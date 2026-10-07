ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाराफेल बनाने का है ख्वाब, जानिए कैसे मिलती है इसके प्रोडक्शन में नौकरी?

राफेल बनाने का है ख्वाब, जानिए कैसे मिलती है इसके प्रोडक्शन में नौकरी?

अगर आपका सपना राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट के प्रोडक्शन में काम करना हैं, तो जानिए इसके लिए आपको कौनसा विषय चुनना होगा और किस क्षेत्र में करियर बनाना आपके लिए बेहतर होगा.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 07 Oct 2026 06:52 PM (IST)
Preferred Sources

फाइटर जेट को आसमान में उड़ते देखना हर किसी को अच्छा लगता है, हालांकि उसका प्रोडक्शन उतना ही मुश्किल भी होता है. अगर आपका सपना राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट के प्रोडक्शन का हिस्सा बनने का है, तो एयरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में आपके लिए करियर के कई रास्ते हैं. इसके लिए केवल पायलट बनना ही एक मात्र विकल्प नहीं है. इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च जैसे क्षेत्रों में भी इस इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है.

राफेल का निर्माण फ्रांस की कंपनी Dassault Aviation करती है. भारत में भी राफेल को लेकर मैन्युफैक्चरिंग और एयरोस्पेस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम हुआ है. ऐसे में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

शिक्षा
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
शिक्षा
IIT बॉम्बे बड़े बदलाव की तैयारी में, हॉस्टल से एग्जाम तक होगा रिफॉर्म
IIT बॉम्बे बड़े बदलाव की तैयारी में, हॉस्टल से एग्जाम तक होगा रिफॉर्म
शिक्षा
IIT बॉम्बे में नकल पर सीधी कार्रवाई नहीं, अब पहले सुना जाएगा छात्र का पक्ष 
IIT बॉम्बे में नकल पर सीधी कार्रवाई नहीं, अब पहले सुना जाएगा छात्र का पक्ष 
शिक्षा
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 

कौन-सी पढ़ाई है जरूरी?

एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में करियर बनाने के लिए सबसे पहले सही शैक्षणिक आधार जरूरी है. 12वीं में Physics, Chemistry और Mathematics (PCM) विषय लेना इंजीनियरिंग के रास्ते खोलता है. इसके बाद उम्मीदवार Aerospace Engineering, Aeronautical Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering या संबंधित क्षेत्र में B.Tech/B.E. कर सकते हैं. कुछ पदों के लिए डिप्लोमा या ITI जैसी तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए भी अवसर होते हैं.

कई एक्सपर्ट्स मिलकर बनाते हैं फाइटर जेट

एक फाइटर जेट का निर्माण कई अलग-अलग एक्सपर्ट्स की टीम मिलकर करती है. विमान के डिजाइन और स्ट्रक्चर से लेकर इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरिंग, सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग तक अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स काम करते हैं. Mechanical और Aerospace Engineers एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सिस्टम पर काम करते हैं. Electronics और Electrical Engineers एवियोनिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े काम संभालते हैं.

यह भी पढ़ें: एनटीए ने जारी किया NITTT रिजल्ट, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड

इन स्किल्स पर भी दें ध्यान

डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर में केवल डिग्री काफी नहीं होती. उम्मीदवारों को CAD, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रोग्रामिंग और डेटा एनालिसिस जैसी तकनीकी स्किल्स को भी विकसित करना होता है. साथ ही प्रिसिशन इंजिनियरिंग, क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी स्टेंडर्ड की समझ भी महत्वपूर्ण है. वहीं अंग्रेजी भाषा और टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की अच्छी समझ भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करते समय मददगार होती है.

भारत में भी है अवसर

राफेल के प्रोडक्शन या एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करियर के लिए युवाओं के लिए भारत में HAL, DRDO, Tata Advanced Systems, L&T Defence जैसी संस्थाओं और कंपनियों में एयरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ी नौकरियां मिल सकती है. वहीं Dassault Aviation जैसी ग्लोबल कंपनी में अवसर पाने के लिए उसकी आधिकारिक करियर वेबसाइट देखना बेहतर होता है.

यह भी पढ़ें: अब दिल्ली यूनिवर्सिटी सिखाएगी फिल्म बनाना, कब से शुरू होगा कोर्स?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 06:52 PM (IST)
Tags :
Rafale Production
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
शिक्षा
IIT बॉम्बे बड़े बदलाव की तैयारी में, हॉस्टल से एग्जाम तक होगा रिफॉर्म
IIT बॉम्बे बड़े बदलाव की तैयारी में, हॉस्टल से एग्जाम तक होगा रिफॉर्म
शिक्षा
IIT बॉम्बे में नकल पर सीधी कार्रवाई नहीं, अब पहले सुना जाएगा छात्र का पक्ष 
IIT बॉम्बे में नकल पर सीधी कार्रवाई नहीं, अब पहले सुना जाएगा छात्र का पक्ष 
शिक्षा
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
नजदीक आ रही है UP स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख, जल्द से जल्द करें आवेदन 
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे CJI सूर्यकांत, कौन होगा चीफ गेस्ट?
NLSIU के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे CJI सूर्यकांत, कौन होगा चीफ गेस्ट?
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
इंडिया
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
पश्चिम बंगाल का बदलेगा नाम! BJP प्रदेश अध्यक्ष बोले - राज्य का नाम बदलकर...'
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के शतक पर गदगद हुए सुनील गावस्कर, बोले- 'सबको को चुप कर दिया'
श्रेयस अय्यर के शतक पर गदगद हुए सुनील गावस्कर, बोले- 'सबको को चुप कर दिया'
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
टेक्नोलॉजी
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
शिक्षा
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
BPSC 72वीं PT परीक्षा फिर स्थगित, अब 25 अक्टूबर को नहीं होगा एग्जाम
हेल्थ
डेंगू में गिरे प्लेटलेट्स तो इन तरीकों से तुरंत बढ़ाएं, बड़े काम की है खबर
डेंगू में गिरे प्लेटलेट्स तो इन तरीकों से तुरंत बढ़ाएं, बड़े काम की है खबर
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget