गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनतमिल सिनेमाThe Paradise X Review: 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में हुई रिलीज, जानें- लोगों को कैसी लगी नानी की फिल्म

The Paradise X Review: 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में हुई रिलीज, जानें- लोगों को कैसी लगी नानी की फिल्म

The Paradise X Review: नानी की 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसी के साथ एक्स पप लोगों ने फिल्म के रिव्यू शेयर करने भी शुरू कर दिए हैं. यहां जान सकते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Preferred Sources

नानी की मच अवेटेड फिल्म 'द पैराडाइज' फाइनली 24 सितंबर यानी आज सिनेमाघरों में आ गई है. फिल्म का रिलीज से पहले काफी बज बन चुका था जिसके चलते इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई थी. वहीं रिलीज के पहले दिन इसे देखने के लिए थिएटर में खूब ऑडिंयस पहुंची है. इसी के साथ सोशल मीडिया पर इसके रिव्यू भी आने शुरू हो गए हैं. जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है।

'द पैराडाइज' लोगों को कैसी लगी?
'द पैराडाइज' के बीते दिन प्रीव्यू शोज रखे गए थे. इन स्पेशल शोज को देखने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके खूब रिव्यू शेयर किए हैं. एक्स पर इसे मिक्स्ड  रिव्यू मिले हैं, कई लोगों को नानी की नैचुरल एक्टिंग, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर खूब पसंद आया है, वहीं कई ने इसकी आलोचना भी की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

तमिल सिनेमा
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'मिर्जापुर' भी नहीं थम रही, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
तमिल सिनेमा
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म, वजह भी बताई
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म
तमिल सिनेमा
The Paradise Box Office: 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले कमा लिए 18.50 करोड़, हैदराबाद से बुक हुए सबसे ज्यादा टिकट
बॉक्स ऑफिस पर नानी का तूफान, 'द पैराडाइज' ने एडवांस बुकिंग में कूटे 18.5 करोड़
तमिल सिनेमा
मंगलवार को फिर दहाड़ी 'हनुमान अंश', जानें- 'मिर्जापुर' से 'दायरा' और 'वाइब' ने कितना किया कलेक्शन
मंगलवार को फिर दहाड़ी 'हनुमान अंश', जानें- 'मिर्जापुर' से 'दायरा' तक का कलेक्शन

नानी फिल्म की ताकत
एक ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, " यह सिर्H एक एक्शन फfल्म नहीं है, द पैराडाइज अपने किरदारों के आस-पास एक इमोशनल दुनिया बनाने की कोशिश करती है. नानी इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने ज़बरदस्त और असरदार सीन के साथ एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो दमदार, सधी हुई और भरोसेमंद लगती है.  श्रीकांत ओडेला कहानी को एक अलग तरह का विज़ुअल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें मां और बेटे के बीच कई एक्शन और इमोशनल सीन गहरा असर छोड़ते हैं अनिरुद्ध का म्यूजिक फिल्म में एक और लेयर जोड़ता है, खासकर अहम पलों के दौरान. प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल्स भी फिल्म के माहौल को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

ये एक ऐसी फिल्म  है जिसमें महत्वाकांक्षा, भावनाएं और कई यादगार थिएट्रिकल पल हैं. 

 

कई ने नानी की एंट्री सीन की काफी तारीफ की है. 

 

 

कई और ने भी फिल्म की तारीफ की है
एक और ने लिखा, “ पैराडाइज का फर्स्ट हाफ जबरदस्त है. क्या शानदार ढंग से बनाई गई स्लो-बर्न फ़िल्म है! इसका माहौल, विज़ुअल्स, परफॉर्मेंस और टेंशन सब कुछ बेहतरीन है. हर सीन आपको बांधे रखता है. सच में एक जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस!”  

 

कई को द पैराडाइज नहीं आई पसंद

 

'द पैराडाइज' किस बारे में है?
'द पैराडाइज' में नानी 'धगड़' के रोल में हैं. यह फिल्म एक ऐसे हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदाय की कहानी है, जिसे सालों से बुनियादी अधिकार नहीं मिले हैं. फिल्म न्याय के लिए उनके संघर्ष को दिखाती है, जिसमें एक नया नेता उस सिस्टम को चुनौती देता है जिसने उन्हें दबाकर रखा था. फिल्म की कास्ट में कायाडू लोहार फीमेल लीड रोल में हैं, जबकि राघव जुयाल विलेन का रोल निभा रहे हैं.  मोहन बाबू और संपूर्णेश बाबू भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं.

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Nani The Paradise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

तमिल सिनेमा
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'मिर्जापुर' भी नहीं थम रही, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
'हनुमान अंश' का कमाल जारी, 'वाइब' ने तोड़ा दम, जानें- बुधवार का कलेक्शन
तमिल सिनेमा
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म, वजह भी बताई
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म
तमिल सिनेमा
The Paradise Box Office: 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले कमा लिए 18.50 करोड़, हैदराबाद से बुक हुए सबसे ज्यादा टिकट
बॉक्स ऑफिस पर नानी का तूफान, 'द पैराडाइज' ने एडवांस बुकिंग में कूटे 18.5 करोड़
तमिल सिनेमा
मंगलवार को फिर दहाड़ी 'हनुमान अंश', जानें- 'मिर्जापुर' से 'दायरा' और 'वाइब' ने कितना किया कलेक्शन
मंगलवार को फिर दहाड़ी 'हनुमान अंश', जानें- 'मिर्जापुर' से 'दायरा' तक का कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
'कितनी भी सत्ता न मिल जाए, हम...', पीएम मोदी का सेवा यात्री को बड़ा संदेश
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! 4 आरोपी गिरफ्तार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! 4 आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
फिर से दिल्ली रवाना हुए अभिजीत दीपके, क्या करने जा रहे आंदोलन?
बॉलीवुड
1,630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
क्रिकेट
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
4 ओवर दो मेडन और 4 विकेट, सिर्फ 129 रन बनाकर भी जीता अफगानिस्तान
इंडिया
ECI SIR Row Live Updates: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
LIVE: 'विश्वसनीयता खत्म की', विपक्ष ने SIR विवाद पर ज्ञानेश कुमार को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा: बस अग्निकांड में बड़ा एक्शन, ड्राइवर-कंडक्टर गिरफ्तार
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
किचन गार्डन के लिए सितंबर में लगाएं ये 5 सब्जियां, तेज होगी ग्रोथ
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget