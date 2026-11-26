बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल ने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था. मॉडलिंग में सफलता हासिल करने के बाद अर्जुन ने बॉलीवुड का रुख किया और उनकी डेब्यू फिल्म ने ही कई अवॉर्ड जीत लिए थे. हिंदी सिनेमा में हीरो के किरदार निभाने के अलावा वो विलेन भी बने. आइए आज उनके बर्थडे पर उनसे जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानते हैं.

फैशन डिज़ाइनर रोहित बल ने की थी मॉडलिंग में मदद

अर्जुन रामपाल आज 54 साल के हो चुके हैं. अभिनेता का जन्म 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था. उन्होंने हिंदू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की. एक पार्टी में दिवंगत फैशन डिज़ाइनर रोहित बल, अर्जुन की की कद-काठी और लुक से प्रभावित हुए और उन्हें मॉडलिंग करियर शुरू करने में मदद की थी. अर्जुन ने सक्सेसफुल मॉडलिंग करियर के बाद बॉलीवुड में एंट्री ली.

25 साल पहले किया था बॉलीवुड डेब्यू

अर्जुन रामपाल का हिंदी सिनेमा में आगाज 25 साल पहले यानी साल 2001 में फिल्म 'प्यार इश्क और मोहब्बत' से हुआ था. इसके बाद एक्टर को 'मोक्ष', 'दीवानापन', 'दिल है तुम्हारा', 'असंभव', 'यकीन', 'डैडी', 'डॉन', 'धाकड़', 'रॉक ऑन', 'हाउसफुल', 'राजनीति', 'रा.वन', 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' सहित कई फिल्मों में देखा गया.

अर्जुन रामपाल ने राजनीति, धाकड़, धुरंधर फ्रेंचाइजी और रा.वन जैसी फिल्मों में निगेटिव भूमिका निभाई थी. एक्टर साल 2008 की फिल्म रॉक ऑन के लिए नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं.

पहली शादी से दो बेटियां

अर्जुन रामपाल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेता ने हिंदी सिनेमा में आने से पहले ही मॉडल मेहर जेसिया से शादी कर ली थी. दोनों की शादी साल 1998 में हुई थी. इसके बाद उन्होंने दो बेटियों माहिका और माइरा रामपाल का वेलकम किया. हालांकि शादी के 21 साल बाद अर्जुन और मेहर 2019 में तलाक लेकर अलग हो गए थे.

दूसरी पत्नी से हैं दो बेटे

साल 2018 से अर्जुन दक्षिण अफ्रीका की मॉडल गेब्रिएला डेमेट्रिड्स के साथ रिश्ते में हैं. गेब्रिएला उम्र में अर्जुन से करीब 15 साल छोटी हैं. बिना शादी के ही दोनों ने दो बेटों एरिक (2019) और आरिव (2023) का वेलकम किया. हालांकि पेरेंट्स बनने के बाद कपल ने 2026 में गोवा में अपनी शादी रजिस्टर करा ली थी.