The Paradise X Review: 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में हुई रिलीज, जानें- लोगों को कैसी लगी नानी की फिल्म
The Paradise X Review: नानी की 'द पैराडाइज' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसी के साथ एक्स पप लोगों ने फिल्म के रिव्यू शेयर करने भी शुरू कर दिए हैं. यहां जान सकते हैं कि लोगों को ये फिल्म कैसी लगी
नानी की मच अवेटेड फिल्म 'द पैराडाइज' फाइनली 24 सितंबर यानी आज सिनेमाघरों में आ गई है. फिल्म का रिलीज से पहले काफी बज बन चुका था जिसके चलते इसकी धुआंधार एडवांस बुकिंग हुई थी. वहीं रिलीज के पहले दिन इसे देखने के लिए थिएटर में खूब ऑडिंयस पहुंची है. इसी के साथ सोशल मीडिया पर इसके रिव्यू भी आने शुरू हो गए हैं. जानते हैं लोगों को ये फिल्म कैसी लगी है।
'द पैराडाइज' लोगों को कैसी लगी?
'द पैराडाइज' के बीते दिन प्रीव्यू शोज रखे गए थे. इन स्पेशल शोज को देखने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके खूब रिव्यू शेयर किए हैं. एक्स पर इसे मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं, कई लोगों को नानी की नैचुरल एक्टिंग, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर खूब पसंद आया है, वहीं कई ने इसकी आलोचना भी की है.
नानी फिल्म की ताकत
एक ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, " यह सिर्H एक एक्शन फfल्म नहीं है, द पैराडाइज अपने किरदारों के आस-पास एक इमोशनल दुनिया बनाने की कोशिश करती है. नानी इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं. उन्होंने ज़बरदस्त और असरदार सीन के साथ एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो दमदार, सधी हुई और भरोसेमंद लगती है. श्रीकांत ओडेला कहानी को एक अलग तरह का विज़ुअल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें मां और बेटे के बीच कई एक्शन और इमोशनल सीन गहरा असर छोड़ते हैं अनिरुद्ध का म्यूजिक फिल्म में एक और लेयर जोड़ता है, खासकर अहम पलों के दौरान. प्रोडक्शन डिजाइन और विजुअल्स भी फिल्म के माहौल को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें महत्वाकांक्षा, भावनाएं और कई यादगार थिएट्रिकल पल हैं.
THE PARADISE — 3.25/5 🌟— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) September 23, 2026
Not just an action film — *The Paradise* tries to build an emotional world around its characters.@NameisNani is the film’s biggest strength, delivering a performance that feels intense, controlled and convincing with packed elevation scenes.👏👍… pic.twitter.com/eMDok50PVZ
कई ने नानी की एंट्री सीन की काफी तारीफ की है.
Nani Entry scene.....🔥🔥— 𝗥𝗮𝗴𝗵𝘂 𝓟𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮 (@RaghuPrinc51127) September 23, 2026
Ramp.... Ramp.... 🥵🥵🔥🔥#TheParadise pic.twitter.com/SmaDfbCbAN
Nani makes his entry around 15 minutes into the film, with a solid fight sequence! 🔥— CineWorldX (@CineWorldX) September 23, 2026
The Telangana accent feels very authentic, though some dialogues are a little hard to catch.
Overall, the first 20 minutes are seriously pumped up! 💥#TheParadise
कई और ने भी फिल्म की तारीफ की है
एक और ने लिखा, “ पैराडाइज का फर्स्ट हाफ जबरदस्त है. क्या शानदार ढंग से बनाई गई स्लो-बर्न फ़िल्म है! इसका माहौल, विज़ुअल्स, परफॉर्मेंस और टेंशन सब कुछ बेहतरीन है. हर सीन आपको बांधे रखता है. सच में एक जबरदस्त सिनेमैटिक एक्सपीरियंस!”
#Paradise first half 🔥 ⭐️⭐️⭐️⭐️ What a beautifully crafted slow-burn! The atmosphere, visuals, performances, and tension are on another level. Every scene keeps you hooked. Truly a cinematic experience! ❤️🔥🎬 #TheParadise #Review pic.twitter.com/az9jNetKjx— its cinema (@itscinemaoficl) September 23, 2026
#TheParadiseReview - First Half— Australian Telugu Films (@AuTelugu_Films) September 24, 2026
- #Nani Entry jail Scene 🔥🔥👌👌👌
- The Paradise World establishment is good 👌
- #AayaSher Song Blast Screen 🔥🔥
- #KayaduLohar Looks Beautiful 😍👌
- From Brutal Cafe Fight to Interval huge high 🔥🔥🔥🔥
- The @odela_srikanth Paithyam 😭… https://t.co/xvDRzx1VvG
The Natural Star ⭐ #Nani #Anirudh given the best Introduction for Nani😭🔥🔥🔥#Anirudh#Paradise pic.twitter.com/itdswSRuzF— Dr. 𝐀𝐫𝐯𝐢𝐧𝐝 𝐁𝐡𝐮𝐤𝐭𝐚𝐫 (@BhuktarA) September 23, 2026
Just finished watching #TheParadise…— 𝗚𝗼𝗼𝗹𝗶 ⱽᴷ¹⁸ (@Gooli_tweetz18) September 23, 2026
The movie is good, but it has two drawbacks.
If those had been fixed, it could have been a blockbuster.
One is the first half, and the other is the second half.
Rest, everything is good...
कई को द पैराडाइज नहीं आई पसंद
#TheParadise Review— Candid_talk (@gautam_rr99) September 24, 2026
Done watching. Director SrikanthOdela disappoints bigtime. Whoever is responsible for the sound shud be blamed. U just dont understand many dialogues. Nani continues to struggle with his voice modulation. The whole movie seems like a series of unrelated…
The Paradise ❌ The Hell please save your money don't go . This is geniune review trust me iam a nani fan but this time 🙏🏻🙏🏻 epic disaster— Sohail Abbas (@SohailAbbas7474) September 23, 2026
Overall rating : 1/5
.5 for interval block .5 for songs #theparadisemovie #paradise #paradisereview #nani #preimersreview pic.twitter.com/ZzdqMX0gPI
#TheParadise Outdated 1st half! Nothing is good other than #Anirudh BGM. Weakest acting from #Nani and even the action is slow no and style with no substance. Also the sound mixing giving ear problems. Needs a good 2nd half or else it’s a complete washout! #Paradise pic.twitter.com/3q4Dn7meyn— AllAboutMovies (@MoviesAbout12) September 23, 2026
'द पैराडाइज' किस बारे में है?
'द पैराडाइज' में नानी 'धगड़' के रोल में हैं. यह फिल्म एक ऐसे हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदाय की कहानी है, जिसे सालों से बुनियादी अधिकार नहीं मिले हैं. फिल्म न्याय के लिए उनके संघर्ष को दिखाती है, जिसमें एक नया नेता उस सिस्टम को चुनौती देता है जिसने उन्हें दबाकर रखा था. फिल्म की कास्ट में कायाडू लोहार फीमेल लीड रोल में हैं, जबकि राघव जुयाल विलेन का रोल निभा रहे हैं. मोहन बाबू और संपूर्णेश बाबू भी फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं.