प्रवीण तरडे, गिरिजा जोशी, मोहन जोशी, मोहन अगशे जैसे स्टार्स दिखे.

'महावतार नरसिम्हा'

इस फिल्म ने 298.82 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया था. फिल्म ने 251.30 करोड़ नेट कमाए थे. वर्ल्डवाइड तो फिल्म ने 300 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली थी. फिल्म ने 326.82 करोड़ का बिजनेस किया था. ये एनिमेटेड फिल्म थी. फिल्म को अश्विन कुमार ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था.

Hanuman 

इस फिल्म ने 295.29 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 57 करोड़ का बिजनेस किया. घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 238.29 करोड़ का ग्रॉस और 201.91 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी. ये एक्शन- एडवेंचर फिल्म थी. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 38 मिनट है. फिल्म को प्रशांत वर्मा ने डायरेक्ट किया. फिल्म में तेजा सज्जा, अमृता अय्यर, वारालक्ष्मी सरथकुमार, विनय राय, रवि तेजा जैसे स्टार्स दिखे. फिल्म को बहुत पसंद किया गया.

ये भी पढ़ें- एमी विर्क पर कनाडा में अटैक की खबरें झूठी, पिता बोले- हम सुरक्षित हैं

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 09 Sep 2026 06:00 PM (IST)
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