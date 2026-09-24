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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फैसला सुनाने से पहले फिल्म देखें', 'गोंधल' की ऑस्कर एंट्री से निराश अनुराग कश्यप को डायरेक्टर का करारा जवाब

'फैसला सुनाने से पहले फिल्म देखें', 'गोंधल' की ऑस्कर एंट्री से निराश अनुराग कश्यप को डायरेक्टर का करारा जवाब

अनुराग कश्यप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत अक्सर ऑस्कर के लिए गलत फिल्में चुनता है. वहीं अब ऑस्कर के लिए चुनी गई गोंधल के डायरेक्टर संतोश ने अनुराग कश्यप को करारा जवाब दिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 12:37 PM (IST)
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मराठी फिल्म 'गोंधल' को 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स में 'बेस्ट इंटरनेशनल फ़ीचर फिल्म' कैटेगरी के लिए भारत की ऑफिशियर एंट्री के तौर पर चुना गया है. हालांकि, फ़िल्ममेकर अनुराग कश्यप ने गोंधल की ऑस्कर एंट्री पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि भारत अक्सर ऑस्कर के लिए "गलत फिल्में" चुनता हैय  उन्होंने 'द लंचबॉक्स' और 'ऑल वी इमेजिन ज लाइट' का उदाहरण देते हुए कहा कि इन फिल्मों को चुना जाना चाहिए था. वहीं अब 'गोंधल' के डायरेक्टर संतोष दवखर ने उनकी इस बात का जवाब दिया है.

'गोंधल' की ऑस्कर एंट्री पर अनुराग कश्यप ने खड़े किए सवाल?
बता दें कि 'वैरायटी इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में अनुराग ने इस बारे में बात की कि ऑस्कर में भारत का असर क्यों नहीं दिख पाता. उन्होंने कहा, "क्योंकि हम बिल्कुल गलत फिल्में चुनते हैं. भले ही हमारे पास 'द लंचबॉक्स' और 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' जैसी सही फिल्में चुनने का मौका था, फिर भी हमने उसे गंवा दिया."

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सिलेक्शन प्रोसेस में होती है पॉलिटिक्स
अनुराग ने माना कि सिलेक्शन प्रोसेस में "बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स" होती है और कहा कि जानकारी की कमी भी एक समस्या है. उन्होंने आगे कहा कि इस साल ऑस्कर में मुकाबला बहुत कड़ा है और दूसरी देशों की फिल्मों को पीछे छोड़ना मुश्किल होगा. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि 'गोंधल' पर कोई भी राय देना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उन्होंने न तो चुनी गई फिल्म देखी है और न ही दूसरी कई फिल्में जो सबमिट की गई हैं.

उन्होंने आगे कहा, "क्वालिफिकेशन के लिए सबसे जरूरी शर्त यह होनी चाहिए कि फिल्म भारत के बाहर किसी इंटरनेशनल फ़ेस्टिवल में गई हो, या उसकी अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो, या साल के आखिर तक उसका कोई अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर रहा हो. 'गोंधल' को सबसे पहले फ़ेस्टिवल में दिखाए जाने की कोशिश करनी चाहिए.

यह पहला कदम होना चाहिए, वरना स्क्रीनिंग या एडवरटाइज़िंग पर खर्च किया गया सारा पैसा बेकार है. साथ ही,आईएफएफआई एक मान्यता प्राप्त भारतीय फ़िल्म फ़ेस्टिवल है. अगर 'गोंधल' ने वहाँ सिल्वर पीकॉक जीता है, तो एनएफडीसी को अपने रीजनल IFFI विजेताओं को इंटरनेशनल फ़ेस्टिवल में एक्सपोजर के लिए भेजने में भूमिका निभानी चाहिए."

'गोंधल' के डायरेक्टर ने अनुराग कश्यप को दिया जवाब
अनुराग की बातों पर रिएक्शन देते हुए, 'गोंधल' के डायरेक्टर संतोष दवखर ने पब्लिकेशन की सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जवाब दिया. उन्होंने लिखा, "मैं अनुराग कश्यप सर और उनकी फिल्ममेकिंग का बहुत सम्मान करता हूं. 26 अप्रैल को बेंगलुरु-मुंबई फ्लाइट में रात 11:55 बजे मैंने उन्हें 'गोंधल' के बारे में बताया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में न तो सुना है और न ही इसे देखा है, लेकिन वे ज़रूर देखेंगे. तब से, यह न तो पब्लिक के लिए अवेलेबल हुई है और न ही मुंबई में इसकी स्क्रीनिंग हुई है."


फैसला सुनाने से पहले फिल्म देखें', 'गोंधल' की ऑस्कर एंट्री से निराश अनुराग कश्यप को डायरेक्टर का करारा जवाब

उन्होंने आगे लिखा, “सभी दर्शकों से मेरी विनम्र अपील है कि कोई भी राय बनाने से पहले प्लीज फिल्म जरूर देखें. फिल्म इंडस्ट्री से बाहर के एक नए फिल्ममेकर की बनाई 'गोंधल' एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें मराठी संस्कृति के साथ-साथ ग्लोबल अपील भी है. इसे बड़े पर्दे के लिए बनाया गया है, न कि ओटीटी के लिए. हम भारत को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी समझते हैं और अपने देश को निराश नहीं करेंगे. जब यह फिल्म दोबारा रिलीज हो, तो प्लीज इसे सिनेमाघरों में देखें और दुनिया का सामना करते समय हमारा साथ दें.”

गोंधल’ के बारे में

‘गोंधल’ एक मराठी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसे संतोष दावाखर ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म में इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी, किशोर कदम, सुरेश विश्वकर्मा, निशाद भोईर, अनुज प्रभु और विट्ठल काले ने अहम रोल प्ले किया है.

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Published at : 24 Sep 2026 12:37 PM (IST)
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