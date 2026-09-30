नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था. अब ये शो अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है. नेटफ्लिक्स ने 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है. दूसरे सीजन में एक बार फिर रितेश देशमुख और फराह खान जेलर की भूमिका में नजर आएंगे.

नेटफ्लिक्स ने 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 की अनाउंसमेंट करते हुए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्टर शेयर किया है. पोस्टर में कई कंटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी के चेहरों को छिपाया गया है. मेकर्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'लौट रहा है लॉक अप, भाग कर जाओगे कहां?'

कब और कहां देखें 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2?

'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ही स्ट्रीम होगा, हालांकि मेकर्स ने अभी इसकी प्रीमियर डेट का ऐलान नहीं किया है. शो में कौन-कौन से सेलेब्स बतौर कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे, इस बारे में भी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है. गौरतलब है कि इस शो को एकता कपूर, शोभा कपूर और मनीषा शर्मा ने प्रोड्यूस किया है.

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क्या है शो का फॉर्मेट?

'लॉक अप: सच या सजा' एक जेल-बेस्ड रियलिटी शो है, जिसमें सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स को एक जेल में साथ रखा जाता है. यहां कंटेस्टेंट्स को अलग-अलग टास्क और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. शो के दौरान उनके बीच दोस्ती, रणनीति और टकराव देखने को मिलता है, वहीं हर हफ्ते एलिमिनेशन के जरिए कंटेस्टेंट्स की संख्या कम होती जाती है. आखिर में सबसे मजबूत दावेदार शो की ट्रॉफी अपने नाम करता है.

पहले सीजन में खूब देखने को मिला था ड्रामा

'लॉक अप' के पहले सीजन में कंटेस्टेंट्स ने शो के दौरान अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज खोले थे. इसके अलावा घर में कंटेस्टेंट्स के बीच खूब बहस और टकराव भी देखने को मिला था. इस सीजन की ट्रॉफी श्रेया कालरा ने अपने नाम कर ली है.

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उन्होंने फाइनल में शिवांगी जोशी और योगेश रावत को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की. ट्रॉफी के साथ श्रेया को एक करोड़ रुपये की प्राइज मनी भी मिली.

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