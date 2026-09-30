'विचार अलग हो सकते हैं...', अमिताभ बच्चन ने बेटे अभिषेक संग रिश्ते पर की बात

अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन का बॉन्ड हमेशा से ही खास रहा है. दोनों खुलकर एक-दूसरे की तारीफ करते हैं. अमिताभ ने कई बार कहा है कि वो अभिषेक की फिल्मों और उनकी मेहनत पर गर्व करते हैं. वहीं अभिषेक भी अपने पिता को अपना हीरो बताते हैं.

अब अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ अपने रिश्ते पर एक बार फिर बात की है. उन्होंने अपने एक ब्लॉग के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि बदलती पीढी के साथ पिता-पुत्र के नजरिए में अंतर आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों का लक्ष्य एक ही होता है और इसके लिए उनकी म्यूचल समझ भी हो सकती है. अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में नई जेनरेश्न के विचारों का सम्मान करने की बात भी कही.

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अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में क्या लिखा?

उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, ‘पिता पुत्र दोनों रहें, एक मंच पर बैठे ; विचार अलग अलग हों चाहे, मंज़िल एक ही ऐंठें’ यानी पिता और बेटा दोनों साथ रहते हैं, एक ही मंच पर बैठते हैं. विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही होती है.

अमिताभ बच्चन ने नई पीढी के बारे में बात करते हुए लिखा, ‘अगली पीढ़ी के लिए हमेशा सम्मान होना चाहिए. लेकिन लक्ष्य हमेशा एक ही रहना चाहिए. यही हर रिश्ते का आदर्श होना चाहिए.’ इसी के साथ उन्होंने अपने पिता हरिवंच राय बच्चन की कविता ‘मधुशाला’ की एक पंक्ति भी लिखी. उन्होंने लिखा, ‘राह पकड़ तू एक चल चल पायेंगे मधुशाला’ इस पंक्ति का मतलब है कि एक राह पकड़ो और चलते चलो, आखिर में मंजिल मिल ही जाएगी.

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उन्होंने आगे लिखा, ‘हमारा रिश्ता हमेशा से ऐसा ही रहा है - खोजो, समझो और फिर ऐसा रास्ता बनाओ जो सभी के लिए अच्छा हो.’ अंत में उन्होंने प्यार, सम्मान और अपनों के साथ को सबसे बड़ी बात बताया.

ब्लॉग में पहले भी कर चुके हैं बेटे के बारे में बात

अमिताभ बच्चन इससे पहले भी बेटे के साथ अपने बॉन्ड को लेकर बात कर चुके हैं. एक बार उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि एक बार वो किसी बात को लेकर परेशान थे. मन में बेचैनी थी और अच्छा नहीं लग रहा था. तभी अभिषेक बिना बताए अचानक उनके कमरे में आ गए.

बेटे को सामने देखकर उनकी सारी निगेटिविटी, चिंता और घबराहट दूर हो गई. अमिताभ ने इस बारे में कहा था, ‘जब मन में उलझन और बेचैनी थी, तभी बेटा बिना बताए कमरे में आ गया. उसकी इस सरप्राइज एंट्री ने सारी परेशानी को एक पल में खत्म कर दिया.’ उन्होंने अभिषेक के लिए लिखा था, ‘वो सिर्फ बेटा नहीं है. वो एक अच्छा पार्टनर, दोस्त और उससे भी बढ़कर है.'

अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया बच्चन से शादी की थी. उनके दो बच्चे हैं, श्वेता और अभिषेक. बच्चन परिवार बॉलीवुड के सबसे क्लोज परिवारों में से एक माना जाता है. अमिताभ के इस ब्लॉग के बाद फैंस भी उनके और अभिषेक के रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं.